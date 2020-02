El Rincón denuncia pérdidas del 90% en los cultivos de plátanos y aguacates

La Agrupación de Propietarios de El Rincón, en el municipio de La Orotava, denuncia pérdidas del 90% en los cultivos de plátanos y aguacates tras el temporal de calima y viento del pasado domingo. Este colectivo considera que la situación es lo suficientemente grave como para que este espacio protegido por la Ley 5/1992, de iniciativa popular, "se declare zona catastrófica".

"Las imágenes hablan por sí solas. Basta con acercarse a las fincas de El Rincón, sobre todo en la zona más bajas, para comprobar que los daños son enormes. Los aguacates están todos por el suelo y los árboles han perdido las hojas. Hay fincas de platanera completamente arrasadas y, en las que el viento no golpeó con tanta fuerza, las plataneras sí han sufrido muchos daños en las hojas, lo que impedirá que los plátanos continúen desarrollándose como deberían", explica el portavoz del colectivo, José Enrique Ascanio.

"Cuando la hoja se daña, ya el fruto no crece, así que ahora no queda más alternativa que arrancarlo todo, volver a plantar y esperar entre 16 y 18 meses para tener una próxima cosecha. Además, esto afectará al historial de producción de muchos agricultores que sufrirán una gran merma de las ayudas en años posteriores", advierte Ascanio. Los plátanos de El Rincón terminarán, en su mayoría, "picados y vendidos a unos precios irrisorios como comida para los animales".



"Abandonados"



José Enrique Ascanio asegura que en El Rincón se sienten "abandonados" y "ninguneados" por las diferentes administraciones públicas, "ya que ningún representante del Ayuntamiento de La Orotava, del Cabildo de Tenerife ni del Gobierno de Canarias se ha acercado a la zona. Sólo han venido los técnicos de la oficina de Extensión Agraria".

El pasado miércoles día 26 de febrero esperaban recibir la visita de la consejera regional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, "pero aquí la esperamos todo el día y, a última hora, alguien decidió que sólo acudiría a visitar otras zonas".

"Tenemos una ley propia y un plan especial; se supone que somos una zona de especial protección para la agricultura, pero la realidad es que volvemos a estar abandonados a nuestra suerte -afirma Ascanio-. Deberíamos tener ayudas o rentas complementarias gracias a esas circunstancias especiales, pero lo que ocurre es que tenemos todo tipo de restricciones y ninguna ventaja".

A juicio de la Agrupación de Propietarios de El Rincón, este paraje agrícola de la costa del Valle de La Orotava tiene un marco legal que "en realidad es una herramienta defectuosa o inoperante, ya que por mucho Plan Especial de El Rincón que exista sobre el papel, aquí nada funciona como debería".

"Tenemos fincas dañadas al 100%. En la zona más baja, donde el viento sopló con aún más fuerza, la destrucción es total", insiste este colectivo de La Orotava, que se pregunta "de qué sirve tanta ley y tanta planificación, si el Consorcio de El Rincón ni siquiera se ha reunido formalmente en lo que va de mandato y la Consejería de Agricultura tampoco participa en ese organismo".



"No se nos trata igual"



Los afectados de El Rincón entienden que no son los únicos que han sufrido daños, "pero sí somos únicos en cuanto al trato que recibimos. No se nos trata como a los demás. Aquí no tenemos derecho, por ejemplo, a poner un invernadero. Prácticamente no se nos deja hacer nada en las explotaciones agrarias y, encima, tampoco disfrutamos de ninguna ventaja en situaciones como esta".

"Se ha creado un marco legal que afecta a una zona concreta de Canarias y que la hace diferente, sobre el papel, a otros espacios iguales que están justo al lado, como Los Orovales", lamentan.

Aparte de los daños agrícolas, esta zona ha sufrido otros desperfectos a causa del fuerte viento como, por ejemplo, la caída de muros o el bloqueo de caminos y senderos.

Ascanio insiste en que el principal problema de los propietarios y agricultores de El Rincón es que "una vez más nos volvemos a sentir abandonados, como si en un funeral nadie se dignara, ni siquiera, a venir a darnos el pésame".



Un plan de 1997



En mayo de 2018, el Consorcio de El Rincón acordó, por unanimidad, iniciar el procedimiento de revisión y actualización del Plan Especial de El Rincón, aprobado en 1997 para marcar las directrices y proyectos de desarrollo sostenible en esta zona costera de La Orotava, integrada por dos millones de metros de suelo agrícola protegido por una ley de 1992 que fue avalada por las firmas de unos 35.000 ciudadanos.

El objetivo del Plan Especial de El Rincón es la preservación y fomento de la actividad agraria en la zona a través de actuaciones encaminadas a apoyar la fertilización orgánica de los cultivos, su diversificación, la mejora de la comercialización, la creación de una red general de riego, la depuración de aguas residuales, la mejora del viario agrícola, un programa de arrendamiento de fincas y la puesta en marcha de un Plan de Ordenación de Desarrollo Agrario.

El Consorcio de El Rincón, una entidad con personalidad jurídica propia encargada del desarrollo del citado plan, está integrada por representantes de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Orotava, así como por entidades privadas como la Agrupación de Propietarios El Rincón, la asociación de vecinos de la zona y la Coordinadora de El Rincón-Ecologistas en Acción.