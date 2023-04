El Plan de Movilidad prevé un túnel ferroviario para unir el norte y el sur de Tenerife

El colectivo Alisios Norte, con la colaboración de la patronal hotelera Ashotel, organizó este lunes 3 de abril de 2023 en Puerto de la Cruz el primer Foro de Candidatos al Cabildo de Tenerife para que los cabezas de lista de PSOE, PP, CC, Cs y Unidas Sí Podemos detallaran en el norte algunas de sus propuestas para resolver los principales problemas que sufre esta parte de la isla y sus más de 227.000 habitantes. El vicepresidente insular y consejero de Carreteras y Movilidad, Enrique Arriaga (Cs), fue uno de los participantes y puso sobre la mesa una propuesta que estará en el nuevo Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife, aún pendiente de aprobación, y que generará mucho debate: construir un túnel ferroviario entre el Valle de La Orotava y Candelaria para que el Norte quede conectado con el futuro tren del Sur.

Ante unos 250 asistentes y una amplia representación de cargos públicos y orgánicos de todos los partidos participantes, Arriaga sorprendió al plantear como solución a los históricos atascos de la autopista del Norte (TF-5) una línea de tren que partiría desde un gran intercambiador en el Valle de La Orotava, atravesaría la cordillera dorsal de Tenerife y llegaría a un intercambiador en Candelaria, desde donde los pasajeros provenientes del Norte podrían continuar su viaje hacia el Sur o hacia el área metropolitana. Según Arriaga, «en lugar de ejecutar un tren del Norte, con tantas expropiaciones y un gran consumo de territorio, proponemos una alternativa mucho más sencilla: un túnel ferroviario que permitiría llegar a Candelaria y, desde ahí, ir en 10 minutos a Santa Cruz o en 15 minutos hasta el aeropuerto del Sur».

El foro se dividió en cinco bloques, planteados por los integrantes de Alisios Norte, en los que Pedro Martín (PSOE), Rosa Dávila (CC), Lope Afonso (PP), Enrique Arriaga y Manuel Marrero (Unidas Sí Podemos) detallaron sus propuestas para el próximo mandato.

Atascos en la TF-5

Marrero abogó por «no consumir más territorio», invertir en transporte público «los 50 millones previstos para el Circuito del Motor», escalonar horarios y crear aparcamientos disuasorios y un carril Bus VAO en la TF-5. Arriaga defendió la labor de su gobierno en estos cuatro años «por la ausencia de proyectos terminados», abogó por el citado túnel y avanzó que se quiere volver a elevar la velocidad en la curva de El Sauzal «a 100 kilómetros por hora cuando no haya mal tiempo». Pedro Martín lamentó que las soluciones a los problemas de movilidad del Norte «no se hayan ejecutado hace 15 ó 20 años», defendió el esfuerzo insular en la compra de 300 guaguas nuevas, las negociaciones con la ULL para escalonar horarios, «que la Facultad de Medicina aplicará a partir del próximo curso», así como el cierre del anillo insular por el Sur, «que desviará cada día unos 20.000 vehículos». Para Rosa Dávila, «el tercer carril entre Los Rodeos y Guamasa se pudo hacer en este mandato» y lamentó que el proyecto del tercer carril entre Guamasa y La Orotava haya estado «28 meses paralizado, como los aparcamientos disuasorios». Lope Afonso cerró el primer turno criticando que «aún no esté aprobado el Plan Insular de Movilidad de Tenerife», que no se haya implicado a los ayuntamientos en la ejecución de los aparcamientos disuasorios «ni al sector del taxi para resolver los problemas de movilidad». A juicio del candidato popular, la clave está en «ejecutar lo que está planificado sin más retrasos».

Modelo turístico

Arriaga dijo que «el Sur se ha ido poco a poco comiendo al Norte en materia turística» y reivindicó la necesidad de que esta parte de la isla «recupere el esplendor» a través de la renovación hotelera y la apuesta por el lujo. Para Pedro Martín, la clave está en «rejuvenecer el destino» con acciones como las previstas en 43 puntos del litoral, la nueva piscina portuense o la renovación hotelera «con la recuperación de emblemas como el hotel Taoro». Rosa Dávila celebró que «después de 4 años hayan puesto la primera piedra al hotel Taoro», reclamó la recuperación del proyecto original del Parque San Francisco, la revitalización del tejido comercial y la defensa del Consorcio portuense, «que ha pasado de gestionar 8 millones de euros a sólo 800.000 euros». Lope Afonso recordó que «Puerto de la Cruz fue el origen de la industria turística» y ahora «compite bien como destino de experiencias» que debe trabajar «con el único objetivo de crecer en calidad, competitividad y rentas», mejorando espacios públicos e incentivando la «colaboración público-privada». A su juicio, «Puerto de la Cruz es un factor fundamental para reequilibrar la isla de Tenerife». Marrero defendió «la necesidad de una moratoria turística y de una ecotasa», que podría generar «entre 300 y 600 millones de euros al año».

Muelle portuense

Pedro Martín reconoció que aún quedan «cuestiones administrativas por resolver» respecto al muelle portuense y abogó por separar el proyecto del parque marítimo del nuevo puerto «para avanzar en la parte terrestre» y «recuperar para todos esta parte del litoral». Arriaga se posicionó en la misma línea y afirmó que «el parque marítimo de Puerto de la Cruz se convertirá en la Milla de Oro del Norte». Rosa Dávila defendió su ejecución y acusó a PSOE y Cs de paralizar el proyecto en este mandato: «No han hecho nada». Lope Afonso mostró su apoyo absoluto al muelle y lamentó que «desapareciera de la agenda de asuntos prioritarios». Para Manuel Marrero, aún hay que aclarar si el proyecto es viable y pidió al resto de partidos que «no vendan humo».

Atención social y sanitaria

Rosa Dávila fue muy crítica con la gestión del Gobierno insular en la atención social y sanitaria: «Han paralizado todos los proyectos, siguen sin poner en marcha los quirófanos del hospital del Norte y no han creado ni una sola plaza sociosanitaria, pese a que hay una demanda de casi 7.000 personas». Censuró la clausura del programa Ansina y se preguntó: «Si lo siguen asfixiando y mañana cierra el Hogar Santa Rita, ¿qué pasaría en esta isla?». Lope Afonso lamentó «la falta de respuestas integrales» y reclamó más plazas para personas dependientes, más hospitalización a domicilio y más ayuda integral también a domicilio. Marrero dijo que el problema del envejecimiento poblacional no se ha tomado en serio en las últimas décadas y recordó que «pronto se pasará del 16 al 26% de población mayor de 60 años». Tanto Martín como Arriaga respondieron a Dávila que sí se ha avanzado desde 2019 en el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. Martín recalcó la apuesta por la atención a domicilio especializada y anunció la próxima licitación de residencias en La Matanza, Garachico y La Orotava, con una inversión de 27 millones.

Administración pública

Respecto a la descentralización de la administración, todos los candidatos coincidieron en la necesidad de mejorar y acercar la atención al ciudadano, también para reducir los desplazamientos innecesarios. Rosa Dávila llegó a pedir «el final de las citas previas impuestas tras el Covid».