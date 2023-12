Un botón SOS para pulsar en caso de emergencia en el Teleférico o habilitar en este mismo espacio, ubicado en el kilómetro 43 de la carretera TF-21, dentro del municipio de La Orotava, una zona que sirva de refugio tanto a los miembros de los equipos de rescate como a los afectados por accidentes en este entorno del Parque Nacional del Teide. Son algunas de las medidas que, según anuncia la consejera insular de Medio Natural y Emergencias, Blanca Pérez, plantea el Cabildo de Tenerife para mejorar la seguridad en el principal espacio natural protegido de la Isla y de Canarias tras un fin de semana dramático, con dos turistas muertos y otros dos rescatados in extremis, al límite.

Pérez propone instalar ese pulsador con una conexión telefónica directa al 112, pese a ser consciente de que «el Parque Nacional del Teide es enorme» tanto como 18.000 hectáreas y, además, «el más visitado de España y de Europa» con entre cuatro y cinco millones al año. Sin embargo considera que «hay que hacer algo» y a este botón rojo añade un protocolo para habilitar un espacio en el propio Teleférico que sirva de refugio tanto para los efectivos de rescate, sobre todo los bomberos, como para los afectados. Ambas medidas responden a las experiencias extremas vividas los últimos días en esta zona de alta montaña.

‘Viernes negro’

El pasado fin de semana fue trágico en el Parque Nacionales del Teide por la muerte de dos turistas peninsulares cuando practicaban senderismo. Ambos por encima de los sesenta años. Una mujer, natural de Lugo, y su pareja, de Huelva, residentes en la capital onubense fallecían presumiblemente por hipotermia; es decir, de frío. Fueron hallados el viernes por la mañana en la zona de Pico Viejo, pero probablemente el óbito se produjo en la madrugada de ese mismo día. Una muerte dulce, ya que la víctima no se entera y se va quedando profundamente dormida hasta morir por congelación. En este caso no hubo llamadas de auxilio al 112, probablemente al quedarse sin batería los teléfonos móviles. Un dato: el frío la desactiva. Pero este no fue el único caso en un viernes negro que pudo acabar todavía peor. Con cuatro cadáveres en lugar de dos. Durante la madrugada de ese 1 de diciembre, los bomberos rescataron a dos ciudadanos austríacos que se encontraban en las inmediaciones del Teleférico con síntomas de hipotermia y deshidratación.

La operación fue costosa y duró unas ocho horas. Los efectivos de rescate descansaron con los afectados en un cuarto habilitado para depositar la basura. La intención es acondicionar ese espacio en el futuro de manera fija para los posibles accidentados y sus rescatadores. También lo habrá en el Refugio de Altavista, en La Rambleta, cerca de Pico, y cerrado hace años. Cuenta con 1,2 millones de euros en el presupuesto de 2024 para su «rehabilitación completa». Ya tiene el proyecto técnico culminado a la espera del informe económico final. La consejera espera el impulso del proceso a partir de enero con la adjudicación y que esté reabierto «lo antes posible»

Poco habitual

Los expertos apuntan a que la muerte de esas dos personas en el Teide es algo «absolutamente inesperado» ya que no se recuerdan muertes por hipotermia en el Teide, aunque en los últimos años se ha dado multitud de rescates de personas sin el equipamiento y la experiencia necesaria en alta montaña. Insisten en que les salvó de una muerte segura el auxilio de los grupos de rescate y salvamento de la Guardia Civil (GREIM), los bomberos de Tenerife o Cruz Roja. Sin la actuación eficiente de estos grupos el balance sería mucho peor, la diferencia en esta ocasión es que «no tuvieron la posibilidad de hacer una llamada en un lugar en que no hay cobertura y el terreno es muy complicado». Pico Viejo, indican, «es, sin duda el sendero más exigente técnica y físicamente de todo el Parque Nacional». De hecho, añáden., «es de los menos transitados porque exige una capacidad física muy superior a la vía normal de ascenso al Teide que discurre por Montaña Blanca».

Apuntan que estas personas «iban equipadas para hacer un sendero con buen tiempo sin complicaciones. Algún problema físico les hizo retrasarse y la noche les cayó encima con un descenso de temperatura vertiginoso que en la altitud a la que se encontraba aún se extrema más». Bajada de temperatura corporal, combinada con equipamiento precario y cansancio acumulado lleva a una hipotermia «inevitable» hasta producir el colapso del organismo.

Una grúa ‘insular’

La consejera Blanca Pérez reconoce la falta de «más vigilancia» en el Parque Nacional del Tedie y propone que el Cabildo financie un servicio de grúas para retirar vehículos en los días del operativo nevadas cuando los coches «ocupan el espacio de los márgenes dentro de la zona protegida». Recuerda que la Guardia Civil «multa pero no retira de la vía». Resume: «No le podemos poner puertas al campo, pero tampoco no tomar medidas»

Prevención

La consejera insiste en que «la mejor medida es la prevención» en un entorno como el Teide, de alta montaña, en el que «si no se es una persona bien preparada, no se debe subir». Señala que los afectados en el Parque Nacional suelen ser visitantes que «no conocen el entorno y no van ni con la ropa ni el calzado adecuados». Garantiza el buen hacer de los medios de rescate, pero reconoce que «hay que intervenir más es la información al de fuera porque la mayoría de accidentes los protagonizan los turistas».