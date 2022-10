Gara, integrante del duó K-Narias se convirtió en madre por primera vez el pasado 23 de agosto. El parto de la vocalista dio la vuelta al Archipiélago en los últimos días después de que relatara la pesadilla que vivió en el quirófano por una cesárea de urgencia que, bajo su criterio, puso en riesgo la vida de su hijo.

“Mi hijo había tragado meconio -primera evacuación del bebé- y podría haber muerto”, contó la artista a través de un vídeo en directo publicado en su Instagram con más de 20.000 reproducciones.

"Debemos cambiar los protocolos establecidos en los hospitales y residencias. Donde muchas mujeres y sus hijos recién nacidos sufren por ello. Llegando a poner en riesgo la vida de ambos. Y muchas de las veces lamentando muertes", comienza el escrito publicado por la artista en change.org.

Y es que Gara tuvo que recibir tratamiento psicológico después de dar a luz debido al estado de shock en el que se encontraba.

"En mi caso personal puedo decir que mi parto fue horroroso, causándome estrés post parto, ansiedad y trauma. Tengo tratamiento psicológico a causa de ello. Se podría haber evitado si no dejaran pasar tanto tiempo en algunos casos extremos como el mío. Mi hijo se le bajaron las constantes, tragó meconio y estuvo hospitalizado casi una semana", continúa.

"Este no es un caso aislado, gracias a un vídeo explicativo sobre mi experiencia muchas mujeres me han contado sus traumáticas historias, donde no solo se podría haber evitado muertes de bebés, si no también traumas a sus mamás. Como en mi caso. Las reclamaciones puestas por ellas no han servido de nada, excusándose que son los protocolos a seguir", prosigue.

"Hoy quiero crear esta petición para que ninguna mujer y su hijo jamás vuelvan a pasar por algo similar. Por las que lo sufrieron, por las que lo están sufriendo y sufrirán", concluye.

Casi dos meses después de aquella experiencia, Gara ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la conocida plataforma Change.org, y ya supera las 1.400 firmas, en la que relata su experiencia y pide que se cambien los protocolos en paritorio para evitar poner en riesgo la vida de la madre y de su bebé.

El parto

En aquel momento Gara dejó constancia de su agradecimiento "a todo el personal de la Residencia en Tenerife que nos trataron con tanta humanidad, profesionalidad y cariño. (Aunque exceptuando algunas personas)". Y "olvidándose" de "los malditos protocolos y cosas que debemos cambiar en cuanto a Sanidad se refiere", extendió las gracias a matronas, pediatras, auxiliares, residentes, ginecólogas, personal de limpieza, anestesistas, personal de quirófano ,etc… Son una pasada, jamás los olvidaré".