El buque oceanográfico Ángeles Alvariño que dispone de un potente sónar que va a rastrear el fondo del océano en la zona donde apareció a la deriva la lancha del padre de las pequeñas Olivia y Anna las dos hermanas desaparecidas desde hace ya un mes en Tenerife. La investigación no descarta ninguna de las hipótesis. El pasado viernes, la familia de Tomás Gimeno hablaron con 'El programa de Ana Rosa' para mostrar cómo se encuentran. El padre está totalmente destruido y la novia del desaparecido no da crédito a lo ocurrido.

"No puedo, no". El padre de Tomás Gimeno fue incapaz de hablar con la reportera del programa de Telecinco. Según apuntaban los conocidos no entiende los actos que ha llevado a cabo el hijo. "Está hecho polvo. El padre está que no se le conoce, está destruido...", comentaba a los micrófonos de Mediaset un compañero.

“Trabajo con niños y no puedo decir nada. No me ha llegado ninguna caja con dinero de Tomás. No es cierto y es una información que me está haciendo muchísimo daño. Estoy muy molesta con todo lo que están sacando los medios de comunicación. La Guardia Civil registró el centro en el que trabajo un día después de que desapareciera, no porque pensaran que estaba aquí, sino porque tenía relación con él”, comentaba la que era pareja de Tomás Gimeno en el momento de la desaparición de éste a Telemadrid. "Sí, estaba con él en el momento en el que desapareció. Estábamos juntos. Le conozco desde hace cuatro años. Yo estoy fatal… fatal. Me duele mucho todo lo que ha pasado. Tengo que pasar todos los días por delante de mucha gente que me conoce. Yo tengo mi vida y estoy muy molesta por todo. He tenido muchos problemas por culpa de esto. Sólo quiero desaparecer, igual que ha hecho él”, añadió.