Los concejales de El Rosario se suben el sueldo un 24% y el alcalde, un 16

El Pleno acuerda la constitución de los grupos políticos y de aspectos organizativos

El gobierno del Ayuntamiento de El Rosario verá mejorados sus sueldos tras la drástica bajada de un 50% en 2015. Los concejales liberados cobrarán un 24% más, y pasarán de los 25.000 euros brutos anuales a 30.900, que era lo que hasta ahora percibía el alcalde. El máximo responsable del consistorio ingresará, por su parte, un 16% más que el pasado mandato, es decir, 35.900 euros. Así se aprobó en el pleno celebrado en la mañana de ayer, el primero del mandato tras la investidura.

Desde el grupo de gobierno, compuesto por Iniciativa por El Rosario-Verdes (IR-Verdes) y Sí se Puede (SSP), recordaron la bajada de hace cuatro años, así como que en el pasado mandato no se pasaron al consistorio gastos de dietas o gasolina. "Mantenemos los sueldos austeros, pero no podemos permitir la precariedad laboral", señaló la portavoz de IR-Verdes, Sara Cabello, tras poner de relieve la formación de los nuevos ediles. Entre ellos, manifestó, hay tres ingenieros y dos geógrafos "con sus respectivos másteres". "No podemos pagarle a un ingeniero 25.000 euros llevando muchas áreas de responsabilidad", agregó.

Asimismo, la también primera teniente de alcalde expuso que el máximo legal se encuentra lejano: en 52.000 euros. Otro de sus planteamientos fue que los emolumentos del regidor local, Escolástico Gil, serán inferiores a los de los técnicos e, incluso, a los del administrativo con mejor salario. El total en sueldos del gobierno municipal ascenderá a 234.000 euros, si bien, indicó Cabello, hubo ejercicios como 2010 y 2011, en los que esa cifra global se disparó hasta los 600.000 euros.

IR-Verdes y SSP votaron a favor; Coalición Canaria (CC), Ciudadanos (Cs) y el Partido Popular (PP) se abstuvieron, y el Partido Socialista (PSOE) y Podemos rechazaron la propuesta. No obstante, los planteamientos expresados, salvo por el PSOE, fueron favorables. "Me parece poco sueldo", llegó a decir el concejal de Cs, Juan Carlos Martín. Por su parte, el portavoz del PSOE, José Antonio Estévez, consideró que aludir al perfil técnico de los actuales ediles es una "excusa", y lamentó que el alcalde se aumente el sueldo "y se quite delegaciones".

Además de los salarios, en la sesión también se abordaron la constitución de los grupos políticos (IR-Verdes, PSOE y mixto), la periodicidad de los plenos (el primer jueves de cada mes par), las comisiones informativas y la delegación de atribuciones del Pleno en la Junta de Gobierno y el alcalde, entre otros asuntos organizativos.