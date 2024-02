Francisco Almeida accede a la Presidencia del Consejo Social de la ULL para reforzar las relaciones con la sociedad

El Consejo Social de la Universidad de La Laguna (ULL) tiene nuevo presidente, Francisco Almeida Ossa, quien ha tomado posesión del cargo en un acto que por primera vez se celebró en el ámbito académico. La cita en el Aula Magna del Edificio Central de la ULL contó con la asistencia de numerosas personalidades académicas y de diferentes estamentos del Archipiélago, lo que vino a confirmar la importancia de las relaciones entre la institución académica y la sociedad, que ahora el nuevo presidente se ha comprometido en continuar fortaleciendo.

Francisco Almeida prometió su cargo antes de desgranar algunos detalles de su dilatada relación con la Universidad de La Laguna. Recordó que suspendió uno de sus primeros exámenes dentro de esta institución, lo que le enseñó que "no debía limitarme a reproducir los conocimientos que me habían enseñado, sino que se pedía de mí una tarea mucho más reposada". En este sentido, celebró haberse encontrado con numerosos profesores que "no solo me motivaron para dar rienda suelta a esa capacidad de pensamiento, sino que también fomentaron mi curiosidad". "Me enseñaron a ser novelero en el estudio", resumió.

Celebró ponerse al frente del Consejo Social de la ULL, "un órgano de participación y representación de la sociedad y también un espacio de colaboración que fomenta la trasferencia de conocimiento y que es generador de riqueza, así como un espacio para rendir cuentas y reclamar la estabilidad económica". Tampoco quiso olvidar las "carencias y necesidades" de la Universidad y por eso alertó sobre las infraestructuras obsoletas, sobre todo en el caso de ramas de conocimiento como las Ciencias de la Salud y Educación, que "son pilares para el conjunto de la sociedad" y de la necesidad de renovar la plantilla, con el coste que eso podría suponer para la institución académica. La adecuación de las titulaciones y la transformación digital también centraron este primer discurso de Almeida como presidente del Consejo Social de la ULL.

"Para la ULL es importante el orgullo de pertenencia", afirmó Francisco Almeida, quien avanzó que "trabajaremos en la proyección exterior de la ULL, porque lo que no se conoce difícilmente se respetará" e insistió también en la necesidad de fomentar la relación con los egresados de la ULL. Tuvo también palabras para destacar la importancia de la investigación porque "es un elemento consustancial y distintivo de la ULL con respecto a otras ofertas que se pueden encontrar en Canarias", un territorio para el que también tuvo palabras amables y por eso indicó que el Consejo Social "pondrá su atención en la soberanía canaria" porque "somos una sociedad insular y diversa en la que la desigualdad está presente y por eso debemos empeñarnos de modo decidido en acabar con ella", concluyó.

El rector de la ULL, Francisco García, recordó que el Consejo Social, representado ahora en la figura de su nuevo presidente, "tiene la responsabilidad de lubricar las relaciones de la Universidad con la sociedad", una misión que, añadió, "es compleja en estos tiempos que corren". Destacó la trayectoria de Francisco Almeida, cuyas características "lo hacen ideal para asumir este cargo" ya que ha sido profesor asociado de la ULL, ha formado parte del Consejo Social durante muchos años, ha tenido responsabilidades en el ámbito de lo público y también ha sido empresario.

Gracía avanzó además que trabajará conjuntamente con el nuevo presidente del Consejo Social con el objetivo de "fortalecer el nexo entre la sociedad y la Universidad de La Laguna" porque, aunque las universidades "tenemos la capacidad de ejercer nuestra autonomía, nos debemos a la sociedad". En esta línea, habló de la necesidad de dar a conocer mejor lo que se hace desde la ULL, sobre todo en ámbitos como el de la investigación. También habló de la necesidad de fomentar el patrocinio y mecenazgo y de trabajar en busca de "un contrato programa que nos de tranquilidad económica para los próximos años". "Los objetivos de este Consejo Social son también los de la ULL y los de Canarias", concluyó su intervención el rector.

La consejera de Universidades, Migdalia Machín, indicó que la renovación de los miembros del Consejo Social es una muestra del compromiso continuo con la institución universitaria. Agradeció el trabajo de la presidenta saliente, Dolores Pelayo, y alabó la visión y liderazgo de los rectores y de la propia universidad, una institución que no solo se dedica a la docencia y la investigación, sino que es incubadora, dijo, de innovación social, además de considerarla esencial para el avance de la región y la capacitación de los líderes del futuro.