El Cabildo invertirá para dinamizar las casas de la juventud de los municipios

El Cabildo de Tenerife quiere potenciar durante este mandato la dinamización de las diferentes casas de la juventud que existen en los municipios de la Isla. Así lo asegura la consejera del área de Educación, Juventud, Museos, Cultura y Deportes, Concepción Rivero, quien mantiene que se ha puesto como objetivo poner en funcionamiento las que todavía faltan y potenciar las que ya están en marcha. "Me gustaría que fuesen espacios que sirvan de enlace para que toda la información juvenil respecto a becas y ayudas llegue a todos los jóvenes de la Isla ", sostiene.

Rivero detalla que la mayor parte de las casas de la juventud de las localidades tinerfeñas "ya están ejecutadas". De los 31 municipios solo cuatro todavía no cuentan con un espacio de estas características. Uno de ellos es Santa Úrsula donde el proyecto ya se está ejecutando y se espera que en un breve periodo de tiempo pueda estar finalizada. Otro municipio que tampoco cuenta con esta infraestructura es Icod de los Vinos, donde su futura Casa de la Juventud está pendiente de que se apruebe el proyecto para poder después llevarlo a cabo.

El tercer municipio que carece de este servicio es Vilaflor, aunque las obras para ejecutarla está previsto que comiencen este año y que los trabajos puedan estar finalizados en 2021. Rivero señala que este proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 181.000 euros, con los que también se la dotará de mobiliario.

El único municipio donde su futura Casa de la Juventud no está proyectada ni en ejecución es Arafo. Rivero explica que en su momento el Ayuntamiento puso sobre la mesa dos espacios para que fuera adaptados, pero ninguno de ellos reunía los requisitos técnicos necesarios. De esta manera, el Cabildo está pendiente de que el Consistorio arafero proponga una nueva ubicación para ella.

Además, Rivero señala que los casos de San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife son también excepcionales, ya que el primero cuenta con una que pertenece al Gobierno de Canarias, mientras que la capital además de haber puesto en marcha espacios juveniles en varios distritos también cuenta con la Oficina de Información Juvenil del Cabildo. Un servicio que la responsable insular anuncia que se trasladará en un breve periodo de tiempo a las instalaciones del Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

La dotación de las diferentes casas de la juventud varía dependiendo del municipio, pero de forma general hay mediateca, cibercentro, servicio de información juvenil, espacio donde se pueden reunir grupos y asociaciones, taller, sala de juegos y sala multimedia. En algunos casos, estos espacios, cuentan con un local de ensayo, un albergue juvenil o un salón de actos, entre otros recursos.

La responsable insular afirma que los anteriores equipos de gobierno del Cabildo insular "se centraron sobre todo en las infraestructuras y quizá económicamente se olvidó que los edificios hay que dotarlos de medios materiales y personales", indica.

Una circunstancia que bajo su punto de vista ha provocado que a muchas de las casas de la juventud no se les esté sacando todo el provecho que podrían tener. "Hace poco estuve en Güímar y vi la Casa de la Juventud cerrada, en Arico me pasó algo parecido, no creo que tenga mucha actividad", valora.

Rivero aclara que muchos ayuntamientos necesitan apoyo para poder potenciar estos espacios que "requieren más actividades y estar más disponibles, para que los jóvenes de los municipios puedan utilizarlas". Su objetivo es conseguir "que estén abiertas al público el mayor número de horas posible", para que puedan ser un lugar de referencia para el colectivo juvenil.

Por eso, para la responsable insular uno de los aspectos más importantes es que se las pueda dotar de personal, ya que "sin personas no se puede tener en funcionamiento ningún servicio". Para ello, el Cabildo tinerfeño tiene previsto suscribir a partir de marzo convenios con el Servicio Público de Empleo para facilitar la contratación del personal que se encargue de estos espacios y se puedan dinamizar.

En cuanto a qué tipo de programación debe desarrollarse en ellas, Rivero expone que son los propios ayuntamientos los que tienen que establecer las prioridades y necesidades para determinar las actividades con las que se quiere dotar a estos espacios. "El Cabildo tiene que apoyar las necesidades municipales, ya que estas casas de la juventud se coordinan en base a las demandas y necesidades de los propios ayuntamientos", concreta.

Unas demandas que podrán ser trasladadas a través de las reuniones de la Mesa Insular de la Juventud, un organismo que sirven como punto de encuentro entre el Cabildo y los diferentes concejales responsables de este área en los ayuntamientos de la Isla. "Normalmente los que han visto culminadas las casas de la juventud lo que necesitan es apoyo para ponerlas en funcionamiento", asegura Rivero.

Sin embargo, la consejera también señala que en muchas de ellas también "falta material", algo en lo que también se quiere resolver en este mandato. Aun así, insiste en que deben ser los ayuntamientos los que tienen que evaluar estas necesidades, ya que las casas de la juventud son espacios de uso público creados por el Cabildo insular, pero gestionadas por los consistorios.

Por eso, la incorporación de nuevos equipos de gobierno en muchas de las corporaciones de la Isla el pasado año, debido a las elecciones municipales, hace que todavía se esté evaluando las prioridades. "Muchos de ellos tienen que determinar si efectivamente las ideas que tenían los anteriores equipos municipales son las que ellos necesitan en estas casas de la juventud", explica Rivero.