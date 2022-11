CEOE Tenerife reclama un plan insular de movilidad «más allá de los partidos»

«La solución está en un plan de movilidad, que debe tener también un encaje social y un diseño y una ejecución que vaya más allá del partido o partidos que en cada momento estén al frente del Cabildo de Tenerife o del Gobierno de Canarias. Esa solución debe estar al margen de los cambios políticos, ya que los planes no se pueden modificar para empezar de cero cada vez que haya un nuevo gobierno. Con los problemas burocráticos que existen hoy, eso sólo significa retrasos. La solución pasa porque nos demos cuenta de que se trata de un problema general de la isla, que todos queremos que se solucione. Hay que buscar un diseño y apostar por él, y buscar los fondos, en España o en Europa, para sacar adelante los proyectos de una manera definitiva», sentencia el presidente de CEOE Tenerife.

Alfonso añade que «el problema de las colas en Tenerife afecta a la movilidad general en toda la isla, más allá de las autopistas y autovías», y que «no existe una solución sencilla, pero hay opciones». Entre esas alternativas, el dirigente empresarial cree que la clave está en «una oferta más eficiente en transporte público, ya que no se han desarrollado los trenes ni los tranvías». Además, ve clave el retraso en infraestructuras como el cierre del anillo insular entre el Norte y el Sur, «que evite a muchos pasar por el cuello de botella de Santa Cruz-La Laguna».

El presidente de CEOE Tenerife pide «más recursos para las empresas de transporte, tanto para reforzar las líneas en las zonas con más necesidades como para contar con mejores redes secundarias, que acerquen a la población a los principales enlaces».

«Faltan infraestructuras viarias y el servicio de transporte público es insuficiente y eso nos ha llevado al colapso de la isla. No es un problema exclusivo del Norte, ya que en el Sur se están generando problemas importantes en horarios y zonas específicas, como en los accesos al aeropuerto, Las Chafiras o Las Galletas. Problemas que generan una imagen decepcionante de la isla, ya que muchos tienen que hacer desplazamientos preventivos con mucha antelación para garantizar que llegarán a tiempo», lamenta.

Pedro Alfonso subraya que estos atascos «generan además pérdidas en el transporte de mercancías, en el transporte de pasajeros y en el transporte turístico y escolar... El coche, camión o guagua que está en una cola sigue consumiendo combustible, que precisamente es el producto más caro. Además, los retrasos en los itinerarios causan costes directamente al bolsillo del empresario. Y eso tampoco se tiene en cuenta. Esas colas producen absentismo laboral y retrasos de los trabajadores, sobre todo en Santa Cruz y La Laguna. Y eso da origen a más pérdidas. Estamos hartos y cansados de repetir siempre lo mismo: queremos soluciones y eficiencia».

Reacciones en el norte de Tenerife





Los Silos

«Reconocen su fracaso»

La alcaldesa de Los Silos, Macarena Fuentes (CC), se muestra muy crítica con el Cabildo de Tenerife respecto a la situación de la TF-5 y remarca que «el presidente y el vicepresidente reconocen el fracaso de su gestión durante estos tres años y medio, en los que no se ha avanzado nada». A su juicio, «pararon la redacción del proyecto del carril Bus VAO y la ampliación de la autopista hasta Guamasa, un proyecto que redactó el Cabildo y estaba ultimado para su tramitación. Lo ocurrido con las obras de la pasarela de la rotonda del Padre Anchieta, prevista desde el mandato anterior, es otro fracaso. Tampoco han continuado con los trabajos que estaban previstos de los aparcamientos disuasorios para fomentar el transporte público a lo largo de la TF-5. Como no han continuado con el proceso de descentralización de la asistencia sanitaria ni con los cambios de horarios en el transporte de mercancías y en la ULL. Ahora llegan al final del mandato y reconocen que no existe solución, que va a tardar muchísimo y que simplemente le echan la culpa a los demás». Fuentes se une a Carlos Alonso en la petición de dimisión de Enrique Arriaga y Pedro Martín.





La Guancha

«Un escenario pesimista»

El alcalde de La Guancha, Antonio Hernández (PP), lamenta que se plantee un escenario «tan pesimista» respecto a la TF-5, «ya que ni siquiera se esperan resultados para el próximo mandato». Sí valora que «se diga la realidad respecto a cómo va el problema de movilidad en la Isla y en el Norte. Es obvio que es un problema histórico, de mucha complejidad y que requiere de muchos proyectos e inversión, lo que va a conllevar bastante tiempo hasta poder reducir las colas. Sin embargo, hay que seguir batallando para que en un horizonte inferior a cinco años se ejecuten esos proyectos». A su juicio, acelerar esas medidas «debe ser la premisa del Cabildo y del consejero insular de Carreteras. Poco podemos avanzar si nos quejamos de lo que no se ha hecho en el pasado, tiramos la toalla y dejamos en manos del Gobierno de Canarias la resolución del problema». Hernández opina que «el Cabildo, de la mano de los ayuntamientos, debería liderar la solución del problema de movilidad en la isla y en el Norte. No me vale ahora echarle la culpa a otra administración. Eso ya ha pasado antes y quizás por eso no hemos avanzado».