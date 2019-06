Martín culpa a Curbelo de su derrota en el Cabildo de Tenerife e incendia el pacto regional

El caladero donde Casimiro fue a buscar votos lo conocía muy bien"

El candidato del PSOE a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, culpó ayer a la Agrupación Socialista Tenerife (ASTF), que lidera Casimiro Curbelo, de quitarle la Presidencia de la Corporación insular en las elecciones del 26 de mayo, unas manifestaciones que generaron malestar en la cúpula socialista, que ayer empezó a negociar un gobierno de cambio.

Martín, en rueda de prensa, dijo que "si se hace un análisis de los resultados se ve que hay partidos políticos que se presentaron no tanto para ganar las elecciones en el Cabildo de Tenerife, sino para que otros no las pudiéramos ganar. ¿ASTF con 1.624 votos? Sí, ese es un resultado que no es ni de un ayuntamiento. Con la campaña que hicieron y los resultados que han obtenido, uno en lo primero que piensa y reflexiona es el objetivo de ese partido. Probablemente, que nosotros no ganásemos. Hubiese sido posible haber quedado la primera formación política de la Isla, ya que los caladeros donde fue a buscar votos el partido de Curbelo fue aquellos que ya conocía muy bien, que son los del PSOE en Tenerife", argumenta.

Pedro Martín se quedó a 909 votos de la lista que encabezó el nacionalista Carlos Alonso. 119.810 de CC frente a los 118.901 del PSOE.

El líder socialista dijo que, a nivel autonómico, el papel de Casimiro Curbelo puede ser "clave o no. Tampoco es definitivo. Este encaje es muy complicado porque sobre la mesa se ponen muchos elementos distintos. Lo razonable es que el partido más votado, el PSOE, forme gobierno. No se trata de que Curbelo sea o no imprescindible, sino ver si la voluntad de Casimiro Curbelo es apoyar a un partido que lleva sus mismos apellidos".

Martín afirma que "en Tenerife, CC y PSOE estamos empatados. El partido en el Cabildo está abierto. Ya hemos iniciado contactos y ha sido bueno el que nos hayamos sentado sin poner ninguna línea".

El también alcalde de Guía de Isora dice que los socialistas "apostamos por el cambio" en la Isla. Asegura que su partido está "legitimado" para tratar de formar gobierno en el Cabildo ante la situación de "empate técnico" con CC.

"Con unos medios muchísimo menores y sin una maquinaria propagandística detrás, hemos quedado empatados en consejeros. Dada la magnitud del escrutinio, esta diferencia del 0,2% nos coloca en un empate técnico", indica.

Asimismo, comenta que respetan que CC tenga la iniciativa de iniciar las conversaciones para dar estabilidad a la Corporación, "pero ante esta situación de empate todo está abierto", destacando también la implantación local del partido con nueve mayorías absolutas y amplias posibilidades de gobernar en otros muchos municipios donde ha sido la fuerza más votada.

Martín dijo que el PSOE de Tenerife aumentó su representación en el Cabildo en cuatro consejeros y casi 70.000 votos más que en 2015, hasta los 11 consejeros y 118.701 votos, siendo la fuerza política que más crece en respaldo social.

En relación con los pactos posibles, Martín espera que a lo largo de esta semana se produzcan reuniones. "Mantenemos el discurso previo a las elecciones, seguimos siendo la alternativa a CC. El resto de partidos con representación en la corporación tienen que estudiar si prefieren una propuesta de mejora o continuar con quienes han colapsado Tenerife en sanidad, movilidad y dependencia", señaló.

Las alianzas en otras administraciones

En cuanto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde ganó CC sin mayoría absoluta y hay posibilidades de que el PSOE lidere un pacto alternativo, Pedro Martín abogó por avanzar en esa línea: "Ahí no podemos quedarnos a la espera". En el caso del Ayuntamiento de La Laguna, afirmó que la mejor opción es un pacto de izquierdas entre PSOE, Unidas se Puede y Avante.

De las negociaciones para formar el Gobierno regional, Martín dijo que no contempla que el candidato socialista, Ángel Víctor Torres, no sea presidente de Canarias, al haber ganado claramente. Sobre la posible repercusión de cuestiones autonómicas y nacionales en la conformación del ejecutivo dijo que "hay muchos factores que pueden influir y hacer cambiar posturas en las negociaciones", pero afirma que cuenta "con libertad y el respaldo de la dirección nacional" para hacer "lo mejor" para Tenerife.