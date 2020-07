El PP critica la inversión de 2,4 millones en el acceso al futuro Circuito del Motor

La portavoz del Partido Popular en el Cabildo, Zaida González, ha mostrado la oposición de su grupo a que la Institución insular "invierta 2,4 millones de euros en el acceso norte al futuro Circuito del Motor, ya que se trata de una infraestructura que no se ha ejecutado y que no se prevé ejecutar en este mandato, por lo que entendemos que el Cabildo realizará una inversión millonaria en una carretera que no lleva a ningún lado".

González visitó esta semana la zona en la que el Cabildo tiene prevista la construcción de esta vía, junto al consejero Popular Valentín González, y el líder de los populares de Granadilla y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Marcos González, que estuvieron de acuerdo en mostrar su sorpresa ante el anuncio del vicepresidente de la Corporación insular en relación a la construcción de esta carretera, aunque ha señalado que las obras del Circuito del Motor no son ahora una prioridad para el Cabildo.

Tanto Zaida González como Valentín González Évora inciden en que "nuestro grupo en el Cabildo defiende la construcción del Circuito del Motor, pero no entendemos que en este momento de crisis social y económica, se realice una inversión millonaria en una carretera que, literalmente, no lleva a ningún lado, y que no prestará servicio a ningún vecino", sobre todo teniendo en cuenta que "en Tenerife son innumerables las vías que ya existen, y que son transitadas por muchos ciudadanos, que requieren de una intervención por parte del Cabildo debido a su mal estado".