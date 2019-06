Manuel Domínguez: "La Isla debe tener el mejor gobierno, indistintamente del de Canarias y el Estado"

Manuel Domínguez González nació en Caracas en 1974, aunque muy pronto su familia se instaló en Los Realejos, de donde es alcalde desde 2011. Ha iniciado su tercer mandato como máximo regidor municipal. Comenzó como concejal de Hacienda en el 2003, en un pacto con Coalición Canaria (CC) y en el siguiente mandato se quedó en la oposición. Es el presidente del Partido Popular en Tenerife y ha sido diputado nacional y consejero del Cabildo Insular. Actualmente es también parlamentario regional. En su grupo municipal hay cuatro personas que se estrenan en política, son jóvenes con vida orgánica en el partido y que tendrán responsabilidades de áreas municipales.

En estas elecciones además ha subido un concejal más y ostenta 15 de una Corporación que tiene 21 ediles en total. ¿Cómo valora esta subida?

Hombre, de entrada agradezco el apoyo que nos brindan los realejeros. Siempre he dicho que nos han llevado en volandas, y a mí particularmente, desde que he concurrido a elecciones y por lo tanto estoy enormemente agradecido a este pueblo. En cada convocatoria electoral hemos ido subiendo, en las primeras, en 2011, tuvimos 11 concejales, en el 2015 llegamos a 14 y ahora somos 15.

En saneamiento, que es un tema meramente municipal, ¿Cómo está Los Realejos?

Estamos casi en la media del resto de los municipios, es una tarea pendiente en todos los ayuntamientos y yo pido auxilio a las corporaciones supramunicipales, no solo para nosotros sino para todos. Creo que es una tarea pendiente de todas las administraciones.

Perdone que insista, estamos hablando del saneamiento de aguas, en el cierre del ciclo. ¿Ustedes como afrontan este asunto?

Aquí existe una depuradora comarcal, el problema que redunda entre los municipios de esa instalación lo tenemos en la canalización, creo que es una tarea imposible por los pocos recursos que tenemos los ayuntamientos para afrontar una tarea tan complicada como esa, porque es muy costosa, muy laboriosa, es difícil de llevar a cabo y por tanto, solos será imposible, por lo tanto es donde tenemos la asignatura pendiente.

¿Usted cree que CC ha tenido un retroceso electoral como consecuencia de la campaña que el resto de ustedes han hecho como son las carreteras, las inversiones en sanidad o los años que llevan en el poder?

Yo creo que no, desde mi punto de vista los resultados obtenidos, en el ámbito insular por CC y en especial en el Norte de Tenerife. Cuando uno defiende un ámbito municipal poco tienen que ver otros factores y creo que eso es lo que se ha votado. No creo que lo de las carreteras o sanidad haya tenido que ver con los resultados a este o aquel ayuntamiento.

Pero usted mismo ha hecho una campaña basada en las críticas a las carreteras y que la gente se acordara del tiempo que pasa en una cola a la hora de votar, ¿de verdad cree que no ha tenido éxito esas reflexiones a la hora de votar?

Yo creo que poco ha tenido y eso a mí me lleva a pensar que las carreteras para los tinerfeños no es ese grave problema del que hemos venido hablando, porque si fuera así, ya se habría manifestado en las urnas, y no se ha notado mucho. Por lo tanto yo en este momento, tal y como dije también en campaña, creo que tengo que hacer un análisis distinto para los tinerfeños, porque sigo pensando que no es de recibo que con toda esa crítica, CC haya crecido un consejero en el Cabildo y esto me lleva a concluir que para los tinerfeños las carreteras es un problema más, pero no determinante.

Volviendo a los temas municipales, ¿Cómo están en Los Realejos en asuntos sociales?

En esta materia, aquí siempre, todos los partidos, nos comprometíamos siempre en campaña a estar en torno al 10% del presupuesto para asuntos sociales, nosotros lo hemos superado y lo hemos hecho con creces, desde el primer mandato en la alcaldía, y por lo tanto en esa línea estamos creciendo en valores absolutos y porcentuales. Lo que no sé, es si esto es bueno o no, porque a mí lo que me gustaría es tener unos servicios sociales a los que no haya que dotarles ni un euro en ayudas en emergencia, porque no haya a quien ayudar, pero también tengo que decir que la demanda que se ha producido en este municipio en esta materia es menor. Tenemos un proyecto importante para este próximo mandato que bajo el título Familia queremos atender directamente a las personas que viven solas, a las afectadas por violencia de género y a las que viven el fracaso escolar, estas tres patas van a ser nuestro eje de trabajo de cara al futuro en materia de servicios sociales.

