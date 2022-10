La Zona Especial Canaria (ZEC) ha recibido uno de los premios anuales que entrega el reputado grupo editorial británico Financial Times (FT), como una de las mejores zonas del mundo para invertir en el sector audiovisual. El consorcio compitió con otros 67 nominados, de las más de 5.000 zonas especiales repartidas por todo el planeta. El jurado reconoce a la ZEC con una mención de honor por su liderazgo en la captación de inversiones en esta industria, que ha permitido desarrollar un pujante ecosistema creativo a nivel local.

El presidente de la ZEC, Pablo Hernández, se muestra satisfecho de que se reconozca “el buen trabajo hecho en Canarias” para fortalecer y escalar un sector con visión de futuro como el audiovisual. “Durante un largo tiempo se han dado pasos que ahora tienen muy buenos frutos en infraestructuras, para dar soporte técnico a los rodajes; desarrollo del talento, certidumbre para los inversores, mejorando nuestra seguridad jurídica como prevé el proyecto de Presupuestos Generales para 2023; y con incentivos fiscales que funcionan”.

Hernández remarca que empresas muy grandes, como Disney o Amazon, confían en las Islas para sus grandes producciones. “Esto nos da proyección internacional y genera sinergias con otras industrias, como la tecnológica, que esperamos que se sigan profundizando para que sean una fuente de empleo y riqueza para Canarias”, añade.

Gigantes que producen en las Islas

Los premios de FT se estructuran en seis categorías y son unos de los más prestigiosos que puede recibir una zona económica. La máxima distinción recayó este año, y van ocho consecutivos, en Dubai, elegida como la Zona Franca Global del Año. En el Top 10 se sitúan también otras zonas de Emiratos Árabes, Mauritania, Polonia, China y Costa Rica.

El jurado está compuesto por un equipo editorial especializado de la revista fDi Intelligence, publicación del grupo Financial Times que concede estos galardones, y un panel de jueces independientes que evalúan, entre otras cuestiones, el crecimiento empresarial de cada zona, su resiliencia y su sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

Alex Irwin-Hunt, jurado del premio y editor de fDi Intelligence, elogió que la estrategia de la ZEC haya hecho foco en el sector audiovisual logrando “desarrollar un ecosistema que ha dado la bienvenida a empresas como Buendía Estudios y Fortiche, el estudio de animación detrás de la popular serie ‘Arcane’, de Netflix”.

La productora Buendía Estudios, propiedad de Atresmedia y Telefónica, y el estudio franco-canario Fortiche son dos empresas líderes instaladas en la ZEC que, como otras muchas, trabajan al más alto nivel internacional desde Canarias con gigantes de la industria como Disney, Amazon, Apple y Sony.

Liderazgo digital

La ZEC avanza con paso rápido pese a la incertidumbre de los tiempos convulsos que vivimos. En 2021, el empleo marcó un récord al crecer un 15,5%, con 1.139 nuevos contratos, y alcanzar un global de 8.984 puestos de trabajo en las 703 entidades adscritas al consorcio. En el primer semestre de este año la tendencia se ha mantenido y se sumaron 832 empleos y 44 nuevas empresas.

Esta efervescencia es aún más evidente en el sector del cine y la animación. El impulso coordinado de las Canary Islands Film Commission, el Gobierno de Canarias, los cabildos, Proexca, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y otras instituciones y organismos públicos como la ZEC ha facilitado que las Islas se conviertan en un pujante hub de producción audiovisual, que despunta a nivel nacional y escala europea.

El empleo en este sector se disparó un 68% en los últimos cuatro años, al pasar de 1.640 trabajadores registrados, en 2018, a los 2.755 actuales, según los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac). En plena era digital, se espera que el sector alcance los 200 millones de euros de inversión durante este año y siga ganando escala y reconocimiento para competir en mercados internacionales.

Estrategia sobresaliente

Financial Times ya reconoció a Canarias este mismo año al situar a la Comunidad Autónoma en el top 10 de Europa por su estrategia de captación de inversiones. El ranking ‘European Regions of the Future’, sitúa a las Islas en la élite entre más de 350 destinos y las equipara con las regiones de Brabante, Irlanda del Norte, Austria Baja, las ciudades de Zúrich, Mánchester o el País Vasco.

El mismo documento acredita que Canarias es la cuarta región de Europa con mejor conectividad. Por delante solo están Ámsterdam, Zúrich y Róterdam. El Archipiélago aparece como la región mejor conectada de España al tener operativa todo el año, con un alto volumen de tráfico. De esta manera se demuestra que la conectividad aérea, que es un factor asociado tradicionalmente al turismo, a la vez, repercute directamente como atractivo para la inversión.