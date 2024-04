Canarias, el horno de España: las diez localidades con más calor del país se sitúan en las Islas

Calima y calor. Son los dos aspectos del tiempo que han sorprendido a Canarias en la mañana de este jueves. El episodio de polvo en suspensión se ha dejado notar en todo el Archipiélago, con paisajes ocultos tras una capa entre gris y naranja y que ha llegado a esconder incluso al Teide.

Pero a medida que avanzan las horas, los termómetros van tomando protagonismo. Tal es así que en torno a las diez y media de la mañana las Islas se convertían en el horno del país y las diez localidades con temperaturas más altas de España se localizaban en el Archipiélago.

A pesar de que la mayoría de estas zonas casi de sauna se encuentran en la provincia oriental, es un punto de Tenerife el que registra el calor más intenso: el Aeropuerto Reina Sofía superó los 35 grados a las diez y media de la mañana.

Le siguen La aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, con 34,8; y Agaete, en la misma isla, con 34,1. Además, superan los 33 grados las localidades de Tasarte y Maspalomas, mientras que en Pájara se alcanzaron los 32 grados.

En San Sebastián de La Gomera los termómetros rozaron esa cifra (31,8) mientras que en Suerte Alta (Agaete) llegaron a los 30,8 y en Tías, Lanzarote, la temperatura llegó a 30,4.

Previsión

Estas cifras han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a fijar los avisos por altas temperaturas en todas las islas y anuncia que será especialmente relevante en localidades como el Valle de La Orotava, en Tenerife, y en Agaete.

Para mañana viernes la situación mejora pero no en todas las Islas por igual. De hecho, el aviso amarillo por altas temperaturas se mantendrá solo en tres Islas, Fuerteventura, Gran Canaria y La Palma, donde Meteorología anuncia que se superen los 34 grados.

En el resto del Archipiélago, se espera un ligero descenso de las temperaturas, sobre todo en las máximas en costas y medianías, donde se rondarán los 25 grados.

No durará mucho este respiro porque las temperaturas volverán a subir a lo largo del fin de semana, aunque no en todas las zonas por igual. De momento no hay aviso fijado, pero la previsión de la Aemet incluye que los termómetros podrán alcanzar de nuevo los 30 grados el sábado en la provincia de Las Palmas así como en Tenerife.

Mapa de avisos por altas temperaturas del sistema sanitario de Canarias. / El Día

Ante esta previsión, desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias han activado sus propios avisos a aquellos municipios en los que se espera un calor más intenso y con mayores niveles de humedad para evitar que supongan un riesgo para la salud.

En concreto, según ha compartido la Dirección General de Salud Pública a través de sus redes sociales, la situación será especialmente delicada en San Bartolomé de Tirajana, mientras que, de momento, otras localidades como Pájara o Mogán se encuentran también en alerta.