¿Cómo tienen el planeamiento del municipio? ¿Tienen PGO?

Nosotros estamos pendientes del Gobierno, como muchos ayuntamientos de Canarias, para solventar este tema. Es una lástima que un gobierno como el de Los Realejos, que desde el año 2011 quiere aprobar su Plan General, y siempre haya encontrado obstáculos por el camino y que no lo hayamos podido salvar. Creo que el Plan General es una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de este municipio y por lo tanto, yo aprovecho para hacer un llamamiento al Gobierno de Canarias para que de una vez por todas podamos aprobar esos planes generales. Nosotros estamos poniendo toda la carne en el asador para conseguirlo.

¿Ustedes cómo han sido tratados por el Cabildo en cuanto a subvenciones?

Nosotros hemos tenido el hándicap del hundimiento de la avenida de Canarias, en cuya obra, el Cabildo ha aportado el 80% y lo que debió hacer fue poner el 100%. Eso nos ha mermado en otras actuaciones. Por ejemplo, en el Plan de Cooperación Municipal, en el que todavía nosotros estamos invirtiendo las cantidades de los años 2014/17 es decir, aquí se ha producido un desfase comparativo con otras administraciones locales, que aún no le encuentro explicación, pero esta es la realidad, que no se ha culminado este plan y así podríamos hablar de algunas carreteras insulares que transcurren por el interior de nuestro municipio que tampoco se han atendido. Creo que en este sentido, Los Realejos no ha sido de los mejores tratados.

¿Usted abogaría por un pacto en el Cabildo que apartara a Carlos Alonso?

Bueno yo creo que ahora mismo hay que hacer un análisis profundo y programático de quiénes son los que puedan conformar este equilibrio para un Gobierno en el Cabildo de Tenerife y lógicamente la balanza está equiparada hoy en día entre que tengamos un presidente de CC o uno del PSOE. Es cierto que el actual, Carlos Alonso, ha ganado las elecciones -por eso decía yo antes lo de las carreteras-, y parte con ventaja para ser investido presidente.

Pero ¿usted está a favor de un cambio en esa Presidencia? Hay quien defiende la opción de una Presidencia socialista porque tendría muchas ayudas del Gobierno Central...

Yo no creo que tenga una influencia directa. El hecho de que hay un Gobierno en Madrid del mismo color que el Cabildo significa que "piensa el ladrón que todos son de su condición", es decir, que el tratamiento no se hace en función de sus intereses y de las necesidades del territorio sino en beneficio de quienes gobiernan. A mí me gustaría pensar que no hay nadie en esa teoría. Yo por lo pronto no lo estoy. A mí me gustaría tener el mejor gobierno posible para la isla de Tenerife e indistintamente de quien gobierna en Canarias y en el Estado, porque lo contrario es pensar en intereses partidistas.

¿Usted ha pensado en la retirada, en si hay que poner topes al tiempo que se está en los cargos?

Nunca lo he pensado, esa es la verdad. Y mucho menos cuando uno acaba de salir de unas elecciones en las que se ha tenido ese apoyo de la ciudadanía. De hecho, y le voy a ser sincero, cuanto tuvimos la oportunidad de gobernar en pacto CC y PP, me ofrecieron ser consejero y lo descarté desde el primer momento porque era incompatible con ser alcalde. Yo sigo pensando que le debo todavía mucho a este municipio y estoy muy feliz en la Alcaldía, me gusta mucho, creo que si comparo lo que he sido, diputado nacional o consejero del Cabildo, a mí lo que me llena es ser alcalde de Los Realejos.

¿Hay algún proyecto que quiera hacer realidad antes de dejar de ser alcalde?

Yo tengo cuatro proyectos que para mi son retos, otros son compromisos con los vecinos. El primero de ellos es el complejo deportivo, con una piscina municipal. Ese proyecto tiene que ser una realidad en este mandato. El segundo es la reforma de la Casa de La Gorgorana para convertirlo en un gran auditorio municipal, pero que sirva también para atender la demanda comarcal. El tercer, es un compromiso personal, con el mundo del caballo con la construcción de un centro hípico y el cuarto es una atención especial al casco histórico del Realejo Bajo con la construcción de un puente que aminore el tráfico rodado por dicho entorno y que permita de alguna manera una mayor conservación y vistosidad. Yo creo que estos cuatro proyectos están en el tintero de mi proyecto futuro y me gustaría antes de dejar la política local o en general, porque esto tiene fecha de caducidad, pues culminarla.