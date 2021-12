Loida Hernández, de K-Narias, publica su primer libro, ‘Sucede lo que conviene’

Íntimo, tierno, melancólico, divertido y crudo. Así es el primer libro de Loida Hernández Rubio, la mitad de K-Narias, el dúo de gemelas que durante años ha formado parte de la escena musical canaria. Sucede lo que conviene es el título de este trabajo que sale hoy 9 de diciembre a la venta y que llevará a su autora a una gira de presentación por varios puntos del Archipiélago. Esta tarde, a partir de las 18:00 horas, protagonizará una firma de libros en la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria y mañana presentará su proyecto en la Feria del Libro de La Laguna, a partir de las 18:30 horas. El sábado visitará también el Centro Comercial Deiland, en Lanzarote, a partir de las 19:00 horas. Además, desde mañana se podrá comprar este libro que Agapea y Librería de Mujeres, en Tenerife; en Canaima, la Librería Vecindario y Librería Yaya, en Gran Canaria; en la Librería Papiro de Santa Cruz de La Palma; y en Books & papers, en Lanzarote. A partir de la próxima semana, Sucede lo que conviene se podrá obtener a través de Amazon.

Este libro relata la historia de la dura infancia y juventud de la autora y refleja el origen humilde de la cantante. Loida Hernández explica que este libro empezó a gestarse, aunque ella misma no lo supiera, hace cinco años, cuando comenzó a acudir a terapia debido al temor que le suponía quedarse sola en casa por las noches. «Inicié un proceso que continúo a día de hoy y comencé a recordar muchas cosas que me han permitido comprender el por qué de mis miedos», relata la también escritora quien lamenta que durante muchos años su mente borrara «información dolorosa para poder seguir viviendo». Tras una dura búsqueda en su subconsciente, desenterró muchos recuerdos que su terapeuta le recomendó que escribiera «para poder ordenar mis ideas y solar lastre».

De este modo, aunque en un principio escribía para ella misma, al poco tiempo comprendió que, para poder sentirse totalmente liberada debía mostrar su trabajo y después de enseñárselo a su familia decidió publicar el libro. Con todo, Sucede lo que conviene mostrará historias de su autora que la gente desconoce por completo pero que han hecho posible que la joven se aferrara hace años a la música para poder sobreponerse a los traumas de su infancia. «Gracias a todo lo que pasé, estoy donde estoy hoy en día, y por eso también elegí para este título para mi primer libro», añade la tinerfeña Loida Hernández.

Episodios del pasado que han sido decisivos para que Hernández se convierta en la persona que es hoy en día. Eso es lo que incluye este libro en el que la recién estrenada escritora rompe su silencio y da visibilidad a los secretos que se esconden detrás de una máscara y que incluyen también la lucha contra el machismo, los abusos, la exclusión y lo que significa el rechazo social de vivir una infancia en un barrio marginal de Santa Cruz de Tenerife. Se trata un relato de la infancia y juventud de la cantante que adelanta, además, que cuenta con un cierre impactante que deja expectante al lector, que tendrá que esperar para descubrir la continuación de la historia en una segunda parte que Hernández ya tiene proyectada.

Con este libro, Loida Hernández busca inspirar a las personas para que se atrevan a conseguir sus sueños, obviando su origen o las adversidades que se presenten en el camino. La tinerfeña explica que, como no podía ser de otro modo, su hermana Gara también aparece reflejada en estas páginas: «Al principio no le hizo mucha gracia que yo escribiera esta historia en la que, irremediablemente, ella también aparece, pero después de leerlo comprendió la importancia que tenía para mí contar todas estas cosas y ahora me apoya totalmente».

«Con esfuerzo, confianza y dedicación se pueden conseguir los objetivos», sentencia Loida Hernández quien, con esta primera parte de su autobiografía, quiere invitar a sus lectores a que se replanteen muchas cuestiones cotidianas con la violencia machista, la marginalidad y la pobreza, a la vez que indaga en temas que fundamentan todas las relaciones humanas, como la familia, el amor y la amistad.