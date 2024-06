"Nos metieron más miedo del necesario": optimismo y nervios en la primera jornada de la EBAU en Tenerife

Comienzan las pruebas de acceso a la universidad con una ola de nervios y apuntes en el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna (ULL), el Pabellón Polideportivo Las Torres y el Centro de Participación Ciudadana de Adeje. El primer turno fue el de los estudiantes de Ciencias Sociales y de Humanidades con los exámenes comunes que debe responder todo el alumnado sin importar su opción de Bachillerato. Estas son Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II y a elegir entre Historia de España o Historia de la Filosofía. Mañana asistirán los alumnos de Ciencias. En total acudieron a las diferentes sedes de las cuatro islas occidentales unas 2.040 personas de la opción de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales. En la segunda jornada serán unos 2.500 alumnos de la opción de Ciencias y Tecnología.

La universidad reunió una jornada de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) con repasos de última hora y preguntas en alto fruto del nerviosismo como: “¿quién era la celestina?” o “¿tú crees que entrará Nietzsche?”. Los alumnos de la Isla acudían en masa a las aulas de examen. Muchos estaban en llamadas telefónicas tratando de localizar a sus compañeros que pisaban por primera vez la Universidad y les costaba ubicar la sala a la que debían ir. Con ello comenzaban a familiarizarse por primera vez con las instalaciones en las que desarrollarán su formación académica por, al menos, los cuatro años siguientes.

El panorama era muy diferente. Cada uno vivía los momentos antes de la EBAU con sus costumbres y trucos para mantener la calma. Había quien prefería estar solo, otros acompañados con sus amigos o familiares para sacar algún tema de conversación que no tratase sobre textos literarios o el pasado perfecto en inglés. Los más atrevidos e impacientes se hacían preguntas entre ellos sobre el temario para asegurarse, por última vez, de que se acordaban de todo.

Primera prueba

La mañana comenzó a las 9.30 con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura II. Para la suerte de algunos el comentario literario fue de Antonio Machado y la pregunta se basó en el modelo turístico de las Islas. Una actualidad que vive el Archipiélago y sobre la que los alumnos estaban preparados para comentar. El profesor del IES Cisneros Altes, Omar Roque, aseguró que “la pregunta era cercana a su realidad”. Por lo que confía en el buen rendimiento de sus alumnos. En el caso del comentario periodístico se trató de la columna de Alejandra Clements con el título "Esclavas (y puteros) del siglo XXI" sobre la prostitución en España.

Roque destacó la cara de felicidad de muchos, a la salida de la prueba, al ver que les había resultado más sencilla de lo que esperaban. A alumnos como Manuel Cabrera casi "se les cae la mano de escribir". En su caso se había preparado la opción de Federico García Lorca. Así que cuando vio el autor de este año no le quedó más remedio que optar por el comentario periodístico. De todos modos, está muy satisfecho con su prueba.

Otras alumnas como Marta Cruz salían del aula con mucha más calma. Para ella: "nos metieron más miedo del necesario" y pese a necesitar una nota alta para irse a estudiar al extranjero confía en tener un resultado sobresaliente en su examen. Lo mismo opinó Héctor Luzzini. Sus sensaciones al salir del examen fueron muy positivas. "Me salió mejor de lo que esperaba. Pensaba que iba a ser mucho más difícil".

Los alumnos esperan la entrega del examen. / María Pisaca

La vicerrectora de estudiantes de la ULL, Rosario Hernández, aprovechó la jornada para hablar a los estudiantes sobre la etapa universitaria que está próxima a comenzar. Expresó que supone “un cambio de época y de vida que hay que vivir con ilusión por las posibilidades que abre”. Hernández observó una facultad con caras risueñas que, al entrar al aula del examen, se transformaban en tensión. Por eso les manifestó su seguridad en que encontrarán algún grado que se adapte a sus gustos y necesidades y recalcó, "lo que hagan hoy es el resultado de lo que han entrenado durante todo el curso, no habrá novedades ni sorpresas". Casi 600 alumnos más se presentan este año a la EBAU, muchos, con la intención de acceder a algunos de los 46 Grados que ofrece la Universidad de La Laguna. Era inevitable no estar nervioso. "Lo hemos vivido todos", subrayó Rosario Hernández.

Las pruebas de hoy eran las más definitorias para superar la prueba de acceso. El viernes 7 y el sábado 8 de junio estarán dedicados a las diferentes asignaturas de modalidad y optativas. Serán imprescindibles para aquellos que quieran conseguir acceder a aquellas carreras en las que la nota de corte es alta.

Antes de entrar

Momentos antes de entrar al examen los alumnos se agolpaban en las puertas de la Facultad. Bryan Barbuzano ya había guardado los apuntes y esperaba con aparente tranquilidad a que llegara la hora, pero reconoce que les había echado un último vistazo. Aunque no le sirviese para retener nada nuevo, confiesa que le mantuvo ocupado para no pensar en los nervios que tenía porque, “obviamente se va preocupado a un examen así”. Ángela Rendón tenía un nudo en el estómago. Ha tenido un buen curso y se veía preparada. Aun así, no pudo evitar sentir presión. La estudiante sostenía los apuntes una última vez para mentalizarse de que tenía bien retenidos todos los conocimientos.

Los profesores de varios centros mostraron su apoyo en este día importante para muchos de sus alumnos. Ana Fajardo y Ángela Bethencourt del IES Puerto de la Cruz y del IES Alcalde Bernabé Rodríguez, respectivamente, se encontraban en la Universidad. Respiraron un ambiente que se vive todos los años: caras cansadas, incertidumbre sobre qué temas van a caer y mucho nerviosismo.

Para ellas la clave está en que vayan seguros de que se trata de una prueba más que llevan entrenando durante todo el curso. La rapidez con la que se imparten todos los contenidos y el estrés al que se somete el profesorado hacen que dar clase en segundo de Bachillerato sea complicado. Ángela Bethencourt, asegura que muchos profesores prefieren no elegir este nivel. Su principal consejo es: "practicar mucho para reforzar el saber hacer y no tanto la memoria".

Resultados

Concluida esta primera jornada se respira más tranquilidad. Los nervios volverán el 14 de junio. A partir de las 13.00 horas se publicarán por vía online los resultados. Hasta el 18 de junio tendrán la posibilidad de presentar reclamaciones y las calificaciones definitivas aparecerán el 21 de junio. Quienes deseen ver sus exámenes podrán solicitarlo los días 24 y 25 de junio, y el día 27 se publicarán las citas para desarrollar este trámite entre el 28 de junio y el 1 de julio.

Las personas que hayan superado la prueba en la convocatoria de junio podrán presentarse a la preinscripción ordinaria para admisión a titulaciones de grado de la Universidad de La Laguna. Abrirá entre el 11 de junio y el 1 de julio. También habrá una convocatoria extraordinaria de la EBAU entre el 3 y el 5 de julio.