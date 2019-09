Garachico acoge un congreso sobre sismología y acústica volcánica

Garachico acoge desde hoy hasta el 3 de octubre un congreso internacional de sismología y acústica volcánica que reunirá a medio centenar de expertos de diez países. Se trata de la reunión anual de la comisión IASPEI-IAVCEI (International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior-International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior), en cuya organización colabora el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

En este foro se celebrará, además, la vigésima octava reunión del grupo de trabajo de la European Seismological Commission (ESC), dedicada tanto a la sismología y acústica de volcanes, como al estudio interdisciplinar de volcanes en todo el mundo.

El antiguo convento de San Francisco acogerá el desarrollo del congreso, que se centrará en la detección automática, identificación y clasificación de señales volcánicas, y en la búsqueda de nuevas maneras de procesar automáticamente señales de monitoreo.

Los científicos conocerán las peculiaridades volcánicas de Canarias y de Tenerife en dos visitas a espacios naturales.

Stavros Meletlidis, volcanólogo del IGN en Tenerife, impartirá el 1 de octubre, a las 17:30 horas, una charla abierta al público sobre el volcanismo en la Isla.