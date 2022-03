La nueva Ejecutiva insular del PSOE en Tenerife cuenta con el respaldo del 97% de los delegados acreditados en el congreso. Suma el 19%_más de apoyo que obtuvo hace cuatro años. Aquella tenía 36 componentes, la actual cuenta con 39. Pedro Martín la lidera tras ser proclamado ayer secretario general de los socialistas tinerfeños para su segundo mandato consecutivo. Lo hizo en un congreso que clausuró reivindicando la unidad como «una herramienta para poner en valor la importancia, el peso y la relevancia del socialismo tinerfeño en el conjunto de Canarias, que también toca».

Martín se muestra optimista ante las elecciones a celebrar el año próximo: «Confío en ganar con solvencia en el Cabildo y en los ayuntamientos», pero admite que «habrá que pactar». ¿Con quién? Su respuesta: «con casi todos», y en ese casi no están Vox (se negó a pronunciar su nombre) ni Coalición Canaria: «Nosotros negociamos sobre un programa electoral. Se acabó llegar a las elecciones con las cartas marcadas y donde había un partido que decía no me critiques mucho porque si no, después de las elecciones no pacto contigo. Ahora le decimos es que no te necesitamos, que no queremos estar contigo».

Centrado en la Corporación insular, que ahora preside, envió un mensaje claro a los nacionalistas, también sin cita expresa: «Llevan 30 años pensando que el Cabildo y Tenerife es suyo, pero se les ha acabado; que pasen a la oposición, que nos dejen gestionar y nos dejen resolver problemas de años. Empecemos a trabajar pensando en la gente, mirándolos a los ojos».

Ejecutiva

En un discurso de 18 minutos (incluido un baño de aplausos), el secretario general del PSOE en Tenerife espoleó a los congresistas: «No quiero a mi lado pedromartinistas, quiero socialistas». Incidió en la unidad y en una Ejecutiva en la que destaca el cambio en la Secretaría de Organización, que recae en Manuel Martínez en sustitución de Josefa Mesa, que pasa a ser presidenta, así como la creación de un cargo nuevo, la Secretaría Adjunta de Organización, que estrena Carmen Nieves Rodríguez Fraga. Persisten Aarón Afonso y Marián Franquet como vicesecretarios y Airam Pérez asume Política Municipal.

Mena asistió

La primera tarea que marcó el secretario general a la Ejecutiva insular es afrontar las gestoras de Garachico, Tacoronte y Arona. «Ese no es solo un problema, es una herida abierta para los socialistas de Tenerife. Ojalá el trabajo de las ejecutivas insular y regional y, por cierto, la altura de miras, ayude a que, por fin, podamos resolver esos problemas». Una reflexión que le llevó a plantear que «solo cediendo, solo buscando soluciones que van más allá de los intereses particulares conseguiremos solventar los problemas en estos municipios e impulsar el partido a ganar las elecciones». Entre el auditorio estaba el alcalde de Arona, José Julián Mena, expulsado y readmitido por sentencia judicial.

Héctor Gómez

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados no dudó en calificar de «desafío titánico» el calendario electoral de 2023. Dedicó buena parte de sus casi 11 minutos de intervención a glosar la figura del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su defensa de la gestión en la crisis bélica. Unidad, constancia y trabajo «desde mañana» es lo que espera de la Ejecutiva insular del PSOE en Tenerife. «Hay que salir a dar la batalla sin ambages», enfatizó tras dirigirse al presidente del Ejecutivo regional para asegurar que «Ángel Víctor ha dignificado la política canaria». Lo hizo después de pedir «dejarnos la piel para no retroceder 50 años», advirtiendo así del peligro que supone la extrema derecha y el coqueteo del PP con ella, al citar el pacto que gobierna en Castilla y León.

Ángel Víctor Torres

«Vamos a trabajar y matarnos para que no haya representación de la ultraderecha en ninguna administración de Canarias», donde los socialistas «no iremos con ellos ni de aquí a la esquina». Así de elocuente fue el secretario general del PSOE en las Islas. Ángel Víctor Torres exigió al resto de formaciones políticas que se pronuncien al respecto y aclaren «si lo que dicen un lunes es la verdad o la que le hacen corregir un martes», en alusión al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. «Este es un mensaje claro que tienen que recibir quienes tontean para mantener, recuperar u obtener el poder con la ultraderecha. Ellos son los que tienen que dar explicaciones», sentenció.

«Negociamos sobre un programa. Se acabó llegar a las elecciones con las cartas marcadas» Pedro Martín - Secretario General insular del PSOE

Este «canarión de Arucas», como se autodefinió, comenzó agradeciendo al PSOE de Tenerife el apoyo que le permite ser presidente del Gobierno canario y secretario general regional socialista. Acto seguido puso en valor el trabajo de Martín: «Pedro, has conseguido coser sensibilidades distintas», en referencia a la unidad que reflejan las cifras de respaldo a la Ejecutiva insular (97%), al Comité regional (99%), al Comité insular (97%) y al Comité insular de Ética (100%). «Eres el que mejor lo ha hecho, sin ninguna duda», aseguró comparando estos datos con los del resto de congresos insulares del PSOE.

En su discurso, Torres hizo balance de la gestión del Pacto de las flores, habló de cómo afronta el Ejecutivo la pobreza en las Islas, se refirió a la invasión de Ucrania por Rusia y concluyó con un mensaje al partido: «Este es un PSOE responsable, serio, riguroso y valiente que estará al lado, en los momentos malos, de las personas que están sufriendo. Y así, venceremos