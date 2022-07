Denuncian una plaga de cucarachas y otros insectos en Arico. Los vecinos y vecinas de muchas zonas del municipio, sobre todo del litoral, se están viendo obligados a contratar desinsectaciones en sus viviendas ante una invasión de insectos, según denunciua el Grupo Socialista local, quien añade que se trata, sobre todo, de cucarachas que por la falta de campañas de desinsectación municipal campan a sus anchas por las calles del municipio.

Según el partido, son muchos los vecinos y vecinas para denunciar que se han gastado en estas actuaciones una media de más de 200 euros por vivienda de manera desesperada ante la proliferación de cucarachas que están sufriendo. Todo ello, a pesar de que las propias compañías que las llevan a cabo les han informado de que el problema viene de la calle y que hay que actuar en las redes de alcantarillado de la vía pública, una actuación que es competencia municipal.

Ante esta situación, la concejal y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Olivia Delgado, recuerda que hace más de un año se llevó al pleno una propuesta para que se contrataran y planificaran las campañas anuales de desratización y desinsectación. A día de hoy, no hay soluciones por parte del gobierno local y el alcalde. “Lo normal sería planificar los trabajos de desinsectación y desratización”, apostó Delgado.

En cualquier caso, el objetivo debe ser eliminar las plagas que se concentran en lugares como los colectores de pluviales y aguas fecales, sobre todo antes de las época de las altas temperaturas, para evitar las proliferaciones de insectos o ratas. Se garantizarían así unas condiciones óptimas de salubridad en el municipio, usando técnicas respetuosas con el medioambiente y las personas. Sin embargo, “esto no se está haciendo, lo que está condenando a nuestros vecinos y vecinas a unas situaciones lamentables desde el punto de vista de la salud pública”, añadió la concejal socialista.

“Estamos ante un grave problema de salud y por eso hemos puesto en conocimiento de la Dirección General de Salud Pública esta situación que denuncian nuestros vecinos y vecinas para que el gobierno local asuma su responsabilidad y haga las campañas de desinsectación y desratización necesarias”, concretó Olivia Delgado. “Es lamentable que los vecinos y vecinas de Arico estén condenados a vivir en estas condiciones porque el gobierno local no hace su trabajo ni cumple con sus responsabilidades. Hay familias que están haciendo un gran esfuerzo para pagar de sus bolsillos a empresas que desinsecten sus viviendas, pero el problema no se resuelve porque está en la calle”, argumentó.

El PSOE de Arico asegura que a esto se suma la inacción del gobierno local ante los problemas de saneamiento en diversas zonas del municipio como la Jaca, o Las Maretas, donde hay vertidos casi a diario en la vía pública porque no hay red de saneamiento en funcionamiento y la única opción que tienen los vecinos son los pozos con los que están teniendo muchísimos problemas al desbordarse de manera frecuente. “El saneamiento es competencia municipal y este gobierno no solo no trabaja sino que no ha aprovechado ni un solo euro de las ayudas que el Cabildo concedió a los ayuntamientos para ejecutar obras de saneamiento en el periodo 2018-2021”, subrayó la concejal.

Olivia Delgado recuerda que “estamos hablando de un plan que contiene obras que solucionarían los graves problemas de saneamiento existentes en Las Maretas y que también comprende obras de saneamiento que solucionarían graves carencias en Abades, el Porís, Tajao o la Caleta”. “Se trata de más de un millón de euros de inversión del Cabildo que no se ha podido ejecutar por la inacción y falta de gestión del gobierno local de Arico”, valoró.

“Mientras en todos los municipios se ejecutan las obras de cooperación municipal, en Arico este gobierno nos está condenando por su mala gestión. Lo que refleja que esto es un problema pura y exclusivamente de la mala gestión y nula capacidad del gobierno local de Arico que está más preocupado por hacer autopromoción y fotos posando que en solucionar los graves problemas de la ciudadanía. Estos años han sido un auténtico calvario para los vecinos y vecinas y una pérdida de oportunidades sin precedentes”, sentenció Olivia Delgado.