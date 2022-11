Laura Escanes se ha convertido en la protagonista indiscutible de las últimas horas tras confirmarse su relación con el cantante Álvaro de Luna, con quien le han pillado los fotógrafos comiéndose a besos en diferentes puntos de Tenerife. El revuelo que se ha formado en torno a la 'influencer' ha sido tan grande que, hace unas horas, Laura Escanes ha pronunciado sus primeras palabras en lo que a su nuevo amor respecta.

El intérprete de éxitos como ‘Levantaremos al sol’ o ‘Juramento eterno de sal’ y la ex mujer de Risto Mejide se han convertido en la comidilla de todo el país después de que la revista Lecturas publicase un extenso reportaje fotográfico en el que la pareja disfrutaba de su amor sin miedos en la isla canaria y, según informan varias personas cercanas a la pareja, llevarían juntos varios meses.

Sin embargo, ha sido la propia Escanes la que ha tenido que responder a los medios de comunicación que le preguntaban por todos los detalles sobre su inesperada relación y, muy determinante, la 'influencer' ha salido al paso de la polémica como ha podido.

"Sé lo que he vivido y sé lo que vivo"

Laura Escanes ha roto su silencio en la presentación de la serie documental de Dulceida y al joven ha sido muy tajante en lo que a su relación con Álvaro De Luna respecta. "Siento decepcionaros si pensáis que voy a dar alguna declaración. Lo siento mucho. Entiendo vuestro trabajo, pero no quiero entrar en nada. Van a salir muchos titulares y al final casa uno se va a montar la película y la historia que quiera", comenzaba.

"No voy a entrar en confirmar ni en desmentir nada porque es un círculo y en un bucle que no me apetece. Sé lo que he vivido y sé lo que vivo, estoy tranquila y poco a poco", sentenciaba Laura.