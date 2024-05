Los trabajadores de nueve hoteles, satisfechos con la guagua gratis

Atender a sus puestos de trabajo es una odisea para gran parte del personal hotelero en Costa Adeje. Para llegar a tiempo, su jornada puede comenzar a las cinco de la mañana. Prepararse, coger la guagua y esperar largas colas de tráfico en la incomodidad de guaguas que van llenas. Así es la mañana de muchos. Para los que tienen coche también hay consecuencias: colapso de las carreteras, gastos en gasolina y el cansancio de coger el coche antes y después de una jornada de trabajo.

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) desarrolla un proyecto piloto de movilidad en prueba desde el 6 de mayo. Se ha creado bajo el nombre Ashotel Movilidad Compartida un sistema de guaguas habilitado los siete días de la semana para el personal de nueve hoteles de la zona: Parque del Sol, Iberostar Anthelia, Jardines de Nivaria, GF Gran Costa Adeje, GF Isabel, GF Fañabé, GF Victoria, Gran Tacande Wellness & Relax y Baobab Suites. Consiste en un servicio de guaguas privadas que complementan al transporte público ofrecido por Titsa. Cuenta con tres trayectos entre los núcleos residenciales de San Isidro, Cabo Blanco y Las Galletas/El Fraile hasta Costa Adeje y viceversa.

La duración de los trayectos es de entre 15 y 50 minutos. Tan solo hay tres paradas en cada ruta con el objetivo de que la ruta se haga de manera eficiente y lo más cerca posible de la residencia de las personas trabajadoras. Garantizar una llegada al puesto de trabajo en mejores condiciones de puntualidad, comodidad y tiempo son algunos de los principales objetivos. Las guaguas tienen una capacidad de entre 15 y 55 plazas, en función de la demanda de cada trayecto. Por el momento se estima que unos 200 usuarios están haciendo uso de este proyecto. Estará en periodo de prueba hasta el 2 de junio.

Personal de los hoteles en la guagua. / María Pisaca

Ania Ramírez es camarera de piso en el hotel Gran Tacande Wellness & Relax, desde hace siete meses. Su día comenzaba a las cinco de la mañana para llegar a tiempo a la guagua de las seis y entrar a trabajar a las siete. No puede coger una más tarde porque no llegaría a tiempo. El tráfico de las mañanas satura las carreteras y el trayecto se alarga. Desde que se enteró de la iniciativa de Movilidad Compartida se apuntó. Ahora siente que está menos cansada y más animada por las mañanas. Puede descansar una hora más y hacer un trayecto en una guagua cómoda y sentada en su asiento, porque no va llena. Para volver a su casa también tenía muchos problemas. Su jornada laboral concluye a las tres de la tarde. «Salía corriendo a coger la guagua», subraya. Pero con los fuertes atascos y la regularidad del servicio de Titsa, Ania Ramírez alcanzaba a montarse en la guagua de las cinco y llegaba a su casa a las seis de la tarde. Las horas dedicadas al trabajo iban desde las cinco de la mañana, cuando se preparaba para ir, hasta las seis de la tarde que lograba llegar a su casa. Su contrato es de seis horas, pero, asegura, «preferiría estar en un turno de ocho a esperar dos horas para llegar a casa».

Los beneficiarios deben solicitar el servicio a través de una aplicación exclusiva para ello

Han sido meses de preparación para el análisis, diseño y puesta en marcha del proyecto. En esta fase se estudiaron los hábitos de movilidad de la Isla. Entre los datos que investigó Ashotel con las empresas especializadas destaca la alta dependencia del vehículo privado para realizar los desplazamientos de la población. El índice de motorización estimó una media de 838,2 vehículos por cada 1.000 habitantes para el año 2022. Según Ashotel, la escasa limitación del uso de turismos particulares fomenta su uso. A ello se le suma la rapidez y comodidad que ofrece el transporte privado, lo que dificulta aún más el intercambio de modelo de desplazamiento.

En los datos de 2022 se registró, en el tramo comprendido entre Los Cristianos y Fañabé, una Intensidad Media Diaria (IMS) de 88.313 vehículos, de los cuales tan solo 4.153 eran vehículos pesados. En un día laboral se pueden superar los 100.000 vehículos. El índice de ocupación es inferior a 1,2 personas, lo que indica el alto grado de desplazamiento individual.

