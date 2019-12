"Sí, levanto reparos porque Arico necesita liderazgo"

En algo más de dos semanas, el nuevo gobierno municipal ha pagado unos 400.000 euros en facturas pendientes, ha resuelto el conflicto de las limpiadoras de colegios y centros municipales y ha abonado los 50.000 euros que adeudaba el Consistorio a la Escuela Infantil. Su regidor ya impulsa vías de diálogo en la comarca al objeto de establecer una estrategia común en cuestiones como el agua, el transporte y el aeropuerto.

Alcalde desde el 25 de noviembre pasado, aunque gobernando desde el 15 de junio en coalición con el PSOE -a cuya líder censuró-, Sebastián Martín arranca decidido a responder con hechos a las acusaciones de las que fue objeto durante el pleno de su elección como regidor y días anteriores y posteriores. Aquí vende éxitos materializados en 20 días.

¿Alguna sorpresa en estas primeras semanas?

El apoyo diario de los vecinos y las llamadas de los proveedores del Ayuntamiento, que han recibido con agrado el pago de facturas atrasadas. La tensión que quiso montar la señora Delgado (la exalcaldesa) ha desaparecido.

¿En qué situación está el pago a los proveedores? ¿Cuándo comienzan a pagar?

Ya estamos pagando. En las dos primeras semanas hemos abonado más de 400.000 euros a proveedores.

También resolvió el problema de las limpiadoras de centros públicos, que llevaban seis meses sin cobrar.

Fue la primera resolución que adopté, ordenar la inspección de los colegios y centros municipales con personal técnico y policía local; luego, declaré las medidas de emergencia. Se ha contratado a una nueva empresa, se ha mantenido la plantilla y se han limpiado todos los colegios y centros culturales. Las empleadas de la limpieza volverán a cobrar después de seis meses.

¿Y la escuela infantil?

Hemos garantizado su continuidad al pagar la deuda que tenía el ayuntamiento, abonando tanto el dinero que nos ingresan las madres y padres como la parte del ayuntamiento.

Unos 50.000 euros. ¿Cuál es el estado del expediente del complejo turístico?

La zona de la Punta de Abona es suelo turístico y han sido admitidas nuestras peticiones. Arico deberá ser un destino turístico sostenible y marcará el modelo turístico de Tenerife. Está previsto que los hoteles se construyan alejados de la costa, respetando el entorno ambiental, sin campos de golf, con sistemas de depuración natural, desalación, energías renovables y el compromiso de consumir productos kilómetro cero (los producidos en el municipio) y ecológicos. Además, de materializarse esta obra, los hoteles generarán más de 400 empleos directos, de los que se beneficiarán los vecinos de Arico.

¿Cuál es la posición del gobierno municipal sobre los hoteles en la Punta de Abona?

Todos los partidos del municipio apoyan el proyecto, máxime cuando asumen los compromisos de sostenibilidad.

¿Para cuándo el presupuesto de 2020?

En enero será la prioridad del gobierno. Será un buen presupuesto para Arico, expansivo y social. Pero la prioridad de estas semanas está siendo pagar todo lo que debemos para hacer realidad el borrón y cuenta nueva que decíamos en campaña, por lo que nuestro deber es cumplir.

¿El Ayuntamiento es solvente?

He heredado una Alcaldía que no pagaba a los proveedores y generaba deudas, pero se está corrigiendo. Arico genera riqueza gracias al trabajo incansable de sus vecinos y al apoyo de los inversores. Sus virtudes hacen que el crecimiento del municipio de aquí a los próximos años no tenga límite, pero empresarios y emprendedores deben ver en nosotros la casa común de la prosperidad.

¿Ha levantado algún reparo?

Sí, los que se corresponden con facturas de servicios que se han prestado, los considerados como servicios prioritarios o esenciales y los que cuentan con la conformidad en las facturas. Arico necesitaba liderazgo y no miedo y es lo que estamos haciendo.

¿Cuál es el estado real de la deuda municipal?

Todavía estamos analizando el impacto negativo de los impagos de la señora Delgado. La prioridad ahora es pagar lo que se debe y contratar lo que aún no está licitado. Como digo, el pago de las facturas se está corrigiendo desde la primera semana, pero con esfuerzo, porque nos hemos encontrado con un periodo medio de pago que solo en los primeros cinco meses de legislatura había aumentado 30 días, a pesar de los continuos avisos del concejal de Hacienda.

¿Se calma la situación en el municipio?

Arico es un lugar educado y respetuoso. Lo que sucedió el día de la moción de censura dio una imagen de nuestro pueblo que ni lo merece ni es real. Un grupo de sesenta seguidores de la señora Delgado no representa a los ocho mil vecinos de este municipio, quienes sí les representan son los 13 concejales de la Corporación, de los cuales ocho apoyaron ese día la moción de censura. Fue un verdadero error del PSOE permitir semejante espectáculo. Nos impidieron hablar cuando el diálogo es el principio de la democracia.

¿Se arrepiente del pacto de gobierno anterior?

Ha sido una experiencia de la que hay que pasar página.

¿Se sintió engañado?

Sí, no cumplieron con lo establecido en el pacto. No pagar a los proveedores y permitir que nos cortaran la luz, los teléfonos, la limpieza en los colegios y el mantenimiento del portal de Transparencia supuso una ruptura sin paliativos del acuerdo. Por suerte, hoy todos esos servicios están restituidos.

¿Sigue paralizada la plaza de la Villa de Arico?

Han sido cinco meses más de paralización. En estas primeras semanas ya tenemos varias propuestas para volver a arrancar las obras.

¿Ha mantenido contactos supramunicipales?

Sí , es habitual. Con el Cabildo de Tenerife, con la Fecam y con varias áreas del Gobierno de Canarias. También hemos mantenido diálogo con varios alcaldes del sur de Tenerife para hablar de la necesidad de coordinar servicios y establecer una estrategia en asuntos como la desalación de agua de mar, el transporte público y el Aeropuerto del Sur.

Como neófito en el cargo, ¿tiene algún planteamiento para la comarca?

Es necesario establecer vías de diálogo entre los municipios y el resto de instituciones para que los servicios básicos, como la educación, el acceso al empleo, el transporte público, los servicios sociales, el agua potable o el alcantarillado se garanticen en muchas de las poblaciones del sur de Tenerife. Entre el sur turístico de sol y playa y Santa Cruz existe un sur que es una tierra de contrastes desconocida.