El PP apoya la propuesta de la CEOE para acabar con las colas de la TF-5

El líder del Partido Popular en Canarias y exalcalde realejero, Manuel Domínguez, ha mostrado su apoyo a la propuesta de la Confederación Provincial de Empresarios e Santa Cruz de Tenerife (CEOE Tenerife) que este martes reclamó «un gran plan insular de movilidad que permita acabar con los atascos que bloquean la autopista del Norte (TF-5) y también la del Sur (TF-1), más allá de los partidos que gobiernen en cada momento». Los empresarios han solicitado un pacto que marque la hoja de ruta para acabar con las colas, «sin que la llegada de un partido al gobierno suponga cambiar los proyectos y volver a empezar de nuevo».

Domínguez se mostró «absolutamente de acuerdo» con esta propuesta del presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, y celebró que se haya vuelto a hablar de la autopista del Norte «porque a veces tenía la sensación de que me estaba quedando solo y de que el mensaje no se replicaba. En estos últimos días parece que el asunto se ha tomado más en serio y espero que esto sirva para que no tengamos que esperar hasta 2028 por las soluciones definitivas».

El presidente del PP en Canarias aboga por aplicar «medidas técnicas conjuntas, macro y micro, que permitan que los que vivimos en el Norte no tengamos que cambiar de domicilio, sufrir ansiedad o temer perder el trabajo porque no podemos llegar a tiempo». Y puso el foco en el Gobierno de Canarias, que es la administración que «debe tomar el toro por los cuernos y solucionar este problema que afecta a miles de ciudadanos».

Domínguez apuntó que «el problema de la TF-5, y también de la TF-1, pivota sobre el desinterés que ha existido en los últimos años por solucionarlo. Hay que dedicarle interés porque se trata de un asunto vital y los políticos tenemos que escuchar a los técnicos y dejar de pelearnos por medallas. La pugna entre el Gobierno canario y el Cabildo en este asunto nos ha traído al momento actual. Y no es culpa de los técnicos, sino de los políticos que tratan a la TF-5 como su juguete, su Scalextric».