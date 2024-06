Qué hacer si suspendes la EBAU de junio en Tenerife: reclamaciones y fechas de la convocatoria de julio

Semana de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en Canarias, es decir, miles de estudiantes se enfrentan a los exámenes de los que dependerá su futuro académico.

Alrededor de 5.300 alumnos se encuentran inmersos en estas pruebas en la Universidad de La Laguna (ULL), que concluirán este sábado 8 de junio. Después toca el turno de esperar por las calificaciones, una información que tardará poco en publicarse.

Según el calendario de la propia institución académica, las notas se harán públicas en apenas unos días: los estudiantes podrán consultarlas el próximo 14 de junio.

A partir de entonces puede llegar la alegría de saber que la cifra da posibilidades de acceder a la carrera deseada o puede que los cálculos no salgan, o incluso que ni siquiera se logre la calificación de apto. Pero siempre hay opciones incluso en este último caso.

Reclamaciones

Para los estudiantes que no estén conformes con la calificación de uno o varios exámenes, la institución lagunera tiene habilitado un proceso de reclamación, que incluye la solicitud de cita previa para la revisión de las pruebas.

En concreto, el estudiante deberá reclamar a través del enlace proporcionado por la ULL en un plazo que se abrirá desde ese mismo viernes y hasta las doce horas del martes 18 de junio. Tres días después, se publicará el listado definitivo de notas de la EBAU.

A partir de entonces, la ULL permitirá a los estudiantes ver sus exámenes mediante un sistema de cita previa, cuya solicitud está prevista para los días 24 y 25 de junio.

Julio

¿Y si no hay suerte? Para aquellos estudiantes que bien no hayan obtenido la calificación necesaria para inscribirse en la titulación universitaria preferente o para los alumnos que no hayan superado Bachillerato en primera convocatoria, desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se apuesta por una segunda fase de exámenes de EBAU en julio.

En este curso, los exámenes se desarrollarán entre el 3 y el 5 de julio. Para realizar estas pruebas, el alumnado que quiera subir nota deberá preinscribirse entre el 19 y el 21 de junio mientras que los que se enfrenten por primera vez a la conocida como selectividad tendrá que matricularse el 2 de julio.