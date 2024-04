El boom de las caravanas y los vehículos camperizados ha puesto de moda una forma de hacer turismo diferente, más barata y con un contacto más directo con la naturaleza, ya sea monte o playa. Cada vez más personas se apuntan a un modelo más económico y auténtico que los tradicionales del apartamento y el hotel. Este fenómeno, que irrumpió durante el confinamiento de la pandemia del covid, ha creado además un nicho de oportunidades económicas. Aumentan en la Isla los talleres mecánicos que ofrecen servicios para camperizar vehículos, las empresas que venden caravanas, autocaravanas o furgones camperizados, o las que se dedican a alquilar estas casas rodantes.

Los ayuntamientos tinerfeños buscan espacios ante el ‘boom’ de las caravanas / Irene Mederos

Hay un gran inconveniente: Tenerife no está preparada para absorber tanto techo sobre ruedas. Ni tiene espacios suficientes con los servicios que demanda este sector ni los planeamientos y ordenanzas de las administraciones lo contemplan. La situación preocupa a la mayoría de los ayuntamientos de la Isla, en especial a los del Sur, sobre todo después de la última crisis de la pasada Semana Santa. El problema, en realidad, viene de muy atrás, incluso de antes de la pandemia, cuando las caravanas no eran tantas si bien ya encontraban enormes dificultades para buscar acomodo. Pero ahora ha vuelto a la actualidad tras lo ocurrido el último fin de semana de marzo en Arico.

Cientos de casas rodantes colapsaron la costa ariquera, ocupando hasta aceras, impidiendo el paso a los vecinos y dejando un reguero de residuos. Este caos de la Semana Santa fue la gota que colmó el vaso en Arico. Al menos así lo denunciaron dos partidos de la oposición: Coalición Canaria y Arico Somos Todos. Sus denuncias dibujaron un panorama dantesco: auténticos poblados en partes de la urbanización de Abades donde los vecinos se vieron «intimidados y coaccionados»; comportamientos incívicos de algunos de los caravanistas, dejando residuos por todos lados e incluso heces; vertidos de aguas negras sin control...

El Gobierno municipal ariquero extendió el problema a toda la costa de Tenerife, desde el propio municipio de Arico hasta Guía de Isora. La alcaldesa de Arico, Olivia Delgado (PSOE), señaló en un comunicado: «La proliferación de caravanas, autocaravanas y campers en los últimos años ha generado preocupación en Tenerife, especialmente en el Sur. Este fenómeno, que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, está causando serios problemas en la mayoría de los municipios, destacando la falta de regulación y la carencia de espacios adecuados para el estacionamiento».

A esta viralización del turismo rodante su suma otro problema que añade todavía más presión: la grave crisis de la vivienda que sufre la Isla ha abocado a algunos residentes –cada vez más–, a vivir en caravanas o vehículos camperizados. Hay incluso grandes espacios okupados por caravanas convertidas en casas fijas. El caso más significativo está en la costa de Adeje, en el Puertito de Armeñime. Tanto en su núcleo principal, donde se tiene previsto construir la urbanización de lujo de Cuna del Alma, como en otros espacios aledaños hay decenas y decenas de caravanas convertidas en viviendas fijas –algunas incluso con jardín propio vallado– que llevan años ocupando de forma irregular el espacio y que carecen de cualquier servicio.

En principio, la competencia para regular estos vehículos es municipal. Pero al analizarlo desde un prisma insular, responsables como la alcaldesa ariquera creen que es competencia del Cabildo. De hecho, Olivia Delgado solicitó a la Corporación insular que busque una solución. «Es evidente que los municipios no se pueden enfrentar solos a un desafío que trasciende los límites locales», aseguró Delgado, para añadir: «Por lo tanto, es imperativo que el Cabildo retome el plan que regula este fenómeno, proporcionando espacios adecuados que minimicen el impacto en las zonas residenciales y que estén equipados con las infraestructuras necesarias, como sistemas para evacuar las aguas negras».

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (PP), admite que la regulación de las caravanas y los vehículos camperizados es «un reto» y que estudian posibles emplazamientos en la Isla para habilitar espacios específicos. Lope Afonso reconoce que «es evidente que el campismo y su disfrute es desde hace tiempo una actividad en auge en Tenerife, hasta el punto de llegar a generar situaciones de tirantez en algunos puntos del litoral o el ámbito rural». El Gobierno insular parte de la base de que la regulación de los espacios de estacionamiento con los que puedan disponer es «competencia eminentemente municipal», como aclara el vicepresidente y exalcalde de Puerto de la Cruz, para acto seguido añadir: «Aún así, trabajamos en proporcionar las soluciones para que la actividad se pueda desarrollar de forma ordenada».

