Así de tajante se ha mostrado el publicista y presentador de televisión, Risto Mejide, tras la publicación de unas imágenes este miércoles en las que se ve Laura Escanes con su nuevo amor en una escapada a Tenerife. Ha sido la revista Lecturas la que ha hecho públicas las fotografías donde Laura Escanes se deja ver besándose con el cantante Álvaro Luna.

El nuevo romance de Escanes ha sorprendido a todos sus seguidores, incluso al propio Risto Mejide. Su reacción ante el nuevo amor de la madre de su hija Roma con el popular cantante ha sido inmediata y muy reveladora: el presentador dejaba de seguir en redes sociales a Laura Escanes a primera hora de la mañana, una acción que repetía la influencer apenas solo unos minutos después. Este inesperado gesto pone de manifiesto el 'mal rollo' que podría haberse creado entre la expareja desde que sorprendieran hace escasamente un mes con la ruptura de su matrimonio tras siete de convivencia.

Mejide, con mensaje

Risto Mejide anunciaba en un comunicado su separación y lo hacía así: "Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja y que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos". Aunque en un principio parecía que tanto él como Laura mantenían una buena relación, la separación digital que han hecho este miércoles ha puesto de manifiesto que las cosas entre ellos no van tan bien como nos habían hecho creer.

Risto Mejide ha elegido su perfil de Instagram para hablar una vez más del amor. El publicista, de 47 años, compartía en redes sociales su actuación sorpresa en Got Talent junto a un texto muy significativo y ¿autobiográfico?: "Al final, uno es resultado de sus aciertos y de sus errores, todo suma. Y lo que ocurra entre dos adultos que se aman es tan sagrado como el arpegio que une esas dieciséis notas y las convierten en una obra de arte". Por su parte, Laura ha preferido mantener un perfil bajo y ha escogido el silencio ante la evidencia de las fotografías que ha publicado en exclusiva Lecturas.

¡Sorpresa para Laura!

Mientras, Laura Escanes se sinceraba con sus seguidores sobre el punto en el que se encuentra tras su separación de Risto Mejide, y lo hacía sin saber aún la exclusiva que estaba a punto de dar la revista. La influencer señalaba que está viviendo un cambio de vida radical que se le está haciendo cuesta arriba. "Poco a poco", es la frase que define su estado emocional. "No ha sido un mes fácil, pero estoy rodeada de mi círculo y con mucho trabajo que me hace sacar lo mejor de mí", se sinceraba al mismo tiempo que revelaba que está viviendo "por inercia". "Sigo con terapia desde hace meses y eso también me viene muy bien. Cada uno tiene sus procesos, sus tiempos, su montaña rusa... Pero estoy, que no es poco", concluía la ex de Mejide.