Imputado por violar a una mujer durante una orgía en un club de intercambio de parejas de Palma

Un juzgado de Palma está investigando una posible agresión sexual cometida durante una orgía en un club de intercambio de parejas de la ciudad. Una joven denunció ante la Policía Nacional que un hombre la penetró sin su consentimiento y sin utilizar preservativo en este encuentro sexual masivo. Además, afirmó que tras reprocharle su actuación y discutir con él, el acusado la persiguió por la calle para increparla e insultarla. El sospechoso, que ha declarado ya como imputado, ha negado los hechos ante la magistrada y asegura que respetó la negativa de la chica a mantener relaciones con él.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 17 de junio en un local de intercambio de parejas situado en la zona de La Soledat, en Palma de Mallorca. Según contó la víctima, una joven de 27 años, aquella noche acudió al establecimiento junto a una amiga. Ambas se dirigieron a la terraza del edificio y empezaron a mantener relaciones sexuales con otra mujer.

Según la denunciante, en ese momento notó que un hombre la penetraba mientras estaba de espaldas a él. La joven se giró y le recriminó que no llevara puesto el preservativo. El acusado se colocó entonces la protección, pero la chica lo rechazó. "No te lo pongas. No quiero que me toques porque me la has metido sin condón", le dijo, según consta en su denuncia ante la Policía Nacional.

Ambos se enzarzaron entonces en una discusión y la joven optó por marcharse del establecimiento con su amiga. Ya en el exterior, el hombre empezó a perseguirlas a bordo de un coche mientras la insultaba y la increpaba. La joven recalcó en su denuncia que el acusado la había penetrado sin su consentimiento y sin preservativo. Además, se mostró preocupada por la posibilidad de que hubiera podido transmitirle alguna enfermedad.

La mujer acudió a la mañana siguiente a un centro médico, donde contó a los facultativos que había sufrido una agresión sexual. Desde el PAC alertaron a la Policía Nacional, que acudió al lugar. La víctima y los agentes se desplazaron entonces a Son Espases, donde se activó al protocolo para estos casos. La mujer fue atendida por una ginecóloga y explorada por un médico forense. La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional abrió una investigación y tomó declaración de nuevo a la víctima, que identificó al acusado en un reconocimiento fotográfico.

Una orgía de 15 o 20 personas

El caso acabó en manos de un juzgado de instrucción de Palma, que hace unas semanas tomó declaración al hombre en calidad de investigado por un delito de agresión sexual. El acusado, de 28 años, negó los hechos. Según su versión, aquella noche ambos participaban en una orgía con otras 15 o 20 personas en la terraza del club. Él se acercó porque quería mantener relaciones con ella, pero la joven le dijo que si no se ponía un condón no quería. Cuando fue a ponerse un preservativo y regresó, la mujer lo rechazó. Respetó su decisión y siguió participando en la orgía con otras personas, señaló el hombre, que negó tajantemente haber penetrado a la denunciante. El acusado rechazó también haber discutido con ella y aunque confirmó que salieron juntos del local porque estaba cerrando, aseguró que en ningún momento persiguió ni insultó a la mujer. El acusado añadió que es cliente habitual del establecimiento y que jamás ha tenido ningún problema.

La jueza ha tomado declaración también al dueño del negocio y a otros testigos, quienes han asegurado que no detectaron ninguna situación anómala en el local aquella noche.