El dinero volvió a ser un aspecto fundamental en el discurso que el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco Javier García, ofreció en la mañana de este miércoles, 13 de septiembre, durante el acto de apertura del curso académico 2023-2024.

Ante el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación, Migdalia Machín Tavío, García recordó que en los últimos 15 años el centro académico ha sufrido un recorte presupuestario del 24 por ciento.

Explicó que, si bien, las aportaciones públicas han aumentado un 2% en términos nominales, pues han pasado de 162 millones de euros en 2009 a 166 en 2023, la inflación ha crecido más de un 26%, "dando lugar a que nuestra Universidad haya sufrido un recorte del 24%".

El rector recordó que, durante ese mismo periodo, el presupuesto de la Comunidad Autónoma ha aumentado un 44 por ciento y el Producto Interior Bruto (PIB), un 24%.

Francisco Javier García admitió que en las primeras reuniones con el presidente canario y la consejera de Universidades ha existido "sintonía" y que "nos alegra constatar la plena coincidencia en el diagnóstico de la evidente situación de infrafinanciación que hemos sufrido las universidades públicas canarias desde los años posteriores a la crisis del 2008 hasta la actualidad".

Clavijo intervino en último lugar y expresó el compromiso del Gobierno autónomo con las universidades públicas canarias. "La universidad es un elemento clave para el futuro de nuestra tierra, pues sin universidad no hay investigación, sin investigación no hay generación de nuevos conocimientos y sin la transferencia de ese conocimiento no hay progreso", indicó el presidente regional.

Tal y como expuso en la apertura del curso en los colegios de Infantil y Primaria, así como para la FP, Clavijo reiteró que "creemos en lo público; en la importancia de contar con centros de calidad ques sean un referente para la sociedad canaria y contribuyan a nuestro progreso".

Con la creación de una Consejería específica de Univesidades, Ciencia e Innovación es un paso en la dirección de acercar voluntades entre ambas instituciones, apuntó el presidente regional. "Queremos que el impulso a las universidades, así como la necesaria transformación y transferencia de conocimientos que se generan en los centros de investigación sean parte de nuestro legado; el reto es mayúsculo, pero, rector, debemos estar a la altura", concluyó Clavijo.

La primera pregunta en la que Francisco Javier García basó su discurso fue: "¿por qué esta universidad pública es importante para Canarias? El rector señaló que, en un estudio sobre el impacto económico del sistema de universidades públicas realizado en 2021 por el Gobierno del Estado, se concluye que los centros de educación superior del Archipiélago son los terceros que más aportan al PIB de su región, tan sólo por detrás de los de Cataluña y Andalucía.

En base al Producto Interior Bruto de Canarias en 2022, "se puede decir sin ambages que nuestras universidades públicas aportaron casi 1.200 millones de euros a la riqueza de nuestra" Comunidad Autónoma, indicó el rector. Pero, a la vez, lamentó que la contribución pública a la Universidad de La Laguna y a la de Las Palmas de Gran Canaria "fue de tan sólo 254 millones de euros; por consiguiente, ya sólo desde el punto de vista económico, la Universidad de La Laguna resulta ser muy rentable".

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) más reciente, la del segundo trimestre de este año, el 91,6 por ciento de la población activa canaria que posee estudios superiores está ocupada, lo que supone un valor muy por encima de la media.

Francisco Javier García también planteó el papel de la universidad como elemento para reducir la brecha laboral por género. "Aunque esta nunca desaparece, los datos reflejan que, a mayor nivel de estudios alcanzado, menor es la diferencia en la tasa de ocupación", explicó el rector. Si a nivel global la brecha llega a tres puntos entre hombres y mujeres, se reduce a un 1,7 si comparamos sólo a personas con estudios superiores.

Otro de los argumentos de defensa de las universidades públicas manifestado por García es que transmiten un "saber universal que aspira a formar al ser humano de manera integral y no solamente como profesionales, que no es otra cosa que la aportación de múltiples beneficios no vinculados a fines únicamente utilitarios que, además, ayudan a crear una ciudadanía dotada de un pensamiento crítico e independiente".

En este ámbito recordó al especialista en análisis organizativo Alfons Cornellá, que acuñó el término "infoxicación" para describir un entorno en el que el exceso de información nos llega a producir ansiedad y angustia. "Pero no es sólo una cuestión de malestar individual, sino quehemos llegado a hablar de infodemia para referirnos a la epidemia de información, en buena parte falsa, asociada con miedo, especulación y rumores, amplificada y transmitida rápidamente por las tecnologías de la información y la comunicación, que impacta negativamente en la sociedad, sobre todo en contextos de alta incertidumbre", afirmó García.