«Algunos quieren impedir que la playa de San Marcos tenga arena antes de la próximas elecciones»

¿Cuál es su balance anual de este atípico 2021 en Icod?

La verdad es que ha sido un año atípico, difícil y complicado en todos los sentidos. Mientras creíamos todos que podríamos dejar atrás la pandemia y recuperar la normalidad, esta sexta ola nos pone de manifiesto que no vamos a poder dejar atrás esa nueva normalidad, al menos durante un tiempo. Tenemos que aprender a convivir con esto sin dejar de celebrar la vida y sin parar la actividad económica. Debemos conseguir que la vida social, cultural, económica e institucional de los pueblos continúe, también en estas circunstancias, así que ha sido un año para remover todo tipo de obstáculos. Y ese ha sido nuestro objetivo de gobierno: hacer de Icod de los Vinos una ciudad viva, abierta y comercial, también en tiempos de pandemia. Esto nos ha obligado a redoblar esfuerzos y, por fortuna, el Estado ha entendido que en estas circunstancias los ayuntamientos necesitan fondos para salir adelante y nos ha permitido hacer uso de nuestros recursos, en lugar de dejarlos en los bancos. Desde 2020, cuando nos quitamos deuda, ya abrimos la puerta a incorporar el remanente de tesorería para ejecutar acciones de interés, con todas las limitaciones que tenemos las administraciones locales.

¿Ha crecido la inversión?

Sí, a lo que estaba previsto en el presupuesto a través de un préstamo para este año, que se podrá ejecutar más allá de 2021, le hemos sumado más de 2,6 millones de euros. Y los 2,5 millones que se aportaron del remanente en octubre. Eso nos permite superar los 6 millones de euros de inversión, pese a estar en pandemia.

¿Cuándo aprobarán el presupuesto de 2022?

Esperamos que sea en el mes de enero. Ya tenemos aprobados los planes de actuación de las dos empresas públicas. En cuanto se apruebe en el consejo rector, pasaremos el texto a los grupos de la oposición . La idea es aprobarlo en enero, lo que nos coloca, más o menos, en el cumplimiento de nuestros objetivos. Nos hubiera gustado tenerlo a final de año, pero teniendo en cuenta los tiempos de aprobación de los presupuestos estamos en una buena posición. Y lejos de aquellos tiempos en los que en Icod se aprobaban los presupuestos a toro pasado. En ese nuevo presupuesto habrá unos 2,8 millones de euros más de inversión. La que no se ejecute en 2021 se puede arrastrar a 2022, y la que incorporemos en 2022, trataremos de ejecutarla ese año y, si no es posible, en los siguientes.

¿Mantendrán las subvenciones en 2022?

Sí, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que la vida continúe y ahora vamos a firmar los convenios de las subvenciones y volveremos a reproducir las subvenciones nominativas para que todo el tejido sociocultural y deportivo reciba lo necesario para afrontar estos momentos.

¿Cuáles son a su juicio los hitos de 2021 para su gobierno?

Ha sido muy importante que se nos dejara usar el remanente, gracias también a que quitamos deuda en 2020. Eso nos ha permitido incrementar la inversión y pone de manifiesto que las riendas del ayuntamiento están en buenas manos y que este gobierno hace su trabajo. Hay otras noticias positivas como el visto bueno de Costas al proyecto de la playa de San Marcos que salió de Icod de los Vinos. Y otras negativas como la variación radical del criterio del Cabildo de Tenerife, que se ha terminado de cargar la planificación económica plurianual del Medi, que provenía de los fondos del Fdcan para los municipios. En el caso de Tenerife había una planificación equitativa a través del foro de alcaldes y del Cabildo, con una distribución de fondos insulares con luz y taquígrafos que ahora ha saltado por los aires. Tenemos muchas dudas por esos compromisos que vemos marcados por signos políticos. Salvo el convenio de la casa de la juventud, el resto de la inversión prevista en Icod desde 2015 ó 2016 ha desaparecido del mapa. Eso nos preocupa, ya que el Medi planteaba una inversión importante en la red de carreteras insulares a su paso por Icod. Ha sido un final de año un poco triste para el municipalismo. No se puede decir que haya un criterio de reparto conocido por todos. Existen dudas porque desde el Cabildo no se han aclarado. Además, hemos trabajado en otras muchas cuestiones como la mejora de las instalaciones deportivas y educativas, o los parques infantiles. Y como el Cabildo nos ha dejado tirados respecto a la zona de skate, trabajaremos para ejecutarla con fondos municipales. En materia de empleo también hemos invertido en diversos planes y en un nuevo centro homologado de formación, cerca del campo de fútbol. Es un lugar que necesita Icod para sacar adelante sus programas de empleo. Seguimos avanzando y, gracias a la financiación municipal, queremos dejarlo terminado en 2022.

