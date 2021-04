Félix Fariña advierte que la Isla se puede quedar fuera de los fondos europeos del Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia para financiar el Tren del Sur. La causa que aduce el consejero insular de Coalición Canaria (CC) es que el gobierno del Cabildo no cumplimentó aún el trámite reglado para acceder al reparto de los 6.500 millones de euros del capítulo en el que los corredores ferroviarios de Tenerife pueden encontrar su acomodo. PSOE, Ciudadanos y Sí Podemos Canarias rechazaron ayer la propuesta nacionalista para solicitar la financiación en los términos establecidos por Europa.

Desde el Grupo Nacionalista se atribuye esta situación a “la falta de criterio y liderazgo de Pedro Martín”, el presidente. Ello “pone en riesgo” el acceso a fondos del Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia de la Unión Europea. Fariña llama la atención sobre el posicionamiento de quienes sostienen el gobierno insular: “Pedro Martín dice ahora que quiere hacer un referéndum, pero no lo promueve, mientras que Enrique Arriaga dice estar a favor del tren, pero rechaza la moción. Sí Podemos Canarias se opone en Tenerife, pero lo apoya en Gran Canaria”.

No se ha completado el estudio de impacto medioambiental ni el estudio para implantar el Tren-Tram entre San Isidro y la zona turística, aún no está definido exactamente qué tecnología es la que se utilizará, los proyectos de los intercambiadores están paralizados, “van de la mano del Gobierno de Canarias” y “fían al Gobierno de España la posibilidad de que incluya los fondos para el tren, o no”. Ese es el dibujo que hace CC de la situación de este proyecto. “Es lamentable que Tenerife no tenga el liderazgo de antaño y se haya sometido al Gobierno canario”, apunta el consejero.

El Ejecutivo central dispuso las llamadas Manifestación de Interés (MDI), una figura para ubicar los posibles grandes proyectos a financiar desde la UE, sus objetivos, condicionantes, las empresas participantes, la justificación de su efecto tractor y el impacto estimado sobre el crecimiento y la mitigación de la crisis. Ahí incluye CC las dos vías por las que la Isla obtendría fondos para el transporte guiado. La empresa Metropolitano (gestiona el tranvía) presentó una Manifestación de Interés a la línea que abarca proyectos de impulso al transporte ferroviario de competencia local en entornos urbanos y metropolitanos. El Cabildo no lo hizo en el capítulo referido a los trenes.

Los intercambiadores

Félix Fariña también reclama la construcción de los intercambiadores previstos en el proyecto, en particular en San Isidro, Aeropuerto del Sur, Los Cristianos y Adeje, además de los necesarios en Parque de la Reina y Guaza. En la moción, CC instaba al Ministerio de Fomento a incluir en los Presupuestos Generales del Estado la financiación para ejecutar las obras y no solo para la redacción de los proyectos, así como solicitar al Gobierno de Canarias que articule una línea de financiación.

El consejero enfatiza la inexistencia de unidad de criterio en el gobierno insular, “ya que Sí Podemos Canarias les amenazó diciendo que los trenes son una línea roja. Por eso hablamos de esa falta de liderazgo que ha perdido el Cabildo, donde están más pendientes de vigilarse unos a otros que de avanzar en búsqueda de soluciones para Tenerife”.

“Es manipularla realidad”

“Decir que porque se haya rechazado una moción de CC peligra la financiación del Tren del Sur es manipular mucho la realidad”. Lo afirma el vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, quien justifica esa negativa porque la iniciativa nacionalista “recoge exactamente lo que el Cabildo lleva meses haciendo”. Es decir, que la propuesta “no sirve ni aporta absolutamente nada”. El también consejero insular de Movilidad asegura que el equipo gobernante mantiene conversaciones con el Ministerio de Fomento y el Gobierno canario “para buscar la mejor opción para conseguir la financiación del Tren del Sur tal y como hemos dicho, a coste cero para el Cabildo de Tenerife”. Arriaga recuerda que CC propuso hace medio año “todo lo contrario, la paralización del Tren del Sur, y ahora pide que hagamos lo que estamos haciendo”.