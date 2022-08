Gara Hernández, la mitad del duo K-Narias que forma junto a su hermana Loida, ha sido madre de un hermoso niño: Andriu, ue nació el 23 de agosto con 54 centímetros de altura y 3.654 gramos. Madre e hijo están en perfecto estado, de hecho es la propia Gara quien lo ha contado hoy en su cuenta de Instagram afrimando que los dos se encuentran de "maravilla".

La cantante cuenta que el día 23 de agosto, "pasadas las 41+2 semanas de embarazo", ha nacido Andriu.

"Tuvo que ser un parto inducido (ya que nuestro bebé no decídia salir por si solo, empecé a tener tensión alta -proteina en la orina y principio de preeclampsia)".

La emocionada madre relata cómo fue el parto, que duró desde las ocho de la mañana hasta casi la media noche de ese mismo día (08:00 am hasta las 11:46 pm). Al final, cuenta Gara que "la inducción por oxitocina terminó finalmente en cesárea de urgencias".

La artista cuenta también que "después de los sustitos que nos dimos durante el final del embarazo, pero sobretodo en el parto, ambos estamos por fin mirándonos a los ojos y de maravilla".

Con este anuncio, Gara también ha querido "dar las gracias a todo el personal de la Residencia en Tenerife que nos trataron con tanta humanidad, profesionalidad y cariño".

"Gracias a las matronas, pediatras, auxiliares, residentes, ginecólogas, personal de limpieza, anestesistas, personal de quirófano, etc… Son una pasada, jamás los olvidaré", reitera en sus agradecimientos.

Como es normal, la artista tinerfeña ha anunciado que se tomará un tiempo para descansar: "Ahora mismo voy a desconectar un poco de redes sociales porque necesitamos descansar, aterrizar y recuperarnos física, emocionalmente y psicológicamente de lo que hemos vivido. También tenemos que adaptarnos a esta nueva vida" y añade un agrdecimiento generalizado para los miles de mensajes recibidos y por estar estar atentos.

K-Narias había anunciado el embarazo de Gara con un tema y un videoclip el pasado mes de abril: 'Mi bebé'. Al final del videoclip, el secreto era desvelada la noticia: de todas las barriguitas que aparecen, solo la suya era auténtica.

«Que me dejen bailar, que sí que puedo ¿No me ven?». Esa es una de las estrofas de la canción del dúo musical más famoso del Archipiélago. El lanzamiento llegaba con sorpresa, con el anuncio inesperado del embarazo de Gara justo al final del nuevo videoclip. La respuesta no se hizo esperar y las gemelas de Añaza han recibido desde entonces una oleada de felicitaciones por la buena noticia.