«Rosa Dávila es la candidata ideal de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo de Tenerife». Esto señaló ayer el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en unas declaraciones a los medios de comunicación durante la visita al Templo Masónico de la capital. Bermúdez es el primer líder de la formación nacionalista que apuesta públicamente por Rosa Dávila, secretaria de organización de Coalición Canaria en Tenerife y diputada regional, y lo hace siete días después de que Carlos Alonso confirmara que ha rechazado repetir como número 1 de la lista de CC a la Corporación insular –que ya presidió entre 2013 y 2019– en las próximas elecciones, que previsiblemente se celebrarán en el mes de mayo del próximo año.

«Una vez que Carlos Alonso ha confirmado que no va a volver a presentarse, lo cual le honra después de haber sido un gran presidente del Cabildo de Tenerife, la candidata ideal para presidir esta administración por Coalición Canaria es Rosa Dávila. Es una persona que tiene experiencia y capacidad de liderazgo. Se dan todas las condiciones para que Rosa Dávila sea la próxima presidenta del Cabildo de Tenerife», declaró el alcalde del municipio chicharrero. Hay que recordar que Coalición Canaria aún no ha comunicado de forma oficial los nombres de sus principales candidatos al Cabildo y a los ayuntamientos de Tenerife, designaciones que tendrán que ser refrendadas por las asambleas insular y locales de los nacionalistas.

«¿Repetir como candidato a Santa Cruz? Las ilusiones las tengo intactas» José Manuel Bermúdez - Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Coalición Canaria presentará a su primer gran candidato a los próximos comicios este sábado en Adeje. Se trata de Fernando Clavijo, que aspira a repetir como presidente del Gobierno de Canarias después de que su candidatura fuera avalada por las diferentes estructuras del partido con un consenso mayoritario. El encuentro insular de CC de Tenerife, que se celebrará este sábado Magma Arte & Congresos, será el primer acto de la precampaña de los nacionalistas tinerfeños. El partido espera reunir a más de un millar de personas. Será además el primer gran acto público tras la designación de Fernando Clavijo como candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias.

El alcalde chicharrero también respaldó que Ana Oramas vaya como número 1 en la lista de Tenerife al Parlamento de Canarias, extremo que anunció la propia Oramas y que el partido confirmará de forma oficial en las próximas semanas, a medida que vaya decidiendo las diferentes listas para las elecciones autonómicas, insulares y municipales que previstas para el 28 de mayo de 2023. «Es un gran acierto del partido que Ana Oramas vaya al Parlamento de Canarias. El principal referente que tiene Canarias a nivel nacional se llama Ana Oramas. Es un acierto que venga a hacer política a Tenerife», subrayó Bermúdez.

No fue tan claro José Manuel Bermúdez sobre la posibilidad de que repita como candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, algo que se da por hecho entre los militantes y simpatizantes de los nacionalistas. «¿De nuevo como candidato al Ayuntamiento de Santa Cruz? Yo haré lo que mi partido considere que debo hacer. Si mi partido, la asamblea local de Santa Cruz y los militantes y afiliados me piden que repita, yo evidentemente estoy a disposición de volver a ser candidato con la misma ilusión de la primera vez. Las ilusiones las tengo intactas, las ganas me sobran y estoy en perfecto estado de revista para poder presentar otra vez y encarar unas elecciones como alcalde y como futuro alcalde de Santa Cruz de Tenerife».