¿Este año ha sido clave para el reposicionamiento turístico de Icod?

Entiendo que sí. Y no hemos dejado de trabajar con este objetivo pese a ser tiempos de pandemia. El Parque del Drago debe ser uno de los motores turísticos y, a veces en las campañas insulares y regionales se olvidan de este símbolo. Hemos entendido que el Drago Milenario debe aprovecharse mucho más, como el resto de posibilidades que ofrecemos, lo que nos ha permitido ser el primer municipio de Canarias que se integra en la Red de Pueblos Mágicos de España, o el primer municipio del país que forma parte de la Asociación Española de Enoturismo. Tenemos recursos naturales, patrimoniales, comerciales o culturales suficientes para crecer en este aspecto. Somos un pueblo auténtico y la entrada en estas redes nos permite avanzar en la consecución de nuestros objetivos. Nos va a ayudar a explotar nuestras posibilidades y nuestro posicionamiento turístico. Y lo tenemos tan claro que hemos usado parte de nuestro remanente para poder terminar el centro de interpretación del Parque del Drago. Ya habíamos conseguido que el Gobierno de Canarias aportara 400.000 euros, pero era insuficiente y hemos puesto el resto de lo necesario para poder sacar a licitación esta obra. Hemos tenido que mojarnos, como nos mojamos con más de un millón de euros de fondos propios para acabar la parte de tierra en la playa de San Marcos. También es importante concluir la rehabilitación integral del Parque Andrés de Lorenzo Cáceres y de la calle Las Angustias, ya que somos uno de los lugares más visitados de Canarias.

¿Qué valoración hace del cambio de la zona de acceso al Parque del Drago?

Pues muy positiva porque ahora contamos con números cercanos a épocas anteriores a la pandemia. Vamos por la buena senda. La mejora de todo ese entorno nos ayudará a mejorar, también con la ampliación de las aceras.

¿Hay avances respecto a la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO)?

Estamos a las puertas, si todo va bien, de la aprobación definitiva del PGO. Seguimos pendientes de un pronunciamiento respecto a la memoria ambiental y de una serie de exigencias previstas en la legislación. Confiamos en tener luz verde pronto y ojalá sea antes del próximo verano. Se trata de una herramienta fundamental para el desarrollo socioeconómico de Icod de los Vinos en todos los sentidos. También en lo deportivo, ya que necesitamos un nuevo campo de fútbol y un estadio olímpico. Ya hemos intervenido en la cancha exterior de la piscina, en el vestuario del campo de fútbol o en el polideportivo de Santa Bárbara, que se quiere reconvertir en un campo de fútbol 5. Es fundamental sacarlo adelante también para la mejora de las infraestructuras educativas, en las que ha habido una inversión importantes en obras de Reforma, Ampliación y Mejora. Para nosotros poner esto al día es fundamental.

¿Tiene noticias sobre el Centro Integrado de Formación Profesional anunciado desde 2014?

La verdad es que a día de hoy no tenemos noticias nuevas. En varias ocasiones hemos insistido ante la directora general de Infraestructuras Educativas porque es un proyecto que el Gobierno de Canarias ya debía tener ejecutado. No es culpa ni responsabilidad del Ayuntamiento de Icod, ha sido el Gobierno canario el que dice que ha encontrado «algunas cuestiones técnicas» que han complicado la licitación y que, según nos han dicho, podrían desembocar en una nueva licitación. Es algo que corresponde al Gobierno de Canarias, que tiene el dinero para ejecutarlo y no lo ha hecho. No sé si esto obedece a algún tipo de estrategia. Hemos pedido información de forma reiterada y seguimos demandando que se construya este centro tan importante para Icod y para el Noroeste.

¿Desbloquear la recuperación de la playa de San Marcos es uno de los grandes objetivos del mandato?

