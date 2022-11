La Feria de la Ciencia más veterana de Canarias regresa este domingo a La Orotava

Linares resaltó que «esta singular feria es referente en España y una muestra única en Canarias». Ha contado en sus casi dos décadas de historia con la participación de los principales centros de investigación de las islas, asociaciones científicas y fundaciones. Ediciones anteriores en las que ha recibido la visita de más de 55.000 personas que han podido participar en experimentos, exposiciones, demostraciones científicas, observaciones astronómicas o planetarios.

Después de dos ediciones marcadas por las restricciones sanitarias, este domingo regresa a la céntrica plaza villera «el mayor evento de divulgación científica de las islas con la edición con mayor número de entidades participantes de su historia», recalcó Juanjo Martín. La feria contará con charlas, talleres, demostraciones y experimentos, magia y ciencia, sesiones de planetario, observación del Sol en directo, juegos de pensamiento computacional y novedades como el experimento de Eratóstenes, el péndulo de Foucault o el Space Explorers, una visita virtual a la Estación Espacial Internacional.

Este año participan en la feria el Instituto Volcanológico de Canarias, el Colegio Oficial de Químicos de Canarias, la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, la Fundación Telesforo Bravo, la Asociación Española Contra el Cáncer, el Aula Cultural Cassiopeia, el Instituto Geográfico Nacional, el Aula Cultural de Pensamiento Computacional, el Grupo de Genética de la Universidad de La Laguna (ULL), el Grupo de Materiales y Química (ULL), Gorona del Viento del Cabildo de El Hierro, el Parque Científico y Tecnológico del Cabildo de Tenerife, el Grupo Fisquitos de Matemáticas, el Grupo de Ecofisiología Vegetal, el Museo de la Ciencia y el Cosmos, el Proyecto Interreg EELabs del IAC, el Grupo de Geografía Física y Medio Ambiente de la ULPGC) o el Grupo de Evaluación del Impacto de Microplásticos Contaminantes Emergentes en las Costas de la Macaronesia (ULL).

Críticas al Cabildo y al Gobierno canario por no colaborar

Linares lamenta que esta feria no cuente en 2022 con el apoyo del Gobierno de Canarias ni del Cabildo de Tenerife: «Es inadmisible, inconcebible e inaceptable que ambas instituciones públicas no respalden una muestra de esta envergadura; única en el archipiélago». El alcalde señala que «a la hora de apoyar estas iniciativas tan rigurosas e interesantes no debería importar el lugar donde se realicen».