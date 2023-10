El Cabildo de Tenerife impulsa los cheques-guardería con ayudas a las familias de hasta 800 euros por hijo para costear la educación en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. El pleno insular aprobó el pasado septiembre una modificación de crédito para destinar una partida de 1,2 millones a financiar estas ayudas.

Las bases de la convocatoria están ya preparadas y la previsión es que la próxima semana salgan a información pública y posteriormente, en un breve plazo, ya se puedan solicitar. Estas becas cubren un espectro más amplio que las puestas en marcha por el Gobierno de Canarias, ya que establecen el umbral de la renta anual para tener derecho a percibirlas en 20.000 euros por cada persona que forma la unidad familiar. Es decir, si son dos (padre o madre y menor) serían 40.000 euros.

El Ejecutivo regional deja el límite en 24.000 euros en total; es decir, 12.000 por cada miembro. La presidenta insular, Rosa Dávila, valora este baremo como «muy importante para llegar a las clases medias y ayudarlas en el camino hacia la conciliación».

La renta de la unidad familiar son los ingresos de toda ella divididos entre el número de personas que la conforman. El Cabildo de Tenerife establece, con carácter general en las becas a conceder para la educación infantil de 0 a 3 años esos 20.000 euros.

Dávila explica que «vamos a impulsar la medida para ayudar a las familias que han visto cómo ha subido de forma exponencial el coste de la vida con la inflación, lo cual repercute en los productos básicos o el alquiler».

Valora también que «en muchos casos no pueden afrontar el pago de la matrícula y para eso vamos a colaborar con ellas». Incide la presidenta insular en que «estas rentas medias no suelen recibir ayudas. Las altas no las necesitan y las bajas ya tienen las sociales. En este último caso no podrán optar a esta subvención si ya cuentan con otras aportaciones públicas».

Apoyo al sector

La convocatoria también busca, por otro lado, apoyar al sector económico que sustenta a los centros educativos de 0 a 3 años en la Isla. Se trata en su mayoría de pequeñas empresas que han puesto en marcha mujeres emprendedoras a las que, señala Rosa Dávila, «también queremos beneficiar».

Otro motivo para la puesta en marcha de este cheque-guardería, cuyo objetivo es que los padres y madres, con niños y niñas de entre 0 y 3 años, puedan elegir el centro infantil de su conveniencia. El 75% son privados y el ya mencionado encarecimiento de los precios dificulta el acceso a estos servicios que permiten una mejor conciliación en el seno de las familias.

Libertad y accesibilidad

Dávila indica que «pretendemos que los padres y madres tengan la libertad y la accesibilidad –a través de la cercanía de las casas, de los abuelos o de los trabajos– de poder llevar a sus hijos e hijas a los centros».

La iniciativa, entiende la presidenta del Cabildo, «puede ser una opción para ampliar la oferta a los niños y niñas y, sobre todo, para que los progenitores puedan conciliar mejor vida familiar y laboral». Recuerda asimismo que «no se cubre solo la matrícula sino también cualquier otro gasto derivado como el del material, el babi, etcétera».

Desde el momento en que se publicitó en redes sociales, la iniciativa del cheque-guardería se ha viralizado. De hecho, apunta Rosa Dávila, «es después de la pinocha lo más buscado con una pregunta repetida: ¿cuándo se abre el plazo para solicitarlo?»,

"Un gran trabajo"

Rosa Dávila destaca, por último, el «gran trabajo» desarrollado desde primeros de septiembre cuando lanzó la idea, «en tiempo récord», por el equipo del consejero de Educación, Efraín Medina, y en concreto de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede) que gestionará las ayudas.

El fundamento jurídico

Estas becas establecen el umbral de la renta familiar en 20.000 euros por persona. En el caso de menores de 0 a 3 años la unidad familiar estará compuesta por al menos dos (padre, madre o tutor legal y el niño o niña).

Los ingresos de dicha unidad no deben superar en este caso los 40.000 euros, 60.000 si se trata de tres, y así sucesivamente. Comparativamente, cubren y benefician más que las del Gobierno de Canarias. En este sentido, la Orden de 21 de agosto de 2023, de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a fomentar la escolarización temprana– sufragando las bonificaciones, que los centros privados autorizados realicen en las cuotas escolares– establece como requisito económico que «la unidad familiar del alumnado beneficiario debe tener una renta anual igual o inferior a 24.000,00 euros».

Siguiendo con los ejemplos, en este ámbito regional, para una familia de dos miembros la renta por persona no podría superar los 12.000,00 euros y para una de tres miembros los 8.000,00 euros; puesto que se establece un umbral máximo de 24.000, con independencia del número de personas que formen la unidad familiar.

Por tanto, los límites de renta propuestos en las bases de las becas insulares para el alumnado de educación infantil posibilitan el acceso a las ayudas a un mayor número de familias, que estarían excluidas en convocatorias de otras administraciones por el incumplimiento de los requisitos económicos solicitados.

Mayor financiación a clubes deportivos

El Cabildo de Tenerife aprobó las bases de las subvenciones destinadas a los clubes deportivos de la Isla que participan en categorías absolutas de competiciones oficiales no profesionales de ámbito nacional durante la temporada 2023-2024.

El plazo de presentación de solicitudes se inicia hoy y finaliza el día 27. La consejera insular de Deportes, Yolanda Moliné, resalta como principal novedad respecto a anteriores convocatorias el incremento del crédito en 150.0000 euros.

Serán en total 2.450.000 para, entre otras cosas, ayudar a los clubes a hacer frente a gastos que se generan en competiciones nacionales, premiar la participación de jugadores nacidos o formados en la Isla, así como favorecer la de la mujer y de las personas con discapacidad. | J.D.M.