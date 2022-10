"Los canarios están pidiendo un cambio a gritos", asegura el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, para añadir que los populares son la "alternativa real" al actual Gobierno regional.

"Hacía mucho tiempo que no escuchaba hablar del partido en las islas como una alternativa real de gobierno o como ese elemento fundamental del próximo Gobierno", dijo durante la clausura de la convención itinerante de los populares 'Un plan para Gobernar', que contó con la participación de la secretaria general y portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

Por ello, Domínguez entendió que la convención ha logrado demostrar la fortaleza del PP y que los demás partidos "sepan que no venimos de farol". "Estamos preparados --continuó-- y a las puertas de hacer algo grande para Canarias".

"Los canarios desean un cambio y lo piden a gritos. Exigen un cambio, esa es la mejor encuesta y el dato que indica que estamos en la senda correcta, y en gran parte se lo debemos a nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo", observó.

El presidente del PP de Canarias hizo especial hincapié en que la formación ha vivido en los últimos años momentos complicados en los que al partido se le "arrinconó", "atacó" y "despreció".

"Dieron por sentado --prosiguió-- que no volveríamos y que no seríamos una vez más una alternativa de gobierno. Se equivocaron porque el PP de Canarias ha vuelto más fuerte que nunca, con ganas y sin ser muletas ni bisagras de nada. Lo vamos a demostrar".

La mejor política social es la creación de empleo

Por su parte, Domínguez ha señalado que la mejor política social que necesita el archipiélago es la creación de empleo y que un Gobierno tiene que trabajar "y no dividir a la sociedad entre pobres y ricos".

Se refirió también a la necesidad de bajar impuestos en Canarias porque el problema no es de recursos económicos, sino de gestión; al tiempo que abogó por una sanidad gratuita, accesible y de calidad; e incidió en que el desarrollo del medio ambiente es compatible con el desarrollo económico.

"Canarias necesita un cambio. La crisis sanitaria, el volcán de La Palma o la Guerra de Ucrania se han convertido en la excusa perfecta para no hacer nada y dar pena", recordando que en Canarias la sanidad "no ha mejorado", que un tercio de la población están riesgo de no llegar a final de mes y que más de 811.000 canarios están en riesgo de pobreza severa.

Por ello, entendió que Canarias no puede seguir sometida "bajo la bota de Pedro Sánchez" y "la sumisión de Ángel Víctor Torres, que sólo acepta órdenes que llegan de Madrid".