Juan Luis Martín Beltrán: «Ya está bien de que se demonice a quienes cumplimos con la ley»

¿Qué caracteriza al colectivo de autocaravanas de las Islas?

La pasión por la naturaleza..., y por nuestros vehículos, por supuesto. También por el medioambiente, teniendo en cuenta que nuestra asociación incluye en su nombre la palabra ecologista. Somos personas a las que nos gusta viajar y la libertad de decidir a dónde, con quién y en qué condiciones ir. Por eso tenemos autocaravanas. Un vehículo con motor propio con el que nos podemos mover cuando queremos sin ningún tipo de problema. Además, tenemos jornadas de convivencia en las que desarrollamos esta afición. Nos gusta reunirnos para conocernos entre los socios y compartir.

Ante una situación en la Isla de proliferación del turismo de autocaravanas y denuncias sobre la generación de residuos y la falta de aparcamientos, ¿cuál es la principal queja que hacen desde el colectivo?

Existen muy pocos puntos en la Isla que cumplan con los requisitos mínimos que necesitan las autocaravanas. No nos quejamos de los camping que ya hay establecidos, sino del bajo número. La cantidad de vehículos que tenemos en la Isla y que vienen de visita a Tenerife son demasiados. Digamos que la Isla no está preparada para tantos usuarios de autocaravanas.

¿Qué requisitos indispensables debe tener un camping para autocaravanas?

Lo que necesitamos son lugares donde poder vaciar y llenar. Yo los llamo puntos ecológicos, que es donde puedes vaciar las aguas jabonosas y las aguas negras que provienen del váter que van a un poti o recipiente. Luego estos residuos pasan a la red de saneamiento. También necesitamos un punto de agua para llenar los tanques y un contenedor para la basura. Básicamente estas son nuestras necesidades, porque nosotros no reivindicamos el aparcar, o sea, estacionar y pernoctar. Eso ya lo ampara la ley.

¿Cuál es la diferencia entre pernoctar y acampar?

Son dos cosas completamente diferentes. Porque acampar incluye sacar las cosas fuera del vehículo. Es cuando sacas sillas, mesas, toldos o casetas. Estacionar y pernoctar, que lo permite la ley, implica quedarte dentro del vehículo. Eso se permite y más en un transporte que está homologado como vivienda como es el nuestro.

Ahora está cada vez más de moda camperizar los turismos, ¿cuál es su visión al respecto?

Cualquier furgón o coche de trabajo con un colchón en su interior para pasar las vacaciones o el fin de semana no es una autocaravana o furgón vivienda. Sigue siendo un vehículo y no se nos debe tratar a todos por igual. Es curioso cómo el vehículo que está preparado para evitar ensuciar los espacios sea el más discriminado. Precisamente, a quienes no tienen dotación o equipamiento ni homologación para aseo, ducha, cocina, etcétera, es a quienes se les facilita el estacionamiento y sacar sus enseres al exterior.

¿Estos vehículos camperizados no están homologados?

No, una cosa es camperizarlo y otra homologarlo. Para ello tienes que presentar un proyecto a la ITV y que esta lo apruebe. Se venden kits completos en páginas web como Ebay o Aliexpress con los que camperizar tu vehículo. Los precios que aparecen son económicos, alrededor de los 500 euros. Pero esto es ilegal y no pasa las Inspecciones Técnicas de Vehículos. De hecho, tienen que retirar el kit para hacerlo. No es que pretenda demonizar estos vehículos, pero pedimos que no se nos demonice a nosotros que estamos constituidos legalmente según el reglamento general de circulación y la DGT y, además, pasamos la ITV.

Hay denuncias por la contaminación o mal uso de los espacios naturales por parte de los usuarios que pernoctan o acampan en estos lugares, ¿cuál es su opinión al respecto?

La educación cívica no es cuestión de dinero y el tipo de vehículo del que se disponga, eso es cuestión de formación en valores. Los conductores que cometen estas acciones contra el medioambiente y la convivencia con la población deben ser sancionados severamente por su actitud individual y no discriminar a todo un colectivo que es ajeno a esas actitudes que rechazamos radicalmente.

¿Qué ventajas puede aportar a los distintos municipios la presencia de autocaravanas?

Un ejemplo, que además hemos comprobado, es el fomento del comercio local. Cada vez que los socios hacemos jornadas en el municipio de San Miguel de Abona pedimos a los miembros de la Asociación que recojan los tickets de las compras realizadas en el municipio para hacer un estudio económico y enviárselo al ayuntamiento. Tenemos comprobado la ayuda que aportamos al comercio local. Una persona en autocaravana tiene que obtener provisiones a diario de alimentos clave. Hemos comprobado este impulso económico que aportamos también en la isla de Gran Canaria en municipios como San Mateo o en Ingenio.

¿Qué piden a las autoridades competentes para regular esta situación?

Sobre todo, que antes de realizar una intervención, crear una ordenanza o dictar una regulación, se consulte con los verdaderos especialistas conocedores de soluciones. Estamos implicados en buscar alternativas y llevamos más de 40 años funcionando en toda Europa. Intervenir para solucionar un problema sin ser conocedor o sin asesorarse con las fuentes adecuadas da lugar a disparatadas situaciones que nos perjudican a todos.