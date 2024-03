Esto es lo que debes hacer si recibes un Bizum por error

Recientemente, se ha vuelto a propagar un bulo a través de WhatsApp que alerta sobre una supuesta amenaza relacionada con Bizum, el popular sistema de pagos móviles en España. Este bulo, que ya había circulado meses atrás, ha resurgido, generando preocupación entre los usuarios de diferentes redes sociales.

En el mensaje de audio compartido en la plataforma, una mujer advierte a un grupo de amigas sobre la posibilidad de que los datos bancarios sean recopilados al recibir un ingreso a través de Bizum, argumentando que esto podría poner en peligro la seguridad de la plataforma. Sin embargo, esta afirmación carece de fundamento, ya que recibir un pago a través de Bizum no implica en absoluto la recopilación de datos bancarios.

El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil desmintió este bulo en octubre del año pasado, señalando que no tenían constancia de denuncias relacionadas con este tipo de estafa. Además, desacreditaron la afirmación de la autora del audio sobre la necesidad de denunciar o ser denunciado, ya que dicha disyuntiva es falsa.

Vídeo en redes sociales

Quizás hayas visto un vídeo en TikTok que comienza así: "Os mando este audio por lo que me ha pasado esta tarde, que por si a alguna de vosotras os pasa que sepáis más o menos cómo actuar".

La autora de la grabación explica que tras recibir el supuesto pago erróneo a través de Bizum, quien supuestamente le ha hecho el ingreso le exige que se lo devuelva.

"Esta tarde he recibido un bizum de 100 euros de una persona que ponía 'Andy' [...] acto seguido, como al minuto, me ha mandado un WhatsApp de que se había equivocado y que, por favor, le devolviera los 100 euros que se había equivocado de persona".

Asegura, tras decir esto, que es cuando comienza a recibir mensajes a través de Whatsapp y llamadas de teléfono insistentemente.

"El banco me ha dicho que tenía que ir a poner una denuncia a la Guardia Civil porque en caso de estafa, si yo devuelvo esos 100 euros del Bizum, pues esa persona recopila todos mis datos bancarios".

"Pero si yo me quedo esos 100 euros, estaría cometiendo, entre comillas, un delito por quedarme un dinero que no es mío y que si esa persona luego denunciase, pues a mí me embargarían. [Luego] he ido a la Guardia Civil, me ha dicho lo mismo que la chica del banco [...] que hay muchísimas estafas de este tipo".

Falso, falso y falso. No tiene ningún sentido. Nadie puede "recopilar todos tus datos bancarios" recibiendo un ingreso de Bizum.

Resulta llamativo que varios de estos bulos sobre falsas estafas parecen tener autores en común, lo que sugiere la existencia de individuos dedicados a difundir noticias falsas de manera sistemática en las redes sociales. En este caso particular, la misma persona que difundió el bulo sobre Bizum también estaría detrás de otro mensaje de audio que advertía sobre una estafa similar e igualmente infundada.

Los usuarios de redes sociales deben estar informados y ser cautelosos con la información que reciben, evitando contribuir a la propagación de bulos y verificando los mensajes antes de compartirlos.