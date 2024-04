Método 20/10: la revolucionaria fórmula para mantener la casa en orden sin esfuerzo

El método 20/10 puede ser una solución efectiva para mantener tu hogar limpio y ordenado sin tener que dedicar largas jornadas a la limpieza. En lugar de dejar todas las tareas para un solo día, este enfoque se basa en realizar pequeñas sesiones de limpieza de 20 minutos seguidas de descansos de 10 minutos.

Este enfoque permite distribuir el esfuerzo a lo largo de la semana, evitando que la limpieza se convierta en una tarea abrumadora. Al ser constante y dedicar solo unos pocos minutos cada día, es posible lograr un hogar reluciente sin un esfuerzo excesivo.

El método 20/10 se centra en la eficiencia y la consistencia. Al establecer un límite de tiempo para cada sesión de limpieza, te aseguras de mantener un ritmo constante sin agotarte. Los descansos de 10 minutos entre sesiones te permiten recargar energías y evitar la fatiga.

Una de las ventajas de este método es que se adapta fácilmente a cualquier agenda ocupada. Puedes programar las sesiones de limpieza de acuerdo a tus horarios y prioridades, lo que te brinda flexibilidad para integrarlas en tu rutina diaria.

Además, el método 20/10 fomenta la organización y la planificación. Al dividir las tareas en intervalos de tiempo definidos, es más fácil establecer metas alcanzables y mantener un progreso constante en la limpieza del hogar.

¿Qué es el método 20/10?

El método 20/10 promueve la realización de pequeñas tareas diarias que, aunque simples, contribuyen significativamente a mantener el orden y la limpieza del hogar. Estas tareas, que apenas requieren unos minutos, pueden marcar una gran diferencia en el aspecto y la sensación general de la casa.

Una de las prácticas clave de este método es fregar los platos después de cada comida, evitando que se acumulen y facilitando la limpieza posterior. De igual manera, hacer la cama todos los días es una tarea rápida que transforma la apariencia del dormitorio, creando un ambiente más ordenado y acogedor.

Recoger los objetos que se caen y devolverlos a su lugar correspondiente es otra recomendación del método 20/10. Mantener todo en su sitio no solo mejora la estética del hogar, sino que también ayuda a reducir el desorden y la sensación de caos.

Además, es importante ventilar la casa a diario para evitar la acumulación de olores desagradables y promover un ambiente fresco y saludable. Abrir las ventanas durante unos minutos cada día puede marcar la diferencia en la calidad del aire interior.

Por último, recoger la ropa del tendedero es una tarea que no lleva mucho tiempo y contribuye en gran medida a mantener el orden en casa. Doblar y guardar la ropa limpia evita que se acumule en lugares poco apropiados y ayuda a mantener los espacios organizados.

10/10/10, la apuesta de la marca Kobold

Además del método 20/10, existe otro enfoque de limpieza que también emplea números en su nombre: el reto 10, 10, 10, propuesto por la marca Kobold. Este método ofrece una forma rápida y entretenida de mantener la casa y la mente en orden.

El primer paso del reto consiste en seleccionar diez elementos del hogar que ya no necesitemos y estemos dispuestos a desechar. Estos pueden incluir revistas viejas, cables sobrantes, cajas de zapatos vacías u objetos que llevan mucho tiempo sin uso y ni siquiera habíamos notado.

Luego, se escogen diez objetos para regalar, pensando en artículos que puedan ser útiles para otras personas. Por ejemplo, juguetes que los niños ya no utilicen o ropa que ya no les quede bien. Regalar estos objetos no solo ayuda a despejar espacio en casa, sino que también puede llevar alegría a quienes los reciban.

Finalmente, se identifican diez cosas que pueden organizarse mejor en el hogar. Al optimizar el almacenamiento y la disposición de los objetos, es posible ganar hasta un cincuenta por ciento de espacio adicional y, además, encontrar objetos que creíamos perdidos.