El alcalde de Icod acusa a Moncho León de "cruzar líneas rojas continuamente"

El alcalde de Icod de los Vinos, Francis González (CC), acusa al edil y exalcalde Moncho León, de Somos Icodenses, de «cruzar líneas rojas continuamente y desde hace mucho tiempo», de forma especial en lo que respecta «al proyecto de recuperación de la playa de San Marcos». Y lamenta que «se enfadara y montara en cólera cuando se enteró, en la comisión informativa, de que Costas había dado luz verde al proyecto de la playa con arena natural».

«Sinceramente no salgo de mi asombro al ver como Moncho León pretende continuar con la actitud de mentir continuamente a nuestros vecinos, y de negar lo sucedido, cuando hay concejalas y concejales que fueron testigos directos, y de forma accidental, de lo que dijo durante la celebración de la comisión informativa de Obras y en el tránsito para la celebración de la comisión informativa de Servicios Sociales del 21 de diciembre de 2021», remarca González.

El alcalde explica que «tras dar cuenta el concejal portavoz de Coalición Canaria, Rafael Hernández Alonso, del visto bueno de Costas del Estado al proyecto presentado por el Gobierno de Canarias, que recoge la propuesta de recuperación de la Playa de San Marcos realizada por el Pleno del Ayuntamiento de Icod, a propuesta de este alcalde; el señor concejal Moncho León profirió, durante una conversación telefónica que pudo escucharse por mantener él abierto el micro de su ordenador, expresiones injuriosas en las que se refirió a los miembros del gobierno local actual como estos hijos de... consiguieron aprobar el proyecto de la playa».

«También dijo, al hablar con su interlocutor telefónico y, en referencia al ingeniero de obras y caminos Emilio Grande, que menuda metedura de pata ha sido contratar al técnico éste y que esto ha sido como poner al zorro a guardar a las gallinas, por ser el autor del proyecto inicial de Gesplan y ser contratado luego por Gestur para dar continuidad al proyecto y adaptarlo a las modificaciones propuestas por el Pleno del Ayuntamiento de Icod, a iniciativa del Gobierno CC-Cs», afirma González. Y, además, añade que «el concejal de Somos Icodenses, antes de despedir a su interlocutor, dijo delante de todos que Carlos ya no está ahí... te dejo que esto va a empezar, en referencia al comienzo de la citada comisión de Servicios Sociales».

El Gobierno local reclama a la oposición que «trabaje para que se cumplan los acuerdos plenarios no para impedirlos»

«Yo no he cruzado ninguna línea roja ni la ha cruzado mi grupo de gobierno», insiste el alcalde de Icod, quien recalca que «por el contrario, Moncho León sí sigue en su línea de cruzar tantas líneas rojas, y de todos los colores, como encuentre en su camino». A juicio de Francis González, «un exabrupto, tal y como dice, no es realizar tales expresiones refiriéndose al grupo de gobierno, sus compañeros de corporación, o a quien sea... Y tampoco es en ningún caso susceptible de mostrarse como justificable. No existe justificación para decir lo que dijo y menos para salir posteriormente en prensa, y escribir en redes sociales, negando u ocultando lo que realmente sucedió».

«Pudo y debió pedir perdón cuando se enteró de que se le había escuchado; porque es lo que se espera de una persona cívica y respetuosa, máxime si ocupa un cargo público. Y todavía está a tiempo de hacerlo», opina el alcalde de Icod. Para Francis González, León «pudo, debió y debe pedir perdón al señor Emilio Grande que es un profesional de reconocido prestigio, además de presidente del Colegio de los Ingenieros de Caminos y Puertos de Canarias, que no sólo ha hecho bien su trabajo, sino que además se ha comprometido y encariñado con nuestra playa».

El mandatario de la Ciudad del Drago exige al exalcalde de Somos Icodenses que pida perdón por insultar al Gobierno local (CC-Cs)

El mandatario nacionalista pide al portavoz de Somos Icodenses que «no siga oponiéndose a los acuerdos plenarios resultantes de nuestro sistema democrático, y que trabaje para que se cumplan y no para impedir su cumplimento». En referencia a «los acuerdos de 5 de mayo de 2020, 27 de abril de 2021, 27 de noviembre de 2021 y al acuerdo por el que antes de que finalizase 2021 se habían incorporado más de 1,6 millones de euros del remanente de tesorería para ejecutar, con fondos propios, las obras en los locales y las avenidas de la playa».

«Unos acuerdos que suponen la reposición inmediata de la arena natural, la eliminación de los diques en la zona de la Amarca, la apertura de los chorros del muelle grande, la realización de los estudios necesarios a través de modelos físicos para el retranqueo, utilizando los terrenos según el convenio con el Club Náutico, o el traslado o la eliminación del refugio pesquero. Acuerdos que suponen la ejecución por parte del Ayuntamiento de las obras en la parte de tierra, adecentamiento de los locales y de las avenidas, en los dos tramos», explica.

González exige a León que «no niegue tampoco que ha venido diciendo, desde que perdió las elecciones, que había dejado un millón de euros para la arena de la playa cuando sabía y sabe que el Estado nunca se lo dio a pesar de que lo pidió desde 2018».