El fin de semana caótico de Arico desató el debate, al que también se sumó el PSOE de Tenerife. En una rueda de prensa ofrecida el pasado viernes, el presidente del Grupo Socialista en el Cabildo, Pedro Martín, recordó que cuando en el pasado mandato comandó el Gobierno insular empezó a desarrollar un plan para crear una red insular de aparcamientos para caravanas. Martín recordó que su equipo planteó una hoja de ruta tras recabar información de los municipios y las asociaciones de caravanistas. «Esta red creará 350 plazas de aparcamiento dotados de servicios con una inversión de 10 millones», rememoró Pedro Martín.

Los vehículos que más preocupan a las asociaciones de autocaravanistas son los turismos camperizados no homologados. Bajo la moda de pernoctar en el coche en plena naturaleza, muchos se suman a la adaptación de sus vehículos, que incluye estructuras compradas y prefabricadas o hechas a mano. El problema surge al no estar preparadas por ejemplo para almacenar los residuos o cuando aparcan en zonas prohibidas.

Tampoco hay muchas alternativas. Se calcula que en Canarias hay 6.000 caravanas o autocaravanas, una cantidad que está en alza y que no incluye el fenómeno de la camperización. Además, ya no hay que irse a la Península o al extranjero para comprarlas. La oferta en las Islas es cada vez mayor. Ahí están ejemplos con Rent Camper, cuya sede principal está en Gran Canaria pero tiene delegaciones en otras islas como Tenerife. El próximo 11 de mayo desplegarán en el Polígono de Güímar toda su oferta. Venden caravanas y furgonetas camperizadas nuevas y de segunda mano, así como también las alquilan.

Juan Martín es presidente de la Asociación de Autocaravanas y Campers de Tenerife (ACAT). Asegura que hay «demasiadas» y que la Isla «no está preparada para tantos vehículos». El fenómeno se extiende a todo el territorio español, en el que hay 160.000 caravanas o autocaravanas matriculadas y llegan 250.000 al año procedentes del extranjero. Estos vehículos disponen en su interior de cocina, salón, dormitorio y baño. Sus principales necesidades consisten en recargar de agua potable sus tanques y depurar las aguas que provienen de la ducha y la cocina.

Al mismo tiempo, Tenerife solo posee seis puntos regulados para el aparcamiento de caravanas que ofrecen servicios básicos. Estas son el Camping Nauta (Arona), el Camping Montaña Roja-El Médano (cerrado de manera provisional), El Sordo (en Tajao, Arico) y el de Punta del Hidalgo (La Laguna). Luego están las áreas con puntos ecológicos: el caravaning Club Chinec (Puerto de la Cruz) y el Caravaning Club Tinerfe (Tajao, Arico). El presidente de ACAT Tenerife añade que algunas gasolineras cuentan con puntos de depuración. No hay más. No son suficientes para albergar la alta demanda y se llenan rápidamente en los meses de verano o en fechas vacacionales más cortas como la Semana Santa, la Navidad o los puentes. En su lugar ocupan explanadas como la de Montaña Roja en Granadilla de Abona o la costa de Arico y generan un impacto medioambiental negativo.

Ocho ayuntamientos consultados por EL DÍA admiten que buscan soluciones a una situación que se lleva viviendo desde tiempo atrás pero que cada vez urge más solucionar. Algunos de ellos apuestan por potenciar el plan iniciado por Pedro Martín, como Adeje. Estos consistorios han tenido experiencias diferentes. Municipios del Norte como La Orotava apenas notan la presión de las autocaravanas, aunque son conscientes del auge de esta actividad, mientras por el otro lado municipios del Sur, como San Miguel de Abona, destacan el mal uso que hacen algunos de los usuarios de estos vehículos en los entornos naturales donde estacionan. Entre las medidas que plantean se encuentra la compra de terrenos para crear más estacionamientos con servicios a la espera de una ordenanza insular que elabore el Cabildo de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife.

El municipio capitalino dispone de zonas para el estacionamiento de autocaravanas, pero no de acampadas. Los aparcamientos se limitan a Las Teresitas y la explanada del Parque Marítimo. El Ayuntamiento hace hincapié en que lo único que se permite es el aparcamiento. No ha habido grandes problemas en Santa Cruz salvo unas autocaravanas que aparcaron en el camino de tierra por debajo del cementerio de la playa de Las Teresitas, donde no está permitido. El Consistorio tuvo que dar aviso a la Dirección General de Costas del Gobierno de España al ser un espacio bajo su responsabilidad. El Gobierno chicharrero recuerda que salvo en los dos puntos comentados, una caravana, como cualquier otro vehículo, no puede estar estacionado más de un día.

La Laguna.

Dispone de un camping en Punta del Hidalgo que cuenta con 78 parcelas con 63 plazas destinadas a las autocaravanas, posiblemente el mejor dotado de la Isla. Este espacio suele tener una alta ocupación, que alcanza el 100% en los meses de verano. En el apartado de sanciones, el Ayuntamiento lagunero no recuerda haber puesto denuncias relacionadas con el mal estacionamiento de estos vehículos. Tan solo han recibido quejas puntuales, sobre todo, en el entorno de Bajamar, donde el Ayuntamiento ha actuado por ruidos excesivos de algunas caravanas. Cristina Ledesma, concejala de Seguridad, asegura que, «se trata de casos aislados». El Ayuntamiento sigue trabajando en buscar alternativas que permitan armonizar el uso de las autocaravanas con el bienestar de la ciudadanía.

