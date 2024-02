Hacienda pone la lupa en el Bizum: estos son los movimientos que hay que declarar

La aplicación Bizum ha experimentado un incremento notable en su uso como plataforma para la transferencia de fondos entre un amplio número de individuos. Este crecimiento ha suscitado interrogantes sobre las implicaciones fiscales de dichas transacciones con respecto a Hacienda.

El próximo 3 de abril de 2024 marca el inicio de la Campaña de la Renta 2023-2024, lo que significa que muchos contribuyentes tendrán la responsabilidad de presentar su Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2023.

Este proceso se extenderá hasta el 1 de julio de 2024, y en relación a esta gestión tributaria, es fundamental tener en cuenta ciertas consideraciones marcadas por la autoridad fiscal.

Bizum, un sistema que permite la transferencia de dinero de manera prácticamente instantánea, opera mediante la vinculación de un número de teléfono móvil con una cuenta bancaria. La propia aplicación proporciona orientación detallada sobre cómo gestionar la declaración de las transacciones realizadas a través de Bizum ante Hacienda. En primer lugar, se abordan las transferencias entre particulares en España.

Una mujer utiliza la aplicación de Bizum en su teléfono móvil. / Europa Press

¿Qué se declara?

Todas las operaciones realizadas con Bizum quedan registradas, al igual que cualquier otro movimiento bancario del usuario. Si la suma total de los fondos recibidos mediante Bizum no supera los 10.000 euros, no se requiere una declaración adicional ante la Agencia Tributaria. Esto se debe a que dichas transacciones se consideran habituales y no están asociadas con fines lucrativos o actividades laborales específicas.

No obstante, en el caso de personas jurídicas, es necesario considerar las implicaciones fiscales de los movimientos realizados a través de Bizum. En los últimos años, muchos emprendedores han visto en Bizum una herramienta interesante cuando no alcanzan ciertos límites de facturación. La aplicación advierte que si el monto total de las transacciones Bizum supera los 10.000 euros, debe declararse ante Hacienda, conforme a la normativa establecida para personas jurídicas.

La aplicación enfatiza que cualquier beneficio profesional derivado del uso de Bizum debe ser declarado ante Hacienda. Sin embargo, no es necesario presentar declaración en el caso de pagos esporádicos realizados a colegas.

Bizum ofrece diversas funcionalidades, y muchos usuarios utilizan la plataforma para realizar pagos de alquiler de viviendas. Estos pagos deben ser declarados de la misma manera que las transferencias bancarias convencionales.