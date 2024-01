La búsqueda de restos de la marea plástica en Galicia continúa. Por tierra, mar y aire. Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se ocupa desde hace días de rastrear la costa desde el cielo y también sobre el agua. Hoy, 12 de enero, con una nueva batida. Van 16 desde principios de año, según cifra Manuel Barroso, jefe del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo justo antes de zarpar desde el puerto de Vigo en la embarcación de intervención rápida Salvamar Mirach.

La vigilancia de Salvamento Marítimo —remarca— no cesa. Pero la esperanza de localizar pélets en alta mar es casi nula. "Los sacos —si se mantienen enteros— se mueven por debajo de la superficie del agua. No se verían", explica Barroso. También el patrón de la Salvamar Mirach, Orlando Pérez, se muestra igual de escéptico antes de zarpar en esta nueva búsqueda de restos de la marea plástica que está llegando a decenas de playas de Galicia. "Hasta ahora no hemos visto absolutamente nada sobre la superficie del mar", anota antes de poner rumbo a Cíes y Ons.

Faro de Vigo, de Prensa Ibérica, se ha subido también a bordo de la Salvamar Mirach en esta nueva jornada de rastreo de pélets en aguas del Parque Nacional Illas Atlánticas. Este mismo buque —pero también otros— lleva varios días peinando el mar de Galicia con el apoyo de los aviones de Salvamento Marítimo en búsqueda de las bolas de plástico que bañan la costa gallega desde el pasado mes de diciembre, cuando el "Toconao" perdió hasta seis contenedores que portaban este material, provocando un vertido de 26,3 toneladas al mar.

La aeronave, Sasemar 102, despega casi al mismo tiempo del aeropuerto de Santiago para volar a baja altura (unos 300 metros) e intentar que el operador que va a bordo pueda, al menos, intuir la presencia de sacos de pélets desde la burbuja panorámica en la que viaja. Su visión es privilegiada, pero, al igual que sobre el mar —insisten desde Salvamento Marítimo— la tarea es muy compleja. Si desde el aire detectaran alguna presencia extraña que pudiera apuntar a sacos de pélets, inmediatamente se informaría a la embarcación para poner rumbo hacia la zona, verificarlo y, en último caso, retirar los sacos. No ha ocurrido hasta ahora. Tampoco hoy. Pero sí ha habido alguna falsa alarma en Cíes. "Se avistaron unos objetos blancos, pero no eran pélets, sino restos orgánicos", explica el máximo responsable Coordinación de Salvamento Marítimo.

Dificultades para ver los sacos

Barroso cita varios factores que complican la localización de los sacos de pélets en el mar. Primero, porque afirma que avanzan sumergidos. "Incluso con buen mar es prácticamente imposible verlos. Y desde el avión, yendo sumergidos, tampoco son visibles. Y no hay medio electrónico que pueda detectarlos. No es como una marea de petróleo u otros vertidos", anota. "Ni siquiera con el radar podríamos conseguirlo; los sacos no tienen eco", interviene el patrón del Salvamar Mirach mientras vira a la altura de Cíes, ya en mar abierto, rumbo a Ons.

"Ni nosotros los hemos visto, ni la propia flota pesquera ha reportado hasta ahora la presencia de sacos en el mar; si los hay, no se ven. Avanzan sumergidos", Manuel Barroso - Jefe del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo

Manuel Barroso señala también que, al igual que localizar el contenedor, encontrar en el mar alguno de los sacos de pélets perdidos por el Toconao es prácticamente "buscar una aguja en un pajar". Pese a todo —aclara en todo momento— Salvamento Marítimo no cesa en su empeño de localizarlos antes de que lleguen a tierra. "O está muy acotada la zona o es muy complejo hallarlos. De hecho, ni nosotros hemos localizado ninguno, ni la propia flota pesquera ha reportado hasta ahora nada; ni siquiera que hayan aparecido en sus redes", ejemplifica sobre la dificultad que —insisten en todo momento— tiene localizar estas bolitas plásticas en el agua.

A mayores —añaden— la superficie de mar en la que deben buscar complica todavía más las labores de frenar esta marea de bolas de pélets en altamar. "El ámbito de nuestra competencia tiene un tamaño de entre tres y cuatro veces Galicia. La complejidad de localizarlos es enorme", ejemplifica Manuel Barroso.

De ahí que la limpieza se esté focalizando principalmente en las playas: "Aparecen cuando se acercan a la costa. Al impactar con las rocas se rasgan y el material se esparce muy rápidamente", detalla el máximo responsable de coordinación. Además, el hecho de que los pélets sean "transparentes sobre el agua" hace que su avistamiento sea todavía más complicado. Aún así, inciden Barroso y Pérez, las labores de vigilancia activa de Salvamento Marítimo a lo largo de la costa gallega continúan.

A título personal, Manuel Barroso confía incluso que la mala mar pueda llegar a contribuir a frenar, o al menos mitigar, la llegada de pélets a las costas de Galicia y del resto de la península. "Cuando haya mala mar de forma sostenida probablemente se segregarán tanto que desaparecerán de las costas", vaticina. Y, aunque sin restar importancia al vertido que está llenando decenas de playas de bolas plásticas, el responsable de Salvamento Marítimo remarca que "no tiene nada que ver con el Prestige". Subraya que es preciso evitar que caigan al mar y, por supuesto, "actuar como ya se está haciendo". Pero Barroso lanza también un mensaje de tranquilidad: "no se pueden comparar 26 toneladas de pélets con las más de 60.000 de petróleo del Prestige".

Una vez más, y tras más de dos horas de navegación por aguas de las islas Cíes y Ons, la búsqueda de Salvamento Marítimo por cielo y mar culmina igual que las anteriores. Ni desde el avión Sasemar 102, ni tampoco desde el Salvamar Mirach han localizado ningún saco de pélets. Y, ni mucho menos, bolitas de plástico flotando. "Solo alguna boya y aparejos de pesca", informa por radio Orlando Pérez nada más atracar en el puerto de Vigo dando por finalizada una nueva jornada de vigilancia.