Adeje.

A pesar de ser uno de los motores del turismo en Tenerife, el planeamiento y las ordenanzas del Ayuntamiento de Adeje no contemplan las caravanas ni los vehículos camperizados. El concejal de Planificación del Territorio, Manuel Luis Méndez (PSOE), asegura que en parte se debe a que son normas «antiguas». El Gobierno adejero, sin embargo, trabaja para llenar este vacío. «En los trabajos para la creación de un nuevo Plan General de Ordenación se van a incluir soluciones para este tipo de vehículos, pero mientras no se aprueba esta práctica seguirá prohibida en Adeje», detalla.

Asimismo, el Gobierno adejero apoya el desarrollo del plan insular que propuso el socialista Pedro Martín durante el pasado mandato, en que fue presidente del Cabildo. Espera que el nuevo Gobierno insular (CC-PP) presidido por Rosa Dávila (CC) lo retome y lo saque adelante «Es un asunto de ámbito insular que debería resolver el Cabildo. Ya Pedro Martín propuso una solución que en Adeje creemos que se debe completar, en coordinación con las medidas que están estudiando ayuntamientos como el nuestro», matizó Méndez, que está convencido que «se debe ofrecer oportunidades a un sector cada vez más en auge».

Granadilla de Abona.

El Médano es la zona más afectada del municipio por la presión de las casas rodantes. Por ahora se ha adoptado la medida de regular las zonas de aparcamiento con señales que priorizan el estacionamiento de turismos. Entre los problemas que sufren por las caravanas y autocaravanas está la contaminación, la ocupación irregular de plazas de aparcamiento y la colocación en los exteriores de enseres y mobiliario, como sillas y mesas, algo que está prohibido según la regulación.

Montaña Roja es el principal punto negro. Ante la falta de espacio para estos vehículos, el Ayuntamiento granadillero ha creado una explanada en la que se han colocado numerosas caravanas. Lo que se propone es habilitar terrenos para que las caravanas estén de forma regular y tengan los servicios mínimos que necesitan. El Gobierno municipal no dispone de terrenos municipales en la costa, por lo que tendrá que recurrir a terrenos privados. La concejala de Seguridad, Carmen Dolores, asegura que son conscientes de que «todos tienen derecho a disfrutar de nuestro municipio pero de forma regulada y respetando el medioambiente».

Arona.

El Ayuntamiento aronero está trabajando en una nueva ordenanza para la regulación y la rotación de los espacios de aparcamientos, que contemplará estos vehículos. El Grupo de Gobierno liderado por Fátima Lemes (PP) está estudiando posibles ubicaciones para la instalación de una o varias zonas en su término municipal para el estacionamiento específico de este tipo de vehículos.

San Miguel de Abona.

Tiene una ordenanza y habilitada una zona de acampada para los días festivos gestionada por la Asociación de Autocaravanas y Campers Homologados de Canarias (ACAT). El auge de esta actividad está presentando un problema en este municipio del sur más turístico de Tenerife. Su alcalde, Arturo González (CC), admite que han detectado acampadas y caravanas en muchos lugares prohibidos del municipio, que han generado principalmente problemas con los residuos. «Tendría que haber ya una zona establecida para evitar estas incidencias», concluye. Es eso está trabajado el Consistorio sanmiguelero.

Puerto de la Cruz.

En este municipio del norte de Tenerife no hay una regulación para las caravanas, como en la mayoría de los tinerfeños. El Ayuntamiento ha cedido un espacio a la asociación de caravanistas que utiliza un antiguo campo de fútbol como zona en exclusiva de estacionamiento. Además, ha señalizado algunos espacios para ordenar los aparcamientos, pero las limitaciones de espacio del municipio hacen inviable la creación de nuevos parking.

El Ayuntamiento portuense participó en el plan insular iniciada en el anterior mandato del Cabildo por Pedro Martín para posibilitar la nueva ampliación de la depuradora de aguas residuales, ya proyectada, para que sea un punto de descarga para las caravanas, a la espera también de la comprometida regulación insular de esta actividad.

La Orotava.

Apenas hay puntos donde se acampa o se establecen las caravanas en La Orotava. El Ayuntamiento, en cualquier caso y ante la dimensión del fenómeno, quiere crear un camping. Para ello baraja el entorno del Parque Etnográfico de Pinolere. El colectivo de autocaravanas habló con la concejala, Yurena Luis, para crear nuevos espacios. Considera que es un tipo de turismo diferente en contacto con los espacios naturales y que puede favorecer el comercio local.

En las imágenes, concentración de caravanistas organizada el pasado viernes por la Asociación de Autocaravanas y Campers Homologadas deTenerife (ACAT), en San