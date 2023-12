«La o las personas que alquilen deben tener una renta de trabajo tal que el alquiler suponga menos de un 35% del sueldo. Esto es aproximadamente 1.770 euros». Esta condición aparece en un anuncio reciente de un portal de alquiler de una vivienda en Tenerife. El propietario arrienda la casa por 650 euros al mes.

Esta y otras exigencias se han convertido en mayoritarias en la Isla a la hora de negociar un arrendamiento de larga duración. La consecuencia más directa: los isleños que ganen menos de 1.800 euros al mes quedan excluidos de facto del mercado del alquiler de una casa. Si se revisan las últimas estadísticas sobre la renta, esta barrera dejaría fuera a dos de cada tres trabajadores canarios (638.056 de 973.982).

Es tal la escasez de oferta que padece Tenerife, mientras en paralelo no paran de crecer las viviendas vacacionales que ofrecen alquileres de corta o media duración, que el propietario del anuncio mencionado concluye su texto: «Disculpe si no le puedo atender rápido. En el último alquiler publicado se recibieron más de 300 contactos».

Los agentes inmobiliarios relacionan estas exigencias con la inseguridad que sienten los arrendadores, en especial desde que entró en vigor el pasado mes de mayo en España la nueva ley de vivienda. Por ejemplo, tienen desconfianza por el hecho de que la norma contempla la posibilidad de que un inquilino pueda permanecer dos años sin pagar si se declara en situación de vulnerabilidad.

Chema Blanco, agente inmobiliario que opera en Tenerife, asegura que la condición de que el alquiler sea menos del 35% del salario se aplica en la actualidad de forma generalizada en unas negociaciones que se parecen cada vez más a un castin.

Si se vuelve al anuncio, detalla en cuanto a los fiadores del aspirante a inquilino que deben ser «solventes» y al menos una de las personas que avalen el contrato «ha de tener una propiedad». «Si no puede cumplir las condiciones, no contacte por favor y alquile otra propiedad. Las condiciones no son negociables», concluye la oferta.

«No son las únicas condiciones», advierte Blanco. La tormenta perfecta por el boom de la vivienda turística, la constante subida de precios –tanto en el alquiler como en la compra–, la falta de nueva vivienda pública o los bajos salarios de los canarios ha convertido el mercado inmobiliario isleño en inaccesible para muchas familias, sobre todo las que tienen insuficientes recursos económicos para comprar o arrendar. «Cada vez con más frecuencia se introducen cláusulas abusivas en los contratos: más fiadores, las exigencias del sueldo mínimo y de la estabilidad de los propios fiadores, fianzas cada vez más altas, más de un mes de pago por adelantado...».

Es tal la cantidad de personas que engrosan las listas de espera que algunas casas solo se alquilan a funcionarios y otros propietarios rechazan a los migrantes sin tener en cuenta su situación. «Esto se ha convertido en una jungla, sigue sin haber control y la última regulación, la ley de vivienda, ha servido para todo lo contrario para lo que fue concebida».

El agente inmobiliario apunta otro factor pernicioso de la enorme tensión en el sector: la proliferación de estafas. «Aparecen anuncios de ofertas muy suculentas, para como está el mercado, y piden que ingreses un adelanto para reservar la vivienda. El problema es que cuando vas a terminar de resolver todos los trámites, quien ha puesto el anuncio desaparece y, con él, el dinero que se ha dado en adelanto», detalla.

Las estadísticas refrendan las enormes dificultades que tienen la mayoría de los canarios para acceder a una vivienda. El 30% del salario medio en las Islas, que se sitúa alrededor de los 1.825 euros mensuales, según InfoJobs, sólo permite alquilar un vivienda de unos 43 metros cuadrados, poco más de la mitad de una vivienda tipo, establecida en 80 metros cuadrados.

Según el último estudio Relación de salarios y la compra media de la vivienda, del índice inmobiliario de Fotocasa, en Santa Cruz de Tenerife se puede afrontar con el salario medio el alquiler de una vivienda de 45 metros cuadrados, frente a los 41 metros cuadrados de la provincia de Las Palmas. En el conjunto de España, el 30% del salario medio –2.033 euros mensuales– permite alquilar un vivienda de unos 54 metros cuadrados, es decir, 26 metros menos que una vivienda tipo, según una información de Europa Press.

Teniendo en cuenta los límites que están estableciendo los arrendadores de que el alquiler sea menos del 35% del sueldo, si para una vivienda de 650 euros al mes de alquiler se necesita cobrar 1.800 euros, para una de 700 euros –que es la media que se pide en este momento por un piso de dos dormitorios en Santa Cruz de Tenerife– habría que ganar 2.000. En el caso de que se opte a una casa o piso de 900 euros al mes, entonces el salario se tendría que elevar a los 2.600 euros. Son cantidades que pocas familias isleñas se pueden permitir.

Los datos también refrendan la gran caída de las ofertas en las plataformas de alquiler de los últimos años. En el centro de la capital tinerfeña y los barrios solo hay en este momento 172 anuncios, entre los cuales solo hay una opción de 500 euros –un piso de 40 metros cuadrados en el barrio de María Jiménez– y dos de 600 euros –un piso el barrio de Salamanca y otro en Cueva Bermeja–. El resto supera los 600 euros.

Una de las causas es el enorme crecimiento del alquiler vacacional. El número de viviendas turísticas en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es más del triple actualmente que el de las dedicadas al alquiler de larga duración. En concreto, los principales portales ofrecen 600 opciones para contratar un piso o una casa por un periodo reducido de tiempo en el centro de la capital tinerfeña y los barrios, por los comentados 172 para un arrendamiento convencional.

Otro dato demoledor: según un estudio dado a conocer el pasado verano, los precios del alquiler de larga duración se incrementaron 14 veces más que los salarios en los últimos 10 años en las Islas, dificultando el acceso a una vivienda sobre todo a los colectivos más vulnerables.

El estudio detalla que el coste de los alquileres ha aumentado un 85% desde 2012 en el Archipiélago, es decir, el precio por cada metro cuadrado ha pasado de 6,06 euros a más de 11 en apenas una década. Solo en el último año, las rentas se han disparado casi un 17% en las Islas. No ha ocurrido lo mismo con los salarios, que apenas han crecido un 6%, por lo que la brecha entre los ingresos y las rentas se agranda.