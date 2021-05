Beatriz Zimmermann, la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife, ha vuelto a difundir una carta pero esta va dirigida a sus hijas, a las pequeñas Olivia y Anna, de 6 y 1 año, que desaparecieron el pasado 27 de abril junto a su padre, Tomás Gimeno.

"Oli y Anna, mis niñas bonitas, sé que esto no es justo pero confío en la vida, confío en las personas que están poniendo todo de su parte para que no queden en el olvido y las reconozcan vayan a donde vayan, porque esto no es justo... Por eso voy a seguir fuerte hasta que las encuentre y las abrace", explica la madre de las pequeñas cuando se cumple más de un mes desde la última vez que las vio.

Zimmermann, quien relata la "angustia" que siente cada mañana al ver que sus hijas no están a su lado, aprovecha la nueva misiva para dar a conocer a la sociedad cómo son sus hijas y cómo es la relación entre ellas. "Olivia, mi preciosa niña, siempre has sido muy fuerte y sensible a la vez. Mi cinturón amarillo en kárate con solo 5 añitos, ganando a todos los niños, incluso a los mayores que tú... Tu profe Antonio siempre me decía que te veía en las Olimpiadas...". "Olivia tenías tantas, tantas ganas de tener a tu hermanita... nunca mostraste ni un mínimo de celo... y asombrosamente, siempre me decías que tú eres su protectora... ahora lo pienso y me sorprende... SU PROTECTORA... los niños tienen un sexto sentido y quizá por algo lo decías... y eso me calma mucho..."

La nueva carta sale a la luz el mismo día en el buque oceanográfico Ángeles Alvariño inicia su segunda jornada de rastreo de los fondos de la costa tinerfeña en busca de alguna pista del paradero de Tomás Gimeno, de 37 años, y sus hijas Anna y Olivia. Además, en ella, la madre de las niñas revela los difíciles momentos que vivió cuando perdió a un bebé en el octavo mes de embarazo y recuerda la fortaleza que mostró su hija Olivia en aquellos momentos. "Esperamos a Anna con unas ganas inmensas después del palo de haber perdido a tu hermanito de ocho meses de embarazo... Una experiencia muy dura y difícil que sobrellevaste de una manera increíble... Sé que está cuidando a Annita muy bien y deseando volver a estar juntas lo antes posible...".

"Cuando no puedo más y solo pienso en morirme porque no soporto esta angustia ¿sabes qué pienso?: ¿Qué querrían mis niñas? Acto seguido me levanto y cojo fuerzas y rezo a Dios, al universo, que vuelvan a mí de manera inmediata... como un mantra, una y otra vez...". "Sé que sienten mi amor y sé que volveremos a estar juntas".