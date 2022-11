El Festival deCortos de La Orotava repasa sus 17 ediciones

El Festival de Cortos La Orotava arranca el sábado 5 de noviembre con las actividades de su XVII edición y lo hace con una mirada nostálgica a sus citas anteriores. De este modo, a partir de las 20:30 horas, el público podrá disfrutar de una velada especial con la exhibición de una retrospectiva de obras ganadoras durante los primeros 16 años de historia de este festival cinematográfico. Así pues, con este inicio de la nueva edición se podrán revivir algunos de los mejores momentos del festival en el Auditorio Teobaldo Power de La Orotava. Las entradas se pueden adquirir en www.tickey.es. Los títulos de los cortometrajes que se podrán ver son: Contracuerpo, Matador on the road, Doble Check, Sequence, 17 años juntos, The App y La Guarida.

De este modo, para esta edición, además de las clásicas noches de proyecciones a concurso –que se desarrollarán los días 10, 11 y 12 de noviembre–, el festival ha preparado un variado programa de actividades complementarias que incluyen esta exhibición especial de los cortos ganadores de ediciones anteriores. Asimismo, el lunes día 7 es el día escogido para inaugurar una exposición con carteles oficiales de ediciones anteriores del festival que se podrá visitar hasta el próximo día 18 en la Plaza de la Constitución. Además, el miércoles día 9 tendrá lugar la habitual Sección off, en el Dios los cría. El director del Festival de Cortos de La Orotava, Enrique Rodríguez, afirma que «este año estamos nostálgicos y por eso hemos dado forma a esta proyección retrospectiva de cortos ganadores y a la exposición de carteles». «Muchos festivales cinematográficos en España no pueden decir que cuentan a sus espaldas con 16 ediciones ininterrumpidas pero nosotros lo hemos logrado y estamos muy contentos», explica el director quien recuerda además que «desde el principio hemos contado con el apoyo de las instituciones de la Isla», lo que ha supuesto un «importante bastón» que además se ha unido a la «fidelidad del público, que siempre nos ha acompañado en las proyecciones de nuestra Sección Oficial y de la Canaria». Por supuesto, ha habido ediciones complicadas «pero nuestro balance es positivo» porque el festival siempre ha tratado de nutriste con actividades paralelas como las propuestas de este año, que se vienen a unir a la selección de cortometrajes a concurso, «en la que siempre hemos tenido una buena calidad», explica Rodríguez quien avanza que, en esta nueva edición, los trabajos que se podrán ver los próximos jueves, viernes y sábado «son muy potentes y ya han ganado premios en otras citas, lo que ofrece un punto de calidad a nuestro festival». Padrino El barcelonés Secun de la Rosa será el padrino de la nueva edición del Festival de Cortos de La Orotava. El actor español será el encargado de entregar el premio al corto ganador en la Sección Oficial en la gala final del festival que se llevará a cabo el próximo sábado. Secun de la Rosa señala que este tipo de proyectos culturales «es uno de los mayores ejemplos de amor al cine y a quienes lo hacemos. Es fantástico que el cortometraje sea tan respetado y cuidado como en esta muestra». «El corto es de los pocos reductos que quedan para que contar historias sea aún un campo para experimentar, para dar a conocer nuevas y nuevos cineastas, para investigar en un arte como el cine, que con la llegada de plataformas cada vez exige más ir al resultado y menos experimentar con el formato. El corto es el último reducto del contador de historias por amor al arte», añade el actor. Otra de las actividades paralelas de esta edición del festival es el curso monográfico Nuevas Estrategias de Publicidad en el cine, que se celebrará el lunes en las instalaciones de la Universidad Europea de Canarias en Santa Cruz. El experto en comunicación audiovisual y profesor de la Universidad Europea de Canarias, Enrique Carrasco, disertará sobre la introducción de recursos publicitarios como fuentes de financiación en las grandes producciones cinematográficas de Hollywood, citando algunos casos llamativos como la serie de James Bond. Durante el encuentro, los asistentes realizarán una actividad práctica consistente en el desarrollo de una pieza gráfica o audiovisual, de carácter promocional, de una película.