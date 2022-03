Damián Pérez dejará de ser alcalde de Fasnia este miércoles al renunciar por causas personales y de salud

A las seis de esta tarde comienza la última sesión plenaria que presidirá Damián Pérez Viera como alcalde de Fasnia. La Corporación municipal tomará conocimiento de la renuncia que presentó anteayer por "circunstancias personales y de salud". El martes de la próxima semana se formalizará el relevo en la Alcaldía. Le sucederá en el cargo su compañero de partido, el socialista Luis Javier González Delgado, actual concejal de Desarrollo Local, Juventud e Igualdad. Su acta la suplirá Santiago Marrero Fariña, el noveno de la lista electoral.

Damián Pérez Viera abandona la vida política tras haber ganado tres elecciones consecutivas por mayoría absoluta liderando la candidatura del PSOE en 2011, 2015 y 2019. A sus 67 años, de los que 10 y ocho meses dedicó a ejercer de alcalde de su municipio natal, opta por materializar una renuncia que ya se planteó a finales del mandato pasado. "Mi cuerpo también necesita descansar y la salud nos reclama, a poco que nos descarrilemos, y no quiero forzar más la máquina", explica en su renuncia al acta y a la Alcaldía.

Un documento en el que le da protagonismo a los términos "agradecimiento y perdón". Muestra gratitud a todos los trabajadores municipales –con especial alusión al secretario de la Corporación–, a los colectivos ciudadanos –asociaciones, clubs deportivos, Patronato Artístico Municipal y comisiones de fiesta–, a los que da notable relevancia como protagonistas de la vida en el municipio; y a la población fasniera.

En su marcha, alude a «mi grupo de trabajo de estos años», con los que comenzó este periplo político en 2011. "Estos dos últimos años han sido ellos los que han asumido casi todas las tareas de este Ayuntamiento. Además, es necesaria savia nueva, aire fresco que reactive la gestión municipal", expresa en su documento de renuncia.

"Nunca he creído tener la verdad absoluta y siempre he intentado aprender", escribe cuando cita el trabajo de la oposición. Una lista de agradecimientos que cierra con el PSOE y, "en especial, a su secretario general y actual presidente del Cabildo, Pedro Martín".

Pide perdón por sus errores, por no lograr objetivos y «por no agotar el mandato», pese a anunciar durante la campaña electoral que cumpliría los cuatro años. "Me voy con la satisfacción de haber hecho todo lo que estaba en mi mano y según mis capacidades, supliendo con mucho esfuerzo cada día mis múltiples carencias", apostilla el alcalde. "Espero haber estado a la altura", concluye.

Luis Javier González se convertirá en el alcalde número 11 de este periodo democrático. Para ello, han renunciado a ocupar el cargo los compañeros que le preceden en la candidatura, en la que ocupa el quinto lugar: Silvia Tejera Felipe, Juan Elías Cabrera y Raquel Díaz Cruz. Cumplirá 35 años el mismo día en que se convertirá en alcalde, el martes de la próxima semana. Este fasniero, abogado con despacho propio y letrado del turno de oficio, además de Administrador de Fincas, es el secretario general del PSOE en Fasnia.