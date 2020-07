La recuperación de la ciudad turística comienza con la apertura de 15 hoteles

La recuperación de Puerto de la Cruz ha comenzado en el mes de julio con la apertura de 15 hoteles y complejos de apartamentos que son la avanzadilla para dejar atrás la grave crisis generada por la pandemia del coronavirus. Establecimientos como Teidemar, Nopal, Be Live Experience La Orotava, Blue Sea Costa Jardín, Canaima, Magec, Turquesa, Parque Vacacional Edén, Be Live Tenerife Adults Only, Be Smart Florida Plaza, Marte, Masaru, Maga y Las Vegas han sido los primeros en reabrir sus puertas para empezar a recibir visitantes y reactivar el motor económico del Norte.

Esta lista aumentará en próximas fechas con la reapertura de establecimientos tan emblemáticos como el Puerto Palace o El Tope. En agosto se espera contar con una veintena de hoteles abiertos, con la mirada puesta sobre todo en la cercana temporada de otoño e invierno, cuando Puerto de la Cruz confía en poder recibir a los turistas europeos que hacen posible la temporada alta.

El alcalde portuense, Marco González (PSOE), subraya que tiene "una buena percepción" tras "esta situación tan complicada". Recalca que su municipio es "una ciudad única, con identidad y con capacidad de recuperarse y reinventarse". Y que su sector empresarial atesora "mucha experiencia" y ha demostrado ser "de auténtico lujo".

Civismo ejemplar. A juicio de González, "el ejercicio de responsabilidad de la ciudadanía y de los empresarios durante el confinamiento nos ha permitido proyectar una muy buena imagen: con una responsabilidad y un civismo ejemplar. Sólo me queda quitarme el sombrero ante la manera en la que se han reactivado el sector de la restauración, el comercial y el hotelero".

"Se corren riesgos en esta situación, tanto para los que programamos como para los que deciden abrir sus puertas, pero soy optimista y la visita de la Organización Mundial del Turismo (OMT) o la apertura del Lago Martiánez y del Jardín Botánico también ayudan a animar la actividad. Me consta que hay hoteles que pensaban abrir en octubre y han decidido adelantar esa fecha a agosto", detalla Marco González.

"No se puede obviar que es un momento complejo, no me voy a poner una venda en los ojos, pero ante esta situación insólita y extraordinaria, prefiero ser optimista. Tenemos un valor que ha ayudado en la reactivación que es la convivencia. Aquí los turistas han encontrado una ciudad muy viva, con oferta comercial, de restauración, de ocio e instalaciones emblemáticas abiertas. Esta ciudad está despierta y eso lo agradecen los visitantes", recalca el alcalde.

"Cualquier destino turístico que no tenga esta singularidad, lo tiene más difícil que Puerto de la Cruz -remarca-. Esta ciudad no depende de un único mercado".

El próximo invierno será clave y todos miran a octubre, "cuando empieza a llegar el turista internacional que repite y que es constante, pero no quiero que nadie espere a ese momento".

El vicepresidente de la patronal hotelera Ashotel para la zona Norte, Enrique Talg, reconoce que el sector turístico vive momentos de incertidumbre: "Podemos decir que todo está en stand by o modo de espera, la recuperación es lenta. El empresariado tiene que invertir en adaptarse a la nueva normalidad y eso supone un riesgo. Eso genera reticencias. Hay que pensárselo dos veces antes de abrir un hotel, no se puede abrir por abrir. La alta tasa de cancelaciones genera también mucha incertidumbre, porque una reserva no es un cliente alojado, es sólo una intención, que puede cambiar en cualquier momento".

Dudas. "Nos enfrentamos a un cúmulo de preguntas antes de abrir: ¿quién garantiza que van a llegar visitantes?, ¿va a cambiar la normativa o los touroperadores me van a exigir cuestiones diferentes?, ¿qué pasa si hay un rebrote o un caso positivo por coronavirus?, ¿quién garantiza las reservas? Son muchas dudas", plantea Talg.

"También hay establecimientos que han querido abrir antes y han tenido que posponer la apertura, no es una situación fácil, pese a la llegada de turismo nacional y regional, y algo de Alemania, Reino Unido y Francia. Tenemos que cruzar los dedos para que en la época de otoño e invierno regresen nuestros turistas más fidelizados. Ya tenemos reservas, pero nadie las puede garantizar hasta que cada persona haga el check in en el hotel", advierte el dirigente de Ashotel, que sí considera que el tipo de turista que visita el Puerto de la Cruz y las características de sus hoteles, "mucho más pequeños", son una ventaja para afrontar la crisis actual.