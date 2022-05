Puerto de la Cruz pierde dos banderas azules

Puerto de la Cruz pierde sus dos banderas azules porque la calidad del agua en Playa Jardín y la playa de San Telmo no alcanza los niveles requeridos por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que es la entidad que otorga estos reconocimientos a las mejores zonas de baño del mundo. El edil portuense de Playas, Alberto Cabo (ACP), reconoce que «no es una buena noticia para el municipio», pero defiende que el agua en ambas zonas «es buena y perfectamente apta para el baño», aunque no alcance los niveles de excelencia que requiere una bandera azul.

Cabo recalca que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz trabaja, junto a otras administraciones, «en la mejora de la calidad del agua del mar», y añade que «durante los últimos años se han venido desarrollando actuaciones para eliminar los vertidos».

El concejal responsable de Playas recuerda que «ya hay nuevas acciones programadas, y otras que se están planificando, con el objetivo no sólo de recuperar la excelencia en la calidad del agua y, con ella, los distintivos en las playas, sino, sobre todo, para avanzar en la solución a los problemas estructurales de saneamiento que afectan desde hace décadas a la ciudad, como al resto del Archipiélago».

El edil Alberto Cabo reconoce que las medidas para evitar vertidos han sido insuficientes

«Conforme a las analíticas realizadas en 2021, la calidad de las aguas de baño en las costas del municipio, aún siendo buena, no ha sido excelente, y éste es un criterio indispensable para recibir la bandera azul», advierte Cabo. A su juicio, «desde la administración municipal se ha trabajado duro para que Puerto de la Cruz recibiera esas banderas azules, unas acciones que ya nos permitieron recuperar las dos banderas que la organización nos retiró temporalmente en 2019 y mantenerlas los dos años siguientes. Sin embargo, en esta ocasión no ha sido suficiente, ya que el criterio de la excelencia en la calidad del agua es imperativo. No es una buena noticia, evidentemente, pero ha de tomarse como un acicate para seguir trabajando para recuperarlas en año que viene».