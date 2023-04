Los alcaldes reciben con dudas el túnel ferroviario para unir el norte y el sur de Tenerife

Los mayoría de los alcaldes del norte de Tenerife han recibido con sorpresa y escepticismo el anuncio del vicepresidente insular Enrique Arriaga (Cs) de que el Plan Insular de Movilidad de Tenerife incluirá la propuesta de construir un túnel ferroviario para unir el Norte y el Sur a través de la Cordillera Dorsal. Varios mandatarios norteños prefieren guardar silencio hasta que se concrete algo más esta propuesta, pero también hay alcaldes de partidos como CC, PP, PSOE, AISU o Sí se Puede que son críticos con el momento del anuncio, a menos de dos meses de las elecciones locales; con la escasa concreción de la idea, o con la falta de consenso previo, incluso con los municipios directamente afectados.

Respecto a la propuesta de construir un túnel ferroviario entre el Valle de La Orotava y Candelaria para que el Norte quede conectado con el futuro tren del Sur, el alcalde de La Orotava, Francisco Linares (CC), es contundente: «La política ficción ya no es creíble para la ciudadanía. Nadie conoce esa propuesta, no hay proyecto ni financiación a medio o largo plazo. Al final sólo es una propuesta electoralista precipitada y sin conocimiento ni consenso con nadie».

El alcalde realejero, Adolfo González (PP), también es muy crítico con Arriaga y sostiene que «suena más a un anuncio en precampaña electoral que a algo serio. Me parece cuanto menos sorprendente que se plantee como una propuesta de un Plan Insular de Movilidad que ni siquiera se ha aprobado ni se puesto sobre la mesa en el ámbito municipal».

«Se han perdido cuatro años de gestión al frente del área insular de Carreteras, en los que no se ha planteado ni materializado ninguna acción para resolver los problemas de movilidad en el norte de Tenerife. Hablar de este túnel ahora es hablar de una actuación que, si llegara a aprobarse, tardaría muchísimos años. Sería algo muy complejo, en lo que intervendrían muchas administraciones y serían necesarios muchos informes condicionantes y vinculantes», advierte González. A juicio del alcalde realejero, «tampoco parece lo más oportuno iniciar un debate que nadie ha planteado por la vía institucional y que suena más a un anuncio electoralista que a algo tangible, palpable y realista».

En la misma línea, el alcalde de Buenavista del Norte, Antonio González (SSP), señala que «en cuanto a las soluciones de movilidad para el norte de Tenerife, lo que pediría es que nos dejáramos de ocurrencias. De ese túnel se lleva años hablando, desde que yo era pequeño, y al final nunca tenemos nada concreto. A estas alturas no sabemos ni siquiera si es técnicamente viable crear esa infraestructura bajo la Cordillera Dorsal. Las soluciones tienen que plantearse a más corto plazo porque llevamos muchísimos años con estos problemas y hacen falta acciones que contribuyan a solucionarlos desde el primer momento, pero sin perder de vista el futuro».

Mariano Pérez (CC), alcalde de El Sauzal, lamenta la falta de información y la disparidad de alternativas que se han planteado también en lo que respecta a este túnel: «Cuando haya una propuesta en firme, podremos valorarla». El alcalde ramblero, Ezequiel Domínguez (PSOE), reconoce su sorpresa: «Desconocemos en qué se basa y si está avalada por estudios de expertos en movilidad. Desde San Juan de la Rambla creemos que la movilidad insular y, más concretamente la del Norte, necesita de un análisis y de unas medidas multisectoriales que tengan en cuenta la construcción de nuevas vías, pero también la articulación efectiva del transporte público y un desarrollo económico sostenible».

Juan Acosta (AISU), alcalde de Santa Úrsula, censura que esta iniciativa «se haya dado a conocer de esta manera, sin información previa, y sin conocer los estudios de movilidad en los que se basa ni su posible afección al medio ambiente. No tenemos ninguna constancia de que eso se haya presentado oficialmente en ningún lugar».

El alcalde guanchero, Antonio Hernández (PP), no lo considera «una mala idea», pero ve «absurdo que un vecino del Norte que quiera ir a Santa Cruz tenga que parar en La Orotava, usar el tren para llegar a Candelaria para después ir hasta Santa Cruz». A su juicio, «lo del túnel ferroviario hasta Candelaria lo veo bien para la gente del Norte que vaya al Sur, pero no a Santa Cruz». Y añade que «ya que se pretende hacer un túnel ferroviario, ¿por qué no se amplía y se incorpora un carril de ida y otro de vuelta para vehículos?», plantea Hernández.

Discrepancias con la ubicación

El alcalde de La Victoria de Acentejo, Juan Antonio García Abreu (PSOE), ha defendido esta alternativa desde su municipio hacia el Sur, así que discrepa sobre la última ubicación planteada por Arriaga (La Orotava-Candelaria) y defiende una conexión La Victoria-Caletillas, «para lo que existe un estudio básico que recomendaba esta segunda opción, más corta, más barata y menos dañina para los acuíferos y para zonas urbanizadas». Sí reconoce su satisfacción porque el futuro Plan Insular de Movilidad vaya a estudiar esta propuesta de tren soterrado entre el Norte y el Sur «para acabar con las colas que sufrimos desde hace bastantes décadas».