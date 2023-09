Cuatro jugadores de las categorías inferiores Real Madrid, entre ellos un grancanario, han sido detenidos y puestos en libertad durante la mañana de ayer en Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid, por la difusión vía Whatsapp de un vídeo sexual de una menor de 16 años. Los hechos ocurrieron el pasado junio en un reservado de Amadores Beach Club y la denuncia fue interpuesta por la madre de la adolescenteel pasado 6 de septiembre ante la Guardia Civil en el municipio grancanario de Santa María de Guía.

Los investigados son un jugador del Real Madrid Castilla y tres del Real Madrid C, que quedaron en libertad después de que el juez hiciera un volcado de datos de sus móviles. El posible delito al que podrían enfrentarse estos cuatro jugadores es de revelación de secretos de índole sexual. Las relaciones sexuales que se ven en las imágenes fueron consentidas. No hubo ni violencia sexual ni agresiones. No fueron consentidas, en cambio, ni las grabaciones ni su posterior difusión.

La denuncia llegó a manos de la Guardia Civil de Guía el pasado 6 de septiembre, pese a que los hechos ocurrieron a principios de junio en un chill out de Amadores. En este encuentro participaron tres chicas y cuatro jugadores del club madridista, un grancanario y tres peninsulares, que disfrutaban de sus vacaciones. En un momento, mientras el futbolista canario se fue a la zona de piscinas con una de las mujeres, los demás -dos chicas y tres jugadores del Real Madrid- se quedaron en el reservado para mantener relaciones sexuales. Todas consentidas.

Más tarde, las dos mujeres que se habían quedado en el reservado fueron a la piscina, donde estaba el grancanario junto a otra chica. En ese momento, una de ellas comenta que sospecha que uno de los jugadores ha usado el teléfono móvil para grabar las relaciones mantenidas. Los jugadores implicados admitieron haber grabado pero se comprometen a borrar el contenido. Dos meses después del encuentro en Amadores, dos de las chicas, una de ellas menor, se dan cuenta que el vídeo grabado en junio está siendo compartido en grupos de Whatsapp. Es en ese momento cuando la madre de la menor de edad decide denunciar un supuesto delito de reveleación de secretos ante la Guardia Civil del municipio de Guía.

Tres meses después de los hechos, las chicas se dan cuenta de que el vídeo está siendo compartido

El jugador grancanario de las categorías inferiores del Real Madrid fue detenido durante la mañana de ayer en Valdebebas, pero se ha conocido que simplemente fue para ser interrogado, ya que el futbolista simplemente recibió el vídeo y acto seguido se le borró del teléfono móvil, según explicaron a este periódico personas conocedoras de la situación. El propio Real Madrid, ante la difusión de la noticia, publicó un comunicado oficial a última hora de la tarde de ayer explicando que han tenido conocimiento de que «un jugador del Castilla y tres jugadores del Real Madrid C han prestado declaración ante la Guardia Civil en relación a una denuncia por la supuesta difusión de un vídeo privado por Whatsapp». Sin dar más detalles, el club asegura que adoptará las medidas oportunas.

El juzgado número tres de San Bartolomé de Tirajana, que tiene competencia sobre Mogán, ha sido el encargado de ordenar a la Guardia Civil que pusiera a disposición judicial a los deportistas investigados. El atestado policial llegará hoy a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que han precisado que, «de momento, ningún juez de Canarias ha tomado declaración a los investigados ni personalmente ni por exhorto», destacan.

Los jugadores han sido puestos en libertad a la espera de las investigaciones de sus teléfonos móviles

El delito de revelación de secretos está regulado en el Código Penal entre los artículos 197 y 201 y las penas varían dependiendo de si los autores son o no mayores de edad. Además, el vídeo puede resultar más o menos grave en función de si han sido grabados con un previo consentimiento. En caso contrario, como este, el apartado 2 del artículo 197 contempla una pena de entre uno y cuatro años de cárcel y una multa de 12 a 24 meses. Sin embargo, la situación empeora cuando se trata de una víctima menor de edad, o cuando además de grabar, el contenido es difundido.

Escándalos

El caso de estos jugadores de las categorías inferiores del Real Madrid no ha sido el único en provocar un incendio en el mundo del fútbol. A esta polémica le sigue recientemente la de Luis Rubiales, ahora ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol con la futbolista Jennifer Hermoso tras la final del mundial Femenino, donde la Selección Española se proclamó como campeona del mundo. El ex futbolista del FC Barcelona Dani Alves también se vio hace unos meses señalado por haber violado a una joven en una discoteca de Barcelona, haciendo incluso que el jugador ingresara en prisión, donde se encuentra actualmente. Por otro lado, en el año 2021, los jugadores Sergi Enrich y Antonio Luna fueron condenados a dos años de cárcel por la difusión de un vídeo que se grabaron mientras mantenían relaciones sexuales con una chica.

Irene Montero y Victoria Rosell apoyan a la menor

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha mostrado su apoyo a la víctima, la menor de 16 años, por el vídeo sexual difundido por tres canteranos del Real Madrid y ha reivindicado la ley del ‘Solo sí es sí’, que considera este acto un delito de violencia sexual. «Difundir imágenes sexuales sin consentimiento también es violencia sexual y así lo reconoce la Ley Solo sí es sí. España ha dicho #SeAcabó: tenemos obligación de no mirar para otro lado y garantizar todos los derechos a todas las mujeres. Todo mi apoyo a la víctima y su familia», ha escrito Montero desde sus redes sociales. En la misma línea se ha pronunciado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, recordando que España tenía un «problema de impunidad» de quienes recibían las imágenes y las difundían. Además, ha puesto en valor la ley del ‘Solo sí es sí’ que lo ha tipificado como delito y «posibilitó algo vital para las víctimas: la retirada cautelar inmediata de contenidos y su bloqueo. No compartan esos vídeos», ha apostillado en un mensaje en la misma red social.

con una chica.