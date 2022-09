CC trae a Oramas de vuelta para recuperar el liderato en Tenerife

Más de 15 años después de sentarse por vez primera en uno de los escaños del Congreso, Ana Oramas hará el viaje de vuelta a las Islas para reforzar el plantel de Coalición Canaria (CC) de cara a las elecciones autonómicas del próximo año. La diputada en Cortes encabezará la lista de los nacionalistas al Parlamento regional por la circunscripción de Tenerife. Sea cual sea el resultado, la propia Oramas aseguró ayer que no volverá a Madrid. Su idea y la del partido es que CC, a la que no pocos le auguraron una inminente desintegración tras quedar fuera de las instituciones, vuelva a las tareas de gobierno. Gobernar con independencia de ganar o no las elecciones, aunque siempre será más fácil, claro, si se ganan los comicios. Los nacionalistas tendrán hecha buena parte de la tarea si consiguen recuperar el liderazgo en Tenerife, perdido en 2019 en favor del PSOE. Para ello vuelve Oramas, que aparecerá en los carteles y la publicidad electorales –al menos en la isla de Tenerife– al lado de Fernando Clavijo, que liderará la lista de CC por la circunscripción autonómica y que será el candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias. Es la apuesta más segura de los nacionalistas –al menos sobre el papel– y también la más deseada por la mayoría de sus militantes, sobre todo de sus militantes tinerfeños. No en vano, Oramas es para propios y extraños y para defensores y detractores uno de los rostros más reconocibles de CC, acaso el más reconocible.