El trayecto hasta San Isidro con estas guaguas puede durar una media hora. Para la trabajadora de Gran Tacande, Ania Ramírez, esta iniciativa es «lo mejor que nos ha podido pasar» y espera que, una vez concluido el periodo de prueba, este servicio continúe. Para solicitarlo, cada trabajador debe apuntar su ruta en la aplicación móvil que ofrece la empresa Celering. Con ella se garantiza un transporte a demanda. Se busca testar el uso de tecnología que optimice los costes y el servicio a la persona trabajadora y medir los impactos para reforzar las opciones de transporte en vehículos de alta ocupación. En la aplicación los usuarios deben seleccionar el día y la hora para que se pueda predecir la demanda del servicio y ofrecer el tamaño de la guagua adecuado. La guagua hace un total de tres paradas en la zona hotelera de Costa Adeje. Estas son en la Glorieta C. Roque Nublo y en la Avenida Bruselas, números 15 y 23. Luego realiza otras tres paradas en los puntos de distino.

Mejorable

Roxana García es ayudante de cocina en el hotel Parque del Sol y también está probando la iniciativa. Asegura que el uso de la aplicación es sencillo y que, en general, sus compañeras no han tenido problemas en aprender a usarla. «Es intuitiva y te manda recordatorios», subraya. Cuando el transporte se está aproximando a la parada salta la notificación de «¡Falta muy poco!» y, en cuestión de minutos, llega a recogerla. En su caso, su marido la llevaba al trabajo en coche. Su inconveniente es que vive muy lejos de la parada de este proyecto piloto. Por ello su marido la acerca para luego ir y venir en la guagua. Roxana García aplaude la iniciativa, pero destaca los problemas de los trabajadores que tienen turno de tarde. «Cuando salimos a las diez de la noche no hay guaguas directas que nos lleven», afirma. Muchos tienen que recurrir a los compañeros con coche para que les acerquen a la estación de Costa Adeje para coger una guagua que les traslade a sus casas. Es una de las observaciones que hace Roxana García de una iniciativa por la que está satisfecha pero, asegura, «se puede mejorar».

Colas en la TF-1. / María Pisaca

Juan Fernando Álvarez trabaja en el servicio técnico del hotel GF Victoria. Tiene coche y lo usa a diario. Ese era su medio de transporte para llegar a su puesto de trabajo cada mañana. Ahora que existe una alternativa no ha dudado en recurrir a ella. Para él la suma de los beneficios se resume en tres ideas: ahorro, tiempo y bienestar. Aunque también vive lejos de la parada, se desplaza hasta ella en coche. Ahí deja su vehículo privado y hace el resto de la ruta bajo la Movilidad Compartida de Ashotel. El ahorro de gasolina y de uso de coche le genera un gran alivio. Destaca también la tranquilidad que siente al salir de trabajar: «Al final, vas sentado en un espacio cómodo, sin mucha gente ni agobios». El proyecto ofrece sus servicios, al menos por el momento, de manera gratuita. De todos modos, Juan Fernando asegura que lo seguiría utilizando aunque costase dinero. Las ventajas de tener un transporte disponible y adaptado a su horario de trabajo son factores que valora de forma muy positiva.

Otro de los beneficios de esta medida es la descongestión del tráfico. En el recorrido de la mañana viajan, como Roxana García, una docena de trabajadores de la hostelería. Salvo algunas excepciones, solían ir en vehículo privado. Se trata de una alternativa en la que, al menos en su ruta, garantiza una disminución de la densidad del tráfico desde Costa Adeje hasta San Isidro.

Pese a la buena acogida del proyecto, no ha estado exento de fallos. En una ocasión, la guagua se retrasó demasiado. Roxana García relata que muchos compañeros estaban esperando en la parada a su hora y, aunque el recordatorio de la aplicación decía que quedaba poco para que llegase, el retraso fue demasiado. Con la preocupación de no llegar a tiempo, muchos volvieron a recurrir a su vehículo privado. «Los que tenían coche, corrieron a buscarlo y nos trajeron a los que no teníamos forma de desplazarnos», relata la trabajadora. Sin embargo, destaca también la implicación del servicio técnico, que trató de buscar una rápida solución.

En unas semanas concluirá el periodo de prueba. Será entonces cuando Ashotel realice una evaluación de los resultados de esta prueba piloto. Se estudiará la viabilidad técnica y económica y la satisfacción de los usuarios. Su implantación podría suponer un gran cambio para la implantación de un modelo de movilidad que fomenta la descongestión de las carreteras y el bienestar de los trabajadores del tercer sector.