Icod de los Vinos tiene muchas cuestiones importantes en marcha y recuperar la playa de San Marcos es una de ellas. Se trata de un lugar querido para los vecinos. El director general de Infraestructuras Turísticas nos comunicó que la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica le había comunicado que le han dado el ok al proyecto básico presentado. Dan luz verde al proyecto que salió de Icod de los Vinos, que se presentó y se discutió con la ciudadanía, y que se aprobó en pleno, a propuesta del grupo de gobierno. Se envió al Gobierno de Canarias, que encomendó a Gestur y ahora por fin sale adelante. Se matizó porque la obra de tierra se separó, y la vamos a ejecutar con fondos municipales, pero es una magnífica noticia que Costas le haya dado el visto bueno. Hay que recordar que la oposición ha querido abandonar el Consejo de la Playa de San Marcos y no acude a las reuniones, pese a que como alcalde no he aceptado su renuncia y continúo convocándolos. Seguiremos empujando para que la mejora de la playa sea una realidad. El Ayuntamiento ha cumplido con su parte y ahora esperamos que se pueda reponer la arena pronto. Pero eso no depende del Ayuntamiento. Estamos a la espera de que el Gobierno de Canarias corra, presente el proyecto de ejecución y lo licite. Estaba previsto para finales de 2022, pero lo veo difícil, así que espero que Costas y el Gobierno de Canarias tramiten la prórroga de la obra. Estaremos vigilantes para que se haga. También agradezco a la Dirección General de Infraestructuras Turísticas su trabajo y sé que ellos sí se han alegrado de que por fin se haya dado este paso.

¿Alguien no se alegra de que Costas desbloquee el proyecto?

Pues sí. Precisamente en las comisiones informativas del otro día, en estos tiempos de Navidad, en los que se desea la prosperidad de las personas y de los pueblos, hay gente que trabaja para que eso no suceda. Mantengo que había una estrategia, un trabajo coordinado para que no se ejecutara el proyecto de mejora de la playa de San Marcos que salió de Icod de los Vinos. Otros prefieren arena de machaqueo en lugar de la arena natural que está en cantidad y calidad más allá del muelle grande. El Gobierno de Canarias ha entendido que es un muy buen proyecto y por eso se ha autorizado. Distintas formaciones políticas han trabajado para que ese proyecto fracasara y no fuera autorizado. En esas comisiones se debatió una propuesta del PP para usar las cenizas del volcán de La Palma para recargar la playa, que se estudiará, aunque ya sabemos donde está la arena natural, en la bahía, y sólo hay que ir a cogerla para que la playa, en marea baja, tenga más de 10.000 metros cuadrados de superficie. Pues en esas comisiones, compañeros concejales me comentan que eso que debería ser una alegría, para otros es motivo de enfado. A José Ramón León, de Somos Icodenses, se le quedó el micrófono abierto y los compañeros pudieron escuchar una conversación con otra persona, que aún no sabemos quién puede ser, en la que con términos que no voy a repetir se cogió una rabieta porque estos, con un insulto que no voy a reproducir, han conseguido aprobar el proyecto de la playa. También dijo que se había puesto al zorro a cuidar las gallinas, en alusión al ingeniero Emilio Grande, que participó en el proyecto de Gesplan que se sometió al proceso de participación y que nos ayudó a replantearlo. Gestur le contrató posteriormente para presentar aquel proyecto que salió de Icod a Costas. Su enfado era evidente y vamos a realizar acciones para tener más información respecto a lo que pone en evidencia que a José Ramón León le molestó que Costas diera luz verde a este proyecto. Está claro que no estaba loco. Había un interés, un diseño y una preparación para tratar de impedir este proyecto y, en definitiva, evitar que la playa de San Marcos tenga arena. Lo que algunos quieren es que la playa no tenga arena antes de las elecciones. Lo lamento profundamente y creo que esto no termina aquí. Van a seguir intentando frenarlo. ¿Esto es sólo una cuestión de José Ramón León o es una posición compartida por el resto de la izquierda en Icod? Están intentando montar una única candidatura para ir en contra de CC, ¿otra vez? ¿no les quedó clara la opinión del pueblo después de la moción de censura? El pueblo ya puso las cosas en su sitio en las últimas elecciones, cuando nos quedamos a cien votos de la mayoría absoluta. Pese a sus intentos por evitar que formáramos gobierno y antes, incluso, por evitar que me presentara a las elecciones por ser director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias. No sé si están hablando para montar algo y refundar el PSOE, integrar a Alternativa Icodense, hacer desaparecer al PSOE o integrarse todos en Somos Icodenses... Pero me pregunto si esa nueva plataforma de izquierdas comparte la opinión de José Ramón León y comparte su rabieta porque Costas dé el visto bueno al proyecto de la playa. ¿Están todos metidos en esa estrategia de impedir la mejora de la playa? Estarán todos detrás de acciones como no abrir la oficina liquidadora de la Agencia Tributaria Canaria, que costó casi 300.000 euros de dinero público, sólo porque era un proyecto de CC. El pueblo debe saber qué es lo que ellos quieren